Digital Realty anuncia una valoración de bonos verdes adicionales de 225 millones de euros

Publicado 28/02/2019 19:54:43 CET

SAN FRANCISCO, 28 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Digital Realty , un importante proveedor de soluciones de centros de datos, colocación e interconexión a nivel mundial, ha anunciado hoy que Digital Euro Finco, LLC, una filial financiera indirecta propiedad integral de la sociedad operativa de la empresa, Digital Realty Trust, L.P., ha emitido una oferta de 225 millones de euros en bonos garantizados adicionales denominados en euros al 2,500% con fecha de vencimiento en 2026. Las euronotas serán obligaciones sénior no garantizadas de Digital Euro Finco, LLC y estarán completa e incondicionalmente garantizadas por Digital Realty y la sociedad operativa. Las euronotas se emitirán como bonos adicionales en virtud del contrato del 16 de enero de 2019 según el cual Digital Realty ya había emitido un oferta de 850 millones de euros en bonos garantizados al 2,500% con fecha de vencimiento en 2026. Las euronotas se considerarán una serie única junto con los bonos garantizados al 2,500% con fecha de vencimiento en 2026 ya emitidos bajo dicho contrato. El interés de las euronotas se abonará anualmente a año vencido a razón del 2,500% desde el 16 de enero de 2019, inclusive, y las euronotas vencerán el 16 de enero de 2026. Se espera que el cierre de la oferta transcurra el 6 de marzo de 2019, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Digital Realty pretende asignar un importe equivalente a los ingresos netos de las euronotas a la financiación o refinanciación, total o parcial, de ciertos proyectos de edificios ecológicos, eficiencia energética y de recursos, y energía renovable, incluidos el desarrollo y la renovación de dichos proyectos. A la espera de la asignación de un importe equivalente a los ingresos netos de las euronotas a los proyectos verdes elegibles, puede que la totalidad o una parte de un importe equivalente a los ingresos netos se use para el pago de préstamos pendientes bajo los servicios de crédito global de Digital Realty Trust, L.P., la adquisición de propiedades o negocios adicionales, la financiación de oportunidades de desarrollo y la disposición de capital circulante y otros propósitos corporativos generales, incluido el pago potencial de otras deudas, o la recompra, la amortización o la cancelación de valores de deuda pendientes, acciones preferentes o una combinación de lo anterior.

Las euronotas solo se venden fuera de Estados Unidos en virtud del Reglamento S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 y sus enmiendas, o la Ley de Valores. Las euronotas no se han registrado ni se registrarán con arreglo a la Ley de Valores y, por lo tanto, no pueden ofrecerse o venderse en Estados Unidos o a personas de Estados Unidos (según lo dispuesto en el Reglamento S de la Ley de Valores) en ausencia de registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de estas euronotas, como tampoco se debe efectuar la oferta, solicitud o venta de dichas euronotas en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilícita.

Disposiciones de salvaguardia

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas basadas en expectativas, predicciones y suposiciones actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres y que podrían causar que los resultados reales difirieran sustancialmente, incluidas las declaraciones relacionadas con los tiempos y la emisión de la oferta de las euronotas y el uso esperado de los ingresos netos. La empresa no puede garantizar que la oferta se complete en los términos anticipados o de cualquier otra forma. Para obtener una lista y descripción complementarias de estos riesgos e incertidumbres, consulte los informes y otros documentos presentados por la empresa en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, incluidos el Informe Anual de la empresa en el Formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. Digital Realty rechaza cualquier intención u obligación de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea debido a nueva información, eventos futuros o cualquier otro motivo.

Disposiciones del Reglamento S

Esta comunicación no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de valores ("valores") de Digital Realty Trust, Inc. o sus filiales. Los valores no se han registrado ni se registrarán con arreglo a la Ley de Valores o con arreglo a ninguna autoridad reguladora de valores de ningún estado o jurisdicción de Estados Unidos. Por consiguiente, los valores no se ofrecerán, venderán, revenderán, transferirán, entregarán o distribuirán, directa o indirectamente, a Estados Unidos o dentro de ese territorio, excepto si se hace en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores o de una transacción no sujeta a los mismos y en cumplimiento con las leyes de valores aplicables en cualquier estado o jurisdicción de Estados Unidos. Cualquier oferta de valores se realizará de acuerdo con el Reglamento S de la Ley de Valores.

Aviso a los inversores minoristas del EEE

Las euronotas no están destinadas a ser ofrecidas, vendidas o puestas a disposición de cualquier otra forma y, con efecto a partir de la fecha establecida, no deberían ofrecerse, venderse, o ponerse a disposición de cualquier otra forma a los inversores minoristas del Espacio Económico Europeo (el "EEE"). A estos efectos, un inversor minorista es una persona que cumple uno (o más) de los siguientes requisitos: (i) es un cliente minorista tal y como se define en el punto (11) del artículo 4(1) de la Directiva 2014/65/EU (forma enmendada, "MiFID II"); o (ii) es un cliente tal y como se define en la Directiva 2002/92/EC (forma enmendada, la "DMS") por la cual ese cliente no sería considerado un cliente profesional según el punto (10) del artículo 4(1) de la MiFID II. Por consiguiente, no se ha elaborado ningún documento de información clave para ofrecer o vender las euronotas o ponerlas a disposición de los inversores minoristas del EEE de cualquier otra forma, tal y como lo exige el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 (forma enmendada, el "Reglamento PRIIP") y, por lo tanto, ofrecer o vender las euronotas o ponerlas a disposición de inversores minoristas del EEE de cualquier otra forma puede ser ilegal en virtud del Reglamento PRIIP.

