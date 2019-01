Digital Realty comienza a ofrecer bonos verdes denominados en euros

Publicado 11/01/2019 16:18:28 CET

SAN FRANCISCO, 11 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Digital Realty (la «Empresa») , uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de centros de datos, colocación e interconexión, ha anunciado hoy que Digital Euro Finco, LLC, filial financiera indirecta cuya propiedad total ostenta Digital Realty Trust, L.P, la sociedad operativa de la Empresa (la «Sociedad operativa»), ha puesto en marcha una oferta de bonos verdes denominados en euros (los «Euro Notes»). Los Euro Notes serán obligaciones prioritarias no garantizadas de Digital Euro Finco, LLC y estarán respaldadas total e incondicionalmente por la Empresa y la Sociedad operativa.

La Empresa tiene la intención de destinar un importe equivalente los ingresos netos de la oferta de los Euro Notes a la financiación o refinanciación, total o parcial, de determinados proyectos de edificación verde, eficiencia energética y en el uso de recursos, así como proyectos de energías renovables (denominados en conjunto «Proyectos verdes subvencionables»), incluyendo el desarrollo y reconversión de dichos proyectos. A la espera de la asignación de un importe equivalente a los ingresos netos de los Euro Notes a los «Proyectos verdes subvencionables», se podrá emplear la totalidad o una parte del importe equivalente a los ingresos netos para el pago de deuda pendiente o para otras actividades de gestión de capital. Se espera que dicha deuda por redimir o reembolsar incluya los bonos preferenciales al 5,875% que vencen en 2020 de la Sociedad operativa, de conformidad con una licitación de dichos bonos anunciada hoy por separado, mediante redención o de otro modo, y puede incluir préstamos dentro de las líneas de crédito globales de la Sociedad operativa, así como otros valores de deuda pendiente.

Los Euro Notes sólo se ofrecerán fuera de los Estados Unidos, con arreglo al Reglamento S de la ley estadounidense de valores denominada U.S. Securities Act de 1933, en su versión modificada (la «Securities Act»). Los Euro Notes no se registrarán en virtud de la Securities Act y no se ofrecerán ni venderán en Estados Unidos ni a personas de Estados Unidos (en el sentido del Reglamento S de la Securities Act), a falta de registro o de una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Euro Notes, ni habrá ninguna oferta, solicitud o venta de Euro Notes en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Digital Realty respalda estrategias de centros de datos, colocación e interconexión de más de 2.300 empresas a través de su cartera segura y rica en redes con centros de datos ubicados en América del Norte, Europa, América Latina, Asia y Australia. Entre los clientes de Digital Realty se cuentan empresas nacionales e internacionales de todos los tamaños, que abarcan desde servicios de nube y tecnología de la información, comunicaciones y redes sociales, hasta servicios financieros, fabricación, energía, atención médica y productos para el consumidor.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre proyectos futuros que se basan en expectativas, pronósticos y suposiciones actuales que implican riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran considerablemente, incluidas las declaraciones relacionadas con el momento y la consumación de la oferta de los Euro Notes y el uso previsto de los ingresos netos. La Empresa no puede asegurar que podrá completar la oferta en los términos previstos, o en cualquier otra forma. Para acceder a una lista más detallada y una descripción de dichos riesgos e incertidumbres, véanse los informes y otros documentos presentados por la Empresa ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, tales como el Informe Anual de la Empresa en el Formulario 10-K para el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2017 y los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q para los trimestres que finalizaron el 31 de marzo de 2018, el 30 de junio de 2018 y el 30 de septiembre de 2018. La Empresa renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro tipo.

Esta comunicación no es una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar valores («Valores») de Digital Realty Trust, Inc. o sus filiales. Los Valores no han sido ni serán registrados bajo la Securities Act, ni ante ninguna autoridad reguladora de valores de ningún estado ni de ninguna otra jurisdicción de Estados Unidos. En consecuencia, los Valores no pueden ser ofrecidos, vendidos, revendidos, transferidos, entregados o distribuidos, directa o indirectamente, en o dentro de Estados Unidos, excepto en virtud de una exención de, o en una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la Securities Act y en cumplimiento de cualquier ley de valores aplicable de cualquier estado u otra jurisdicción de Estados Unidos. Cualquier oferta de los Valores se llevará a cabo de conformidad con la Regulación S de la Securities Act.

Los Euro Notes no están destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición y, con efectos a partir de dicha fecha, no deben ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de ningún inversor minorista en el Espacio Económico Europeo (el «EEE»). A estos efectos, se considerará «inversor minorista» a una persona que sea uno (o varios) de los siguientes tipos de inversores: i) un cliente minorista, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 11, de la Directiva 2014/65/UE (en su versión modificada, «MiFID II»), o ii) un cliente, en el sentido de la Directiva 2002/92/CE (en su versión modificada, la «DMS»), cuando dicho cliente no reúna las condiciones para ser considerado cliente profesional, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 10, de la Directiva MiFID II. Por consiguiente, no se ha elaborado ningún documento de información clave exigido por el Reglamento (UE) nº 1286/2014 (en su versión modificada, el «Reglamento PRIIP») para ofrecer o vender los Euro Notes o ponerlos a disposición de los inversores particulares en el EEE y, por lo tanto, ofrecer o vender los Euro Notes o ponerlos a disposición de cualquier inversor particular en el EEE puede ser ilegal en virtud del Reglamento PRIIP.

