Dignatarios y humanitarios de todo el mundo hacen un llamamiento urgente por la paz

(Información remitida por la empresa firmante)

GINEBRA, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Los desafíos a los que se enfrenta nuestro mundo hoy, desde conflictos armados y rivalidades geopolíticas hasta la profundización de las divisiones ideológicas, son evidentes para todos. Sus consecuencias trascienden las fronteras y afectan el tejido social y el futuro de la humanidad.

Fundado con la visión de convertir la paz en una realidad vivida, y no solo en una aspiración, el Consejo Espiritual Internacional para la Transformación de la Humanidad (ISCTH) sirve como plataforma donde la paz no solo se debate, sino que se cultiva activamente mediante el diálogo, la colaboración y acciones significativas. A través de este llamamiento, ISCTH subraya la urgente necesidad de diálogo, comprensión mutua y responsabilidad colectiva para construir una paz duradera.

Recientemente, haciéndose eco de este sentimiento, Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, declaró: "Hoy debemos aprovechar cada oportunidad para alcanzar un acuerdo pacífico mediante concesiones que garanticen una paz a largo plazo".

Reforzando aún más este llamamiento colectivo de ISCTH, dignatarios y humanitarios de todo el mundo compartieron mensajes exclusivos con ISCTH para este llamamiento:

El Dr. H. C. Nik Gugger, miembro del Parlamento Suizo, expresó: "El mundo está en llamas. Los líderes mundiales deben optar por el diálogo en lugar de la escalada y por la no violencia en lugar de la represalia. El diálogo no es debilidad. Es el único camino a seguir".

Ján Figeľ, presidente, FOREF Europe, expresó, "El respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de todo ser humano es el camino más seguro hacia una paz duradera."

Sajeda Shawa, responsable – UN OCHA, UAE, añadió, "Espero que los líderes elijan el diálogo en lugar de la división, la compasión en lugar de la indiferencia y coloquen la dignidad humana en el centro de cada decisión."

Su Santidad el Dalai Lama afirmó: "La paz comienza en el interior de cada individuo. La paz duradera no se logra mediante la fuerza, sino mediante la compasión".

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, expresó: "Se necesitan más voces que aboguen por la paz, más voces que se opongan a la locura de la carrera armamentística, más voces que se eleven en favor de nuestros hermanos y hermanas más pobres".

Entre las voces más destacadas de la actualidad, este llamamiento encuentra una de sus expresiones más contundentes en la India. Maitreya Dadashreeji, líder espiritual supremo y visionario de ISCTH, hace un llamamiento conmovedor: "Las agendas divisorias, miopes y egoístas se intensifican a medida que se acercan a su desenlace final. Recordemos que las consecuencias de la guerra amenazan no solo a la civilización humana, sino también a este planeta que ha sustentado la vida durante miles de millones de años. En poco tiempo, nos veremos expuestos a los interminables clamores humanos durante siglos, y el planeta sufrirá daños irreparables. Comenzará a debilitarse irreparablemente. No somos dueños de este planeta; somos sus guardianes. Actuemos en consecuencia y protejámoslo. Europa y Asia, hogar de casi el 70% de la población mundial, tienen una profunda responsabilidad con el futuro de la humanidad. Basta ya de destrucción para nuestra siempre indulgente Madre Tierra.

Por lo tanto, hacemos un llamamiento a Rusia y Ucrania para que busquen una solución y establezcan una paz duradera, para que juntos podamos esforzarnos por lograr mayores avances para la región y para el mundo.

Por un solo Dios, unámonos. Por una sola Tierra, unámonos."

Las voces de la conciencia se han alzado en su llamamiento colectivo. En este momento crucial de la historia, que cada decisión anteponga la protección de la vida humana, la dignidad de todas las personas y el futuro de nuestro planeta a cualquier conflicto. ¡Que reine la paz!

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