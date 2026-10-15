(Información remitida por la empresa firmante)

-Dilmah obtiene un doble reconocimiento en SIAL París 2026, con tres innovaciones seleccionadas y un puesto entre los cinco finalistas de SIAL For Change

COLOMBO, Sri Lanka, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Dilmah ha confirmado hoy un doble y emocionante reconocimiento de cara a SIAL Paris 2026 (del 17 al 21 de octubre de 2026, en Paris Nord Villepinte). Tres innovaciones de Dilmah han sido seleccionadas para formar parte de la muestra SIAL Innovation Paris 2026 y, por otro lado, la compañía ha sido confirmada como una de las cinco finalistas a nivel mundial en la categoría de Grandes Empresas de 'SIAL For Change', un nuevo certamen de la edición de 2026 que premia la sostenibilidad y la responsabilidad social en el sector agroalimentario.

Las tres innovaciones seleccionadas para SIAL Innovation Paris 2026 son:

Dilmah Sparkling Iced Tea Collection - Categoría de bienes de consumo

Elevrie Non-Alcoholic Sparkling Tea Collection (White, Red, Rosé) - Categoría de bienes de consumo

Windsor Forest Luxury Tea and Herb Collection - Categoría de Equipamiento y Tecnología, por su bolsita de té de algodón compostable en casa.

La selección corre a cargo de un jurado independiente de expertos internacionales de la industria alimentaria, que evalúa la originalidad, la innovación técnica y el impacto en la sostenibilidad; los productos seleccionados se exhiben en el espacio exclusivo SIAL Innovation Area.

"Este reconocimiento por parte de SIAL —una de las plataformas de alimentación y sostenibilidad más respetadas del mundo— refleja una filosofía que mi padre estableció hace más de cuatro décadas: que la verdadera innovación y la auténtica sostenibilidad son una misma búsqueda, y que una empresa debe existir para servir a las personas y proteger la naturaleza, no simplemente para lucrarse a su costa. Figurar entre las cinco únicas grandes empresas a nivel mundial, de entre 226 candidaturas, sumado a la selección de tres de nuestros productos por su carácter innovador, supone un reconocimiento a esa labor en todos los ámbitos de nuestra empresa", afirmó Dilhan C. Fernando, presidente, Dilmah

La condición de finalista de Dilmah en el certamen SIAL For Change reconoce el modelo que sustenta a la MJF Charitable Foundation (fundada en 2002) y a Dilmah Conservation (fundada en 2007), iniciativas que destinan el 15 % de los beneficios de la empresa antes de impuestos al bienestar de la comunidad y a la protección del medio ambiente. El concurso recibió 226 candidaturas de todo el mundo, de las cuales 122 cumplían los requisitos; finalmente, se seleccionaron como finalistas solo cinco grandes empresas y quince PYMES. Los ganadores de ambos concursos se anunciarán durante las ceremonias oficiales de entrega de premios de SIAL París, los días 17 y 18 de octubre de 2026.

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