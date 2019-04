'Dinner on us' con Emaar Hospitality Group

Publicado 01/04/2019 14:15:38 CET

DUBÁI, EAU, April 1, 2019 /PRNewswire/ -- Hospedaje excepcional, localizaciones con un marco perfecto y restaurantes galardonados con premios definen cada una de las estancias realizadas en Emaar Hospitality Group, la filial de hospedaje y ocio del desarrollador mundial Emaar Properties. Los invitados que se alojen en los hoteles de Emaar Hospitality Group podrán disfrutar de cenas complementarias con tres platos cada una de las noches de su estancia.

https://mma.prnewswire.com/media/844199/Cabana_in_Address_Dubai_Mall.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/844199/Cabana_in_Address_Dubai_Mall.jpg]

'Dinner on us' es válido para todos los hoteles dentro del lujo premium Address Hotels + Resorts y de los Vida Hotels and Resorts de estilo de vida superior situados en Dubái. Los invitados podrán elegir entre más de 30 restaurantes que les dan la bienvenida a un mundo de exploración epicúrea.

La oferta 'Dinner on us', de Emaar Hospitality Group, se ha diseñado para proporcionar a los huéspedes más valor por su dinero. Un equipo de prestigiosos chefs, además de un servicio acogedor y atento, asegurará que la experiencia de cena es satisfactoria en todas las formas.

Olivier Harnisch, consejero delegado de Emaar Hospitality Group, explicó: "El paquete 'Dinner on us' es nuestro obsequio para todos los huéspedes que nos visitan procedentes de todo el mundo de cara a asegurar que disfrutarán de una estancia complaciente y memorable. Creemos en añadir valor a nuestra oferta - y esto se ve reflejado en esta industria, como primera oferta - que asegura que cumplimos con las aspiraciones de nuestros huéspedes".

Los invitados podrán seleccionar cenar en restaurantes como NEOS y ZETA en Address Downtown o Ewaan y Thiptara en Palace Downtown, con vistas al horizonte de la ciudad, el icónico Burj Khalifa, y The Dubai Fountain. Los comensales podrán disfrutar de sus elecciones con un concepto de restaurante único basado en la sensación hogareña y cómoda de un apartamento, The Restaurant en Address Boulevard. Haz que tus noches sean espectaculares en el Cabana, de nueva apertura, situado en Address Dubai Mall y que proporciona a los invitados una experiencia de cena sin precedentes con una variedad de nuevos platos. A los invitados les espera una experiencia sensorial de cena deliciosa en Nineteen, situado en Address Montgomerie, y con vistas al campo de golf de campeonato de 18 hoyos.

Los huéspedes que se alojen en Vida Downtown podrán disfrutar de una cocina internacional junto a la piscina y con cabañas privadas en 3in1. En Manzil Downtown, un hotel boutique de nivel superior situado en Downtown Dubai, los invitados podrán disfrutar de una experiencia de cena superior en The Courtyard, Boulevard Kitchen y Nezesaussi Grill.

Explore los destinos inspiradores de Emaar Hospitality Group, incluyendo Address Boulevard, Address Downtown, Address Dubai Mall, Address Dubai Marina, Address Montgomerie y Palace Downtown - además de Vida Downtown y Manzil Downtown. La oferta es válida del 1 de abril hasta el 30 de junio de 2019; reserve en www.addresshotels.com [http://www.addresshotels.com/], en www.vidahotels.com [http://www.vidahotels.com/].

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/844199/Cabana_in_Address_Dubai_Mall.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/844199/Cabana_in_Address_Dubai_Mall.jpg] Foto: https://mma.prnewswire.com/media/844200/Thiptara_in_Palace_Downtown.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/844200/Thiptara_in_Palace_Downtown.jpg]

Contactos para medios:Kelly Home ASDA'A BCW+971-4-450-7600 kelly.home@bcw-global.com[mailto:kelly.home@bcw-global.com]

https://mma.prnewswire.com/media/844200/Thiptara_in_Palace_Downtown.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/844200/Thiptara_in_Palace_Downtown.jpg]