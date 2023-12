DIOR anuncia a Jay Chou como nuevo embajador global

(Información remitida por la empresa firmante)

Primer artista de Mandopop como embajador global de la moda Dior

El nuevo sencillo de la estrella del pop se lanzará el 22 de diciembre.

Establece récord de mayor audiencia en el estadio de Bangkok para un artista de Mandopop

TAIPEI, 15 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- El rey del Mandopop, Jay Chou, finalizó con éxito su gira mundial de conciertos Carnival en el Estadio Nacional Rajamangala en Bangkok, Tailandia, el pasado fin de semana. En particular, una serie de impresionantes trajes escénicos llamaron mucho la atención del público, añadiendo un foco extra al espectáculo. Estos trajes fueron diseñados por Kim Jones, el director creativo de DIOR, exclusivamente para la actuación de Jay. Hoy, Dior ha anunciado oficialmente a Jay Chou como su nuevo embajador global excepcional: "El ícono internacional de múltiples talentos, cantante, compositor, director y actor Jay Chou es ahora embajador global de la moda Dior y las colecciones de Kim Jones". Esta no solo es la primera vez que Jay se convierte en embajador de una marca de diseñador de moda, sino que también es la primera vez que Dior presenta a un artista de Mandopop como embajador de su marca en todo el mundo. La superestrella lanzará un nuevo sencillo el 22 de diciembre, justo antes de Navidad.

Al hacer el anuncio, DIOR afirmó: "Como nuestro nuevo embajador global, Jay encarna el espíritu y la singularidad del estilo Dior, una modernidad con una firma atemporal. Impulsada por la audacia y la creatividad, esta alianza celebra más que nunca los lazos especiales que unen a Dior y la cultura en todas sus formas."

Jay, representado por Dominant Culture Ltd, en respuesta a su último nombramiento, dijo: "Estoy encantado de unirme a Dior como embajador global y estoy muy agradecido por los conjuntos escénicos diseñados a medida por Dior para los conciertos en Bangkok. Hemos estado trabajando juntos en los trajes y actué con Dior, lo que realmente hace que la experiencia en el escenario sea increíblemente especial. Estoy deseando que llegue el viaje que tenemos por delante con Dior.

Después de dos décadas, Jay finalmente está de regreso en Tailandia para su gira de conciertos, sorprendiendo a sus fans con un espectáculo impresionante y, por supuesto, llamativos trajes DIOR personalizados diseñados por el director creativo de la marca, Kim Jones. Más de 70.000 fans asistieron a los dos conciertos de Jay en Bangkok, estableciendo récords como la primera superestrella del Mandopop en lograr la mayor cantidad de audiencia en el Estadio Nacional de Rajamangala.

El año pasado, el lanzamiento del álbum musical de la megaestrella, "Greatest Works of Art", marcó un momento histórico, convirtiéndolo en el primer artista mandarín en ingresar al top 10 de la lista global de artistas IFPI 2022 y encabezar la lista global de ventas de álbumes. También alcanzó logros destacados al entrar en el cine y las artes, con su anterior debut en las películas de Hollywood "The Green Hornet" y "Now You See Me II", y su colaboración con Christie's y Sotheby's. Como siempre dice, la vida no tiene límites, y esta vez Jay continúa difundiendo su influencia internacional con DIOR de una manera elegante.

