- Discovery Life Sciences instala la mayor flota comercial del mundo de sistemas NovaSeq™ X Plus para acelerar la investigación genómica con una rapidez y rentabilidad sin precedentes

HUNTSVILLE, Ala., 30 de marzo de 2023/PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), the Biospecimen and Biomarker Specialists™, ha anunciado que Discovery Genomics es el primer laboratorio de servicios comerciales del mundo en recibir dos de los nuevos sistemas de secuenciación NovaSeq™ X Plus de Illumina, Inc. Discovery Genomics ampliará su plataforma a cinco sistemas a finales de año, posicionándose como el laboratorio comercial con la flota comercial de NovaSeq X Plus más grande del mundo.

NovaSeq X Plus supone un cambio radical en el campo de la genómica, ya que cuenta con tres tipos de celdas de flujo y genera hasta 16 Tb de producción por ciclo con celdas de flujo dobles. Sus celdas de flujo de altísima densidad y su óptica de altísima resolución permiten obtener hasta 26.000 millones de lecturas individuales por celda de flujo. El sistema puede realizar simultáneamente hasta cuatro aplicaciones por celda de flujo, con funciones integradas de análisis secundario, lo que lo convierte en una herramienta excepcionalmente potente y versátil para la investigación genómica.

"Estamos encantados de ser el primer laboratorio de servicios comerciales del mundo en recibir dos de los nuevos sistemas NovaSeq X Plus", declaró el doctor Tom Halsey, vicepresidente ejecutivo de Discovery Genomics. Con la ampliación de nuestra flota a cinco sistemas, estamos en una posición única para proporcionar la mayor capacidad de generar datos genómicos de forma más rentable, fomentando nuestra misión de facilitar el éxito de nuestros clientes mediante la prestación de servicios genómicos de clase mundial con velocidad, escala y calidad".

Los científicos de Discovery Genomics están iniciando de inmediato los estudios puente necesarios para validar los flujos de trabajo de los secuenciadores existentes al NovaSeq X Plus, lo que agilizará la transferencia de los proyectos de los clientes a la plataforma más eficiente y rentable. La X Plus, combinada con carriles de celdas de flujo direccionables individualmente, opciones de ejecución flexibles y simplicidad de funcionamiento, permitirá a Discovery Genomics ofrecer la escala y velocidad líderes del mercado para proporcionar resultados de la más alta calidad a costes y plazos sustancialmente reducidos.

"Ya ha comenzado la validación cruzada de nuestras bibliotecas WGS, WES y RNA-Seq existentes para flujos de trabajo estándar y de baja entrada en los instrumentos Illumina NovaSeq X Plus recién instalados", afirmó el doctor Nripesh Prasad, vicepresidente de desarrollo científico y técnico de Discovery Genomics. Estos datos de validación cruzada nos ayudarán a unir rápidamente las químicas NovaSeq 6000 y X-Plus para que los clientes puedan utilizar con confianza la nueva tecnología para sus proyectos de alto rendimiento a una velocidad y escala sin precedentes, reduciendo al mismo tiempo los costes totales del proyecto".

El laboratorio de genómica de Discovery, certificado por CLIA, acreditado por CAP y conforme con GCLP, ofrece una amplia gama de servicios escalables de secuenciación de próxima generación (NGS), incluidos ARN, exoma completo, genoma completo, secuenciación dirigida, unicelular y epigenética. Su flujo de trabajo patentado para la elaboración de perfiles genómicos completos permite interrogar los tipos de muestras más difíciles, como las muestras fijadas en formol e incluidas en parafina (FFPE) y las biopsias con aguja gruesa (CNB).

Discovery Life Sciences se trasladará este verano a una nueva sede mundial de 100.000 pies cuadrados, que ofrecerá una de las mayores instalaciones de tecnologías punteras de biomarcadores multiómicos, incluidos los sistemas Illumina NovaSeq X Plus, bajo un mismo techo. Las instalaciones albergarán laboratorios de genómica, proteómica, patología molecular y citometría de flujo. Un sistema LIMS totalmente integrado rastreará la cadena de custodia de una muestra de investigación o ensayo clínico desde su recepción a través de múltiples tecnologías, produciendo datos completos y procesables en el menor tiempo posible.

Acerca de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences es la empresa de especialistas en bioespecímenes, biomarcadores y proteogenómica, que combina la mayor red comercial de inventario y adquisición de bioespecímenes del mundo con laboratorios preeminentes de servicios de biomarcadores multiómicos, incluidos servicios genómicos, de biomarcadores tisulares, proteómicos y celulares para acelerar nuevas terapias respaldadas por programas de biomarcadores y diagnósticos complementarios para el cáncer, enfermedades infecciosas y otras afecciones raras y complejas.

A través de AllCells®, nuestra división de terapia celular y génica, mantenemos la mayor reserva de donantes recuperables para suministrar materiales celulares humanos frescos y crioconservados de grado clínico y de uso exclusivo en investigación (RUO) para apoyar programas de terapia celular y génica en cualquier fase de desarrollo y a cualquier escala.

Impulsado por una experiencia científica líder y un uso innovador de las tecnologías actuales, el equipo de Discovery se compromete con los clientes a superar rápidamente los obstáculos y obtener resultados para tomar decisiones críticas de investigación y desarrollo a una velocidad líder en el mercado. ¡Somos la ciencia a su servicio™! Para más información, visite dls.com.

