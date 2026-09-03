DJI lanza Osmo 360 II en IFA 2026, que ofrece imágenes insignia 8K 360° para tomas épicas, de día o de noche (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva cámara 360 de DJI presenta un sensor de imagen HDR de 1 pulgada 8K/60 fps, modo Supernoche IA 2.0 y lentes ultraduras reemplazables

BERLINA, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, el líder mundial en drones civiles y tecnología creativa para cámaras, lanza hoy Osmo 360 II al mercado internacional. Esta solución de última generación, que cuenta con la tecnología insignia de imagen panorámica más reciente de la compañía, se ha creado a partir de la experiencia en imagen portátil que DJI ha acumulado durante más de 12 años como agente transformador del sector. El ADN técnico de Osmo 360 II evolucionó a partir de innovaciones en el control de distorsión de DJI para fotografía aérea, en la estabilización de la serie profesional de estabilizadores Ronin y en la ciencia del color desarrollada a lo largo de las sucesivas generaciones de cámaras Osmo Action. Además, Osmo 360 II innova respecto de la primera cámara 360° de la compañía, Osmo 360, y su primer dron 360°, Avata 360, para ofrecer capacidades de captura de imagen aún más avanzadas.

El avanzado sensor de imagen HDR cuadrado de Osmo 360 II aumenta el aprovechamiento del sensor en un 25 %1, reduce el consumo de energía y mantiene las imágenes claras y nítidas, tanto de día como de noche1. Al combinarla con Supernoche IA 2.0, Osmo 360 II captura tomas con poca luz excepcionalmente nítidas. Además de los avances en la calidad de imagen, la nueva cámara 360° también incorpora lentes ultraduras y reemplazables1 y 105 GB de almacenamiento integrado, lo que permite a los creadores grabar sin temor mientras capturan cada momento, de noche o de día, con un nivel de detalle impresionante desde todos los ángulos.

Imágenes HDR 360° de 1 pulgada en 8K/60 fps que capturan tomas de acción épicas, tanto de día como de noche

Osmo 360 II ofrece el primer sensor de imagen HDR cuadrado de 1 pulgada avanzado de la industria 1 que mantiene el mismo campo de imagen de 360° que un sensor rectangular tradicional de 1 pulgada. El rango dinámico de 360° se ha ampliado a 14.5 pasos1, lo que duplica el rango de brillo. Además, un nuevo algoritmo de reducción de ruido por IA, Supernoche IA 2.0, permite a los creadores capturar tomas con poca luz, excepcionalmente nítidas y luminosas1. Para capturar escenas de acción a alta velocidad, los grandes píxeles de 2.4 μm de la cámara y su chip de alto rendimiento permiten tomar planos épicos desde cualquier ángulo en vídeos 8K/60 fps de 360°, manteniendo cada fotograma nítido y sin desenfoque de movimiento.

Escenarios variados, distintos ángulos:

Motociclismo: La cámara se puede montar de forma segura en cualquier lugar para conseguir tomas únicas desde distintos ángulos. Con Control gestual y Control por voz, los creadores pueden empezar a grabar al instante sin soltar el acelerador.

La cámara se puede montar de forma segura en cualquier lugar para conseguir tomas únicas desde distintos ángulos. Con Control gestual y Control por voz, los creadores pueden empezar a grabar al instante sin soltar el acelerador. Buceo: La cámara está lista para la acción bajo el agua a una profundidad de hasta 10 metros 1 con solo sacarla de la caja. Para inmersiones profundas, los creadores pueden colocarla dentro del estuche impermeable invisible y explorar hasta los 50 m 1 .

La cámara está lista para la acción bajo el agua a una profundidad de hasta 10 metros con solo sacarla de la caja. Para inmersiones profundas, los creadores pueden colocarla dentro del estuche impermeable invisible y explorar hasta los 50 m . Esquí: La cámara puede usarse a temperaturas de −20° C (−4° F) 1 , y empezará a grabar al girar dos veces el palo de selfie. Los creadores pueden desbloquear vistas aéreas con el palo de selfie extensible de fibra de carbono de 2.5 m y añadir Desenfoque de movimiento para lograr una toma de carrera más cinematográfica.

La cámara puede usarse a temperaturas de −20° C (−4° F) , y empezará a grabar al girar dos veces el palo de selfie. Los creadores pueden desbloquear vistas aéreas con el palo de selfie extensible de fibra de carbono de 2.5 m y añadir Desenfoque de movimiento para lograr una toma de carrera más cinematográfica. Ciclismo de montaña/ciclismo de carretera: La potente estabilización de la cámara puede suavizar hasta los caminos más difíciles. Los creadores pueden añadir la superposición del Panel de instrumentos deportivo para crear vídeos de ciclismo atractivos y llenos de datos.

La potente estabilización de la cámara puede suavizar hasta los caminos más difíciles. Los creadores pueden añadir la superposición del Panel de instrumentos deportivo para crear vídeos de ciclismo atractivos y llenos de datos. Creación de vlogs: La cámara puede utilizarse para vídeos de selfie en solitario, donde el palo de selfie invisible actúa como un equipo de cámara portátil. La combinación con la función Grabación dual permite capturar el paisaje que pasa y a varias personas en un mismo encuadre para que las historias sean aún más inmersivas.

Funciones creativas para moldear la luz:

Foto 360° HDR de 120 MP 1 : Los creadores pueden congelar cualquier escena como una foto 360° HDR con iluminación y contraste fieles a la realidad.

: Los creadores pueden congelar cualquier escena como una foto 360° HDR con iluminación y contraste fieles a la realidad. Timelapse 16K en 360° 1 : Capture el épico paso del tiempo en resolución 16K 1 con el modo Nubes para condensar cielos majestuosos.

: Capture el épico paso del tiempo en resolución 16K con el modo Nubes para condensar cielos majestuosos. Slow motion panorámico 64 1 : Aproveche slow motion panorámico de hasta 64 con una fluidez extrema en posproducción gracias a la interpolación de fotogramas con IA de DJI Studio, equivalente a un recorte en 8K/480 fps 1 .

: Aproveche slow motion panorámico de hasta 64 con una fluidez extrema en posproducción gracias a la interpolación de fotogramas con IA de DJI Studio, equivalente a un recorte en 8K/480 fps . Vortex 8K/120 fps 1 : Convierta momentos emocionantes en slow motion envolvente y de alta definición con un simple giro.

: Convierta momentos emocionantes en slow motion envolvente y de alta definición con un simple giro. Perfil de color de 10 bits y D-Log M1: Todos los formatos de vídeo admiten ahora una profundidad de color de 10 bits, para capturar más de mil millones de colores.

Flujos de trabajo mejorados con Seguimiento de Spotlight y conexiones NFC de un solo toque

Osmo 360 II y la versión mejorada de la aplicación DJI Mimo ofrecen un seguimiento inteligente del objetivo y funciones que mejoran la facilidad de uso. Con Seguimiento de Spotlight1, los creadores pueden hacer un seguimiento inteligente y mantener un objetivo centrado en el encuadre, sin importar cómo gire la cámara, sin necesidad de reencuadrar en la posproducción. Además, Osmo 360 II incorpora una nueva zona NFC para conseguir flujos de trabajo más eficientes. Con un solo toque, la cámara puede conectarse rápidamente con la aplicación DJI Mimo, transferir el material o ir directamente a la página de edición de la aplicación. Los usuarios pueden importar directamente archivos de vídeo 360° exportados desde DJI Studio mediante el complemento para DaVinci Resolve, lo que acelera los flujos de trabajo profesionales. Con estas mejoras, DJI permite que una gama más amplia de usuarios —desde especialistas profesionales en imagen hasta usuarios cotidianos— se conviertan en creadores de contenido panorámico.

Cree sin límites con lentes reemplazables ultraduras

Osmo 360 II incorpora un nuevo diseño de lente reemplazable. Ambos objetivos incorporan una película óptica ultradura que mejora la resistencia a los arañazos y al desgaste. Si una lente se daña, los creadores pueden cambiarla fácilmente y seguir grabando enseguida. Con un peso de solo 183 g y equipada con 105 GB de almacenamiento integrado, la cámara hace que grabar sobre la marcha sea muy sencillo. Además, la batería de la Osmo 360 II puede grabar de forma continua durante 100 minutos1 con resolución 8K/30 fps y se carga rápidamente hasta el 80 % en solo 22 minutos1. Con la varilla de extensión de batería, el tiempo de funcionamiento puede prolongarse en 180 minutos1.

Perfecta integración con el ecosistema DJI

Osmo 360 II cuenta con una matriz de cuatro micrófonos integrada y un diseño de reducción de ruido del viento que ofrece un audio nítido directamente desde la cámara. Con conexión directa de micrófono mediante DJI OsmoAudio, la cámara es compatible con DJI Mic 3, DJI Mic 2, DJI Mic Mini 2S, DJI Mic Mini 2 y DJI Mic Mini. El diseño de liberación rápida bidireccional del Osmo permite la fijación magnética por ambos lados. Con una rosca de 1/4″, se conecta fácilmente a los accesorios del ecosistema DJI Osmo y al equipo de cámara tradicional, lo que posibilita ángulos únicos para cualquier escena.

Osmo 360 II hace su debut presencial en IFA 2026

DJI presentará la Osmo 360 II en la IFA 2026 (stand núm. H20-129, pabellón 20), una de las ferias de electrónica de consumo más grandes del mundo, del 4 al 8 de septiembre. Los asistentes podrán experimentar de primera mano las innovadoras capacidades de imagen de la última cámara 360° de DJI.

Precio y disponibilidad

DJI Osmo 360 II estará disponible para la venta en las siguientes configuraciones a partir de hoy en España.

Pack Estándar Osmo 360 II: 589 EUR

Pack Aventura Osmo 360 II: 739 EUR

Mejore su experiencia de grabación con Osmo 360 II y una gama completa de nuevos accesorios. Se venden por separado.

Kit de lentes Osmo 360 II: 25 EUR

Varilla de extensión de batería Osmo 360 II: 99 EUR

Kit de abrazadera de alta resistencia Osmo: 49 EUR

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, el plan de protección integral para productos DJI, ya está disponible para Osmo 360 II. Los daños accidentales están cubiertos por el servicio de sustitución, incluidos desgaste natural, colisiones y daños por agua. Por un pequeño cargo adicional, puede sustituir el producto dañado en caso de accidente.

DJI Care Refresh (plan de 1 año) incluye hasta 2 sustituciones en 1 año. DJI Care Refresh (plan de 2 años) incluye hasta 4 sustituciones en 2 años. Otros servicios de DJI Care Refresh incluyen garantía oficial, servicio de garantía internacional y envío gratuito. Para ver todos los detalles, visite: https://www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Si desea obtener más información, consulte: https://www.dji.com/360-2

1 Todos los datos se midieron usando un modelo de producción en condiciones controladas. Para obtener más información, visite el sitio web oficial de DJI.

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