DJI ofrece capacidades de captura de imágenes de última generación con Osmo Pocket 4 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Gracias a un sensor CMOS de 1 pulgada, la nueva cámara de bolsillo con estabilizador de DJI captura impresionante metraje en 4K/240 fps y logra tomas nítidas con poca luz.

SHENZHEN, China, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, el líder mundial en drones civiles y tecnología creativa para cámaras, anuncia hoy Osmo Pocket 4. Basándose en el éxito mundial de su predecesora, DJI ha mejorado las capacidades de imagen de su popular cámara de bolsillo con estabilizador y sensor CMOS de 1 pulgada. Ahora puede capturar impresionante metraje en 4K/240 fps [1] y lograr tomas más nítidas con poca luz, al tiempo que ofrece una profundidad cinematográfica gracias a 14 pasos de rango dinámico [1] y D-Log de 10 bits [1]. Con las nuevas capacidades de seguimiento inteligente de Osmo Pocket 4, los creadores pueden mantener a sus objetivos enfocados y en encuadre mientras se mueven y se mezclan entre la multitud.

Tomas más claras con poca luz y vistas más nítidas

El sensor CMOS de 1 pulgada y la apertura f/2.0 de Osmo Pocket 4 garantizan retratos naturales y nítidos incluso con poca luz. Los 14 pasos de rango dinámico[1] y el perfil de color D-Log [1] de 10 bits realzan los tonos ricos y los colores realistas, ya sea al atardecer, junto al mar o en otros entornos con poca luz. Con esta calidad mejorada directamente desde la cámara, las tomas de retrato ofrecen tonos de piel más saludables y refinados. También ofrece un rendimiento superior al capturar imágenes en condiciones de iluminación de alto contraste. Con un botón exclusivo del zoom, los creadores pueden cambiar entre zoom sin pérdida 1 y 2 [1] con un solo toque. También se puede grabar metraje ultra HD en cámara lenta en 4K/240 fps [1].

Captura inteligente, tomas destacadas

La estabilización de tres ejes de Osmo Pocket 4 permite a los creadores grabar vlogs y streaming en directo estables y de alta calidad mientras caminan. Además, los diversos modos de estabilizador permiten movimientos de cámara aún más suaves y fluidos. Con ActiveTrack 7.0 [1], los objetivos pueden seguirse incluso con un zoom 4. Con modos de seguimiento como Seguimiento de Spotlight y Encuadre dinámico, capturar tomas cinematográficas con una sola mano resulta muy sencillo.

El autoenfoque inteligente mantiene al objetivo nítido. Cuando "Seguimiento de bloqueo del objetivo" [1] está activado, la cámara fija automáticamente un objetivo seleccionado y lo sigue. Se puede cambiar a un nuevo objetivo con un simple toque en la pantalla. Como alternativa, puede usar "Prioridad de objetivo registrado" [1] para dar prioridad al enfoque en un objetivo previamente registrado. También se pueden capturar Quick Shots mediante control gestural [1]. Por ejemplo, al mostrar la palma de la mano (gesto de la palma de la mano) se activa ActiveTrack [1], mientras que al hacer el signo de la paz (gesto de "V") se toma una foto o se inicia y detiene la grabación.

Más intuitiva y fácil de usar, Osmo Pocket 4 mejora la experiencia del usuario con varias funciones nuevas e intuitivas diseñadas para optimizar el proceso creativo. Para comenzar a grabar, los creadores solo tienen que girar la pantalla. Debajo de la pantalla hay dos botones nuevos. Uno es un botón exclusivo del zoom que permite cambiar entre zoom de 1 a 2[1] o saltar a zoom 4. El otro es un botón de preajuste personalizado que se puede configurar con los ajustes preferidos del creador. El nuevo Joystick 5D permite a los creadores mover la cámara hacia atrás, recentrar el estabilizador y girar la cámara. Con 107 GB de almacenamiento interno, los creadores pueden grabar más vídeo y transferir fácilmente hasta 800MB/s[1] de metraje sin una tarjeta de memoria.

Otras formas de crear con Osmo Pocket 4 incluyen:

Vídeo de obturación lenta : En modo Vídeo, las velocidades de obturación se pueden ajustar para crear desenfoque de movimiento, capturar estelas y el paso del tiempo, y lograr una experiencia visual única.

: En modo Vídeo, las velocidades de obturación se pueden ajustar para crear desenfoque de movimiento, capturar estelas y el paso del tiempo, y lograr una experiencia visual única. Tonos de película [1] : Elija entre diversos tonos de película para recrear fácilmente estilos clásicos y capturar tonos de calidad excepcional.

: Elija entre diversos tonos de película para recrear fácilmente estilos clásicos y capturar tonos de calidad excepcional. Embellecer en cámara [1] : Ajuste con precisión la suavidad, el brillo y el tono de la piel para lograr un aspecto natural tanto en selfies como en fotos grupales.

Ajuste con precisión la suavidad, el brillo y el tono de la piel para lograr un aspecto natural tanto en selfies como en fotos grupales. Luz de relleno acoplable [1] : Añade una iluminación natural y suave para mejorar las escenas con poca luz o a contraluz, con tres ajustes de brillo y temperatura de color.

Añade una iluminación natural y suave para mejorar las escenas con poca luz o a contraluz, con tres ajustes de brillo y temperatura de color. Autonomía prolongada y carga rápida: Recarga del 0 al 80 % en solo 18 minutos [1] para obtener hasta tres horas de grabación. Cuando está totalmente cargada, puede grabar hasta 240 minutos de vídeo a 1080p/24 fps [1].

Compatible con el ecosistema OsmoAudio

Osmo Pocket 4 captura voces claras mientras graba simultáneamente el sonido ambiente a través de su matriz de micrófonos integrada. También admite la conexión directa con transmisores DJI Mic, lo que permite la grabación de audio de 4 canales. Los transmisores DJI Mic compatibles incluyen Mic 2, Mic 3 y Mic Mini (cada uno se vende por separado o se incluye en packs seleccionados).

Precio y disponibilidad

Osmo Pocket 4 está disponible para reserva a partir de hoy en store.dji.com y en distribuidores autorizados. La venta oficial con envío comenzará el 22 de abril. Los precios y las configuraciones son los siguientes:

El pack Estándar Osmo Pocket 4 tiene un precio de 499 EUR. Incluye la Osmo Pocket 4, el cable PD USB-C a USB-C (USB 3.1), la abrazadera del estabilizador Osmo Pocket 4, la correa para la muñeca DJI, el asa Osmo Pocket 4 con rosca de 1/4″ y la funda de transporte portátil Osmo Pocket 4.

El pack para creadores Osmo Pocket 4 tiene un precio de 619 EUR. Incluye el pack Estándar más el objetivo gran angular Osmo Pocket 3, el transmisor DJI Mic 3, el clip magnético DJI Mic 3, dos antivientos DJI Mic 3, el imán DJI Mic 3, el cable de carga magnético del transmisor DJI Mic 3, la luz de relleno Osmo Pocket 4, el minitrípode Osmo y la bolsa de transporte Osmo Pocket 4.

El pack Esencial Osmo Pocket 4 tiene un precio de 479 EUR. Incluye la Osmo Pocket 4, el cable PD USB-C a USB-C (USB 3.1), el asa Osmo Pocket 4 con rosca de 1/4″, y la funda de transporte portátil Osmo Pocket 4.

Los siguientes accesorios específicos se pueden adquirir por separado:

Luz de relleno Osmo Pocket 4

Empuñadura con batería Osmo Pocket 4

Filtro de niebla negra Osmo Pocket 3

Minitrípode Osmo

Juego de filtros ND magnéticos Osmo Pocket 3

Adaptador de expansión Osmo Pocket 3

Objetivo gran angular Osmo Pocket 3

Bolsa de transporte Osmo Pocket 4

Funda de protección Osmo Pocket 4

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, el plan de protección integral para productos de DJI, ya está disponible para Osmo Pocket 4. Los daños accidentales están cubiertos por el servicio de sustitución, incluidos desgaste natural, colisiones y daños por agua. Por un pequeño cargo adicional, puede sustituir el producto dañado en caso de accidente.

DJI Care Refresh (plan de 1 año) incluye hasta 2 sustituciones en 1 año. DJI Care Refresh (plan de 2 años) incluye hasta 4 sustituciones en 2 años. Otros servicios de DJI Care Refresh incluyen garantía oficial, servicio de garantía internacional y envío gratuito. Para ver todos los detalles, visite: www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Si desea obtener más información, consulte: https://www.dji.com/osmo-pocket-4

Las imágenes y los recursos se pueden encontrar en este enlace: https://bit.ly/4b34rUc

[1] Solo es compatible con ciertos modos de cámara. Todos los datos se probaron en condiciones controladas. Consulte los detalles en el sitio web oficial de DJI.

About DJI

Since 2006, DJI has led the world with civilian drone innovations that have empowered individuals to take flight for the first time, visionaries to turn their imagination into reality, and professionals to transform their work entirely. Today, DJI serves to build a better world by continuously promoting human advancement. With a solution-oriented mindset and genuine curiosity, DJI has expanded its ambitions into areas such as renewable energy, agriculture, public safety, surveying and mapping, and infrastructure inspection. In every application, DJI products deliver experiences that add value to lives around the world in more profound ways than ever before.

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