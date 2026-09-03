DJI redefine la experiencia prémium de limpieza inteligente con el lanzamiento internacional de la serie ROMO 2 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Un robot aspirador y fregador con IA completamente nuevo, dotado de inteligencia de limpieza de última generación, una avanzada estación base autolimpiante y un brazo robótico de oscilación ultraamplia

SHENZHEN, China, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, el líder mundial en drones civiles y tecnología de cámaras creativas, lanza hoy ROMO 2, que incluye ROMO P2 y ROMO A2. Sobre la base de la percepción espacial y la experiencia en hogares inteligentes que se consolidaron con la primera generación, ROMO 2 incorpora una detección milimétrica de obstáculos impulsada por la misma tecnología de drones que se utiliza en las aeronaves insignia de DJI, combinada con un innovador brazo robótico de oscilación ultraamplia de 123° adaptado al radar, una inteligencia de limpieza íntegramente basada en IA y una avanzada estación base autolimpiante.

Percepción y toma de decisiones multidimensionales impulsadas por IA para entornos complejos

ROMO 2 está diseñado para ofrecer una solución de limpieza que se adapta a todo tipo de situación y basada en IA1. Puede comprender las características de distintas zonas y distinguir entre residuos y líquidos, antes de ejecutar de forma autónoma el método de limpieza más adecuado: aumenta automáticamente la potencia de succión en las alfombras para extraer el polvo incrustado, o despliega su brazo de alcance extendido para realizar una limpieza precisa y controlada cuando detecta derrames de líquidos, evitando que se extiendan mientras se mueve con agilidad en entornos complejos llenos de obstáculos. Sus capacidades de limpieza inteligentes también permiten que ROMO 2 priorice los espacios abiertos, vuelva a fregar cuando sea necesario o eleve automáticamente sus paños de mopa cuando corresponda.

Al haber desarrollado su sistema de percepción desde cero, ROMO 2 es capaz de detectar obstáculos a nivel del suelo con una precisión milimétrica: no solo es capaz de esquivar cables o alfombrillas de entrenamiento para mascotas de tan solo 2 mm de grosor, sino que también imita el razonamiento humano y la transferencia de conceptos para generalizar a partir de lo que ha aprendido durante usos anteriores. Incluso puede detectar y esquivar de forma autónoma obstáculos con los que nunca se ha encontrado antes. Cabe destacar que ROMO 2 también puede detectar y esquivar eficazmente obstáculos transparentes como cristal y espejos, por lo que gestiona con facilidad una amplia variedad de escenarios de evasión complejos. Su luz de detección de polvo, situada en la parte inferior, está calibrada con precisión para proyectar un haz de luz uniforme sobre el suelo, lo que ayuda al robot a detectar claramente la suciedad y los obstáculos en condiciones de poca iluminación, mientras que su suave resplandor no molesta a los miembros de la familia ni a las mascotas.

Brazo robótico adaptable guiado por LiDAR y sistema de limpieza todo en uno

Basándose en su potente percepción y toma de decisiones mediante IA, ROMO 2 utiliza un diseño mecánico innovador para transformar esa inteligencia en un rendimiento de limpieza excepcional. Gracias a su LiDAR integrado de alta precisión, el brazo robótico adaptable guiado por LiDAR sabe exactamente dónde se necesita una limpieza profunda. Por su giro ultraamplio de 123°, ofrece un alcance 7.8 cm más amplio y friega 4.5 cm más profundo debajo de los muebles flotantes que la generación anterior, lo que le permite llegar debajo de armarios y sofás que antes quedaban fuera de su alcance, deslizándose a milímetros de paredes y patas de mesa sin llegar a tocarlas.

En alfombras, la placa de presión desciende para crear un semisello con el suelo, lo que permite que la succión de 36 000 Pa extraiga el polvo incrustado en una sola pasada. Los dos cepillos laterales con diseño de doble hilera de cerdas combinan una cobertura de barrido superpuesta con una transferencia de residuos más uniforme para mantener el pelo libre de enredos.

Las patas robóticas de DJI ROMO 2 superan obstáculos de un solo nivel de hasta 4 cm y obstáculos de doble nivel de hasta 8.5 cm. La mecatrónica de DJI permite detectar umbrales y elevarse con suavidad para cruzarlos de forma más eficiente, moviéndose con libertad por todo el hogar.

Estación base autolimpiante avanzada para 365 días de funcionamiento sin mantenimiento

La tabla de lavado de la estación base cuenta con una superficie nanocristalina que ayuda a resistir la acumulación de manchas, mientras que la suciedad se elimina mediante cuatro chorros de agua de alta presión y un puerto de succión de residuos de 16 mm, ofreciendo hasta 365 días de funcionamiento sin mantenimiento. DJI ROMO 2 admite carga rápida de 55 W, y alcanza una carga completa en solo 2.5 horas; se recarga rápidamente cada vez que regresa a la estación base para lavar las mopas.

La reducción de ruido comienza en la fuente. Desde el motor hasta la salida de aire, se han seleccionado 32 materiales acústicos de reducción de ruido pensados para el control sonoro, combinados con múltiples almohadillas de aislamiento acústico y cámaras silenciadoras. DJI ROMO 2, que combina el movimiento del robot, el fregado y la recogida de polvo en la estación base, reduce la energía acústica hasta en un 85 % y funciona a tan solo 38 dBA durante el fregado silencioso, sin molestar a su familia ni a las mascotas.

Diseño elegante y vanguardista

DJI ROMO 2 mantiene el característico lenguaje de diseño de ROMO: el cuerpo semitranslúcido del robot revela de forma elegante su ordenada estructura interna, convirtiéndolo en un elemento decorativo para el hogar que no es necesario esconder.

Carga rápida, siempre listo

DJI ROMO 2 admite carga rápida de 55 W y alcanza una carga completa en solo 2.5 horas. También se recarga rápidamente cada vez que regresa a la estación base para lavar las mopas.

Controles de seguridad de datos y privacidad líderes en la industria

DJI otorga la máxima prioridad a la privacidad de los datos y permite a los clientes controlar sus propios datos. DJI establece un nuevo estándar en el sector de la robótica doméstica, ya que ofrece el modo de datos locales para ROMO 2. Cuando está activada, la conexión de la aplicación DJI Home a Internet se corta para evitar cualquier sincronización involuntaria de fotos o videos con servidores externos. Aunque se utiliza principalmente para esquivar y reconocer obstáculos, así como para el asistente de voz inteligente, los usuarios pueden desactivar la cámara y el micrófono desde la aplicación DJI Home en cualquier momento. Los datos personales compartidos podrán eliminarse cuando el usuario así lo desee.

(El modo de datos locales estará disponible en ROMO 2 en el cuarto trimestre de 2026. Más adelante se compartirán más detalles sobre su disponibilidad para ROMO 1.)

Desde 2017, DJI ha sometido regularmente sus productos a auditorías de seguridad y procesos de certificación realizados por terceros. ROMO cuenta con múltiples certificaciones en materia de ciberseguridad y privacidad reconocidas internacionalmente.

Para más información, visite: https://www.dji.com/trust-center/romo?backup_page=index&target=us

Precios y Servicios

DJI ROMO 2 se podrá solicitar a partir de septiembre en store.dji.com y a través de distribuidores autorizados en las siguientes configuraciones:

Pack DJI ROMO Limpia Más: desde 1349 EUR

DJI ROMO P2 (versión con tanque de agua) – desde 1299 EUR

DJI ROMO A2 (versión con tanque de agua): desde 1199 EUR

Política de servicios de posventa

Con la compra del Extended Protection Plan se proporciona una garantía adicional de un año tras la finalización del periodo de garantía oficial del producto. Las piezas cubiertas incluyen el robot y la estación base. Para ver una lista completa de detalles, visite: https://store.dji.com/product/dji-extended-protection-plan-dji-romo

Para obtener más información, consulte https://www.romo.tech/.

Notas:

1 Todos los datos de este comunicado de prensa se obtuvieron en condiciones de prueba controladas. Los resultados pueden variar en diferente medida según el entorno externo, el uso y la versión del firmware. Para obtener más información, visite: https://www.romo.tech/.

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