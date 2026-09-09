DJI reúne a cineastas y visionarios en una sesión en el Venice Production Bridge durante la 83.ª edición del Festival In

(Información remitida por la empresa firmante)

Nueva generación, nuevo lenguaje cinematográfico: Osmo Pocket 4P enciende una nueva conversación sobre narrativa, libertad creativa y herramientas profesionales.

VENECIA, Italia, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, líder mundial en drones civiles y tecnología de cámaras creativas, organizó la Filmmakers & Visionaries Session, un foro profesional celebrado durante el Venice Production Bridge en la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. El encuentro reunió a directores y directores de fotografía emergentes para explorar una pregunta a la que la industria apenas está empezando a responder: cuando una cámara de cine cabe en la palma de tu mano, ¿cómo cambia el Idioma mismo del cine?

De Cannes a Venecia: Una visión unificada

La sesión de Venice Production Bridge continuó el viaje creativo que la serie Osmo Pocket comenzó este año. Tras la presentación global en Cannes en mayo, DJI confió la Osmo Pocket 4P a dos de las voces visuales más distintivas del cine, cada una trabajando de forma independiente en continentes distintos. Los resultados revelaron una impresionante convergencia.

En "FAMILIARITÉ", la actriz galardonada en Cannes y Venecia Isabelle Huppert protagonizó y dirigió creativamente una meditación original sobre la literatura y la memoria, rodada íntegramente con la Osmo Pocket 4P. Paralelamente, el aclamado director de fotografía japonés Mikiya Takimoto concibió y dirigió "Looking for Her", un relato al estilo road movie ambientado en un histórico pueblo minero de plata que sigue una silenciosa búsqueda de conexión humana, también rodado íntegramente con la Osmo Pocket 4P. Lo que surgió de estos dos procesos creativos independientes fue una convicción unificada: una cámara lo bastante ligera como para desaparecer en tu mano no supone ningún sacrificio en la profundidad emocional ni en la precisión técnica. Ambas películas demuestran todo el potencial del relato cinematográfico condensado en un formato que cabe en el bolsillo. En Venecia, esta verdad creativa íntima se convirtió en una cuestión pública para toda la industria.

Proyectar el futuro: De la teoría a la práctica

La sesión está estructurada como un auténtico diálogo del sector, basado íntegramente en la práctica cinematográfica y no en la demostración de productos. Se proyectaron cuatro cortometrajes creados por un grupo internacional de directores de fotografía emergentes: Gabriele Mencaroni y Alessandro Tempestini (Italia), Liu Yadi (China/Francia) y Zhou Chengzhou (China/Países Bajos). Su trabajo colectivo abarcó el cine experimental, la producción comercial y los documentales reconocidos en festivales, una diversidad que refleja a una generación que opera más allá de las fronteras creativas tradicionales.

Tras la proyección y una demostración de rodaje en directo, tres directores de fotografía de prestigio internacional ofrecieron una rigurosa crítica profesional: Valentin Vignet, un director de fotografía francés conocido por su trabajo en Faces Places y el cortometraje nominado al Óscar Nefta Football Club; Cristiano Di Nicola, un premiado director de fotografía italiano presente en Venecia con "L'Estranea" en la Competición Oficial; y Michele D'Attanasio, dos veces ganador del premio David di Donatello, conocido por películas como Veloce come il vento, Freaks Out y L'ombra di Caravaggio. Los tres, con experiencia en dirigir producciones de gran escala, evaluaron la narrativa visual de los jóvenes directores según los estándares inflexibles del cine profesional, demostrando que la sofisticación técnica de su trabajo se ajustaba a los referentes tradicionales de la cinematografía en lugar de debilitarlos.

La mesa redonda: Debate del sector sobre el Reencuadra del cine

La pieza central fue una mesa redonda: "¿Cómo está una nueva generación Reencuadrando el cine?" La conversación entrelazó las perspectivas distintas de directores de fotografía veteranos y directores emergentes, explorando de forma orgánica cuatro dimensiones fundamentales: cómo las herramientas compactas estabilizadas con gimbal redefinen la relación entre la cámara, el intérprete y el entorno; si equipos más ligeros y flexibles democratizan la realización cinematográfica profesional a la vez que exigen una mayor disciplina visual; cómo se transforman los flujos de trabajo de producción y la dinámica en el set con configuraciones ligeras; y, en última instancia, si una herramienta puede realmente cambiar el propio lenguaje cinematográfico o si la idea visual debe seguir estando siempre en primer lugar.

Valentin Vignet reflexionó sobre el cambio de mentalidad cuando el enorme equipo de cámara desaparece del set: el actor ya no tiene que adaptarse al aparato, y la cámara se convierte en un testigo en lugar de un obstáculo. "Lo que más me llamó la atención de estos cuatro cortometrajes es que ninguno de los cineastas tuvo que comprometer la calidad por usar una cámara más ligera", dijo Cristiano Di Nicola. "Hubo muchas tomas que antes ni siquiera creía que fueran posibles, y eso es porque el Osmo Pocket 4P te libera como cineasta. Podemos centrarnos más en cómo contar la historia, específicamente en cómo acercarnos más a la acción, que en la configuración del equipo."

Para directores de fotografía interculturales como Liu Yadi y Zhou Chengzhou, el enfoque cambió: ¿Cómo pueden los jóvenes directores de fotografía mantener una expresión verdaderamente cinematográfica dentro de las estrictas limitaciones de presupuestos reducidos y equipos mínimos? La respuesta surgió de forma orgánica a través del diálogo: los estándares profesionales —ciencia del color, rango dinámico, precisión de la estabilización— ahora están desvinculados de la escala del equipo. Un director de fotografía que trabaja solo en un espacio reducido puede aplicar el mismo nivel de sofisticación técnica que un equipo de Hollywood. La barrera de entrada se ha reducido no sacrificando la calidad, sino redistribuyendo dónde puede residir esa calidad.

La sesión Venice Production Bridge organizada por DJI cristaliza un momento en el que la pregunta fundamental del cine pasa de ¿Qué equipo necesitamos? a ¿Qué es posible cuando el equipo deja de ser un obstáculo?. La osmo pocket 4P es la respuesta de DJI: potencia de imagen profesional desligada de la escala industrial, que permite a cada narrador, en cualquier entorno —desde las estrechas calles de Tokio hasta una canoa en un tranquilo lago de jardín— aportar todo el peso técnico y emocional del cine a su visión. Esta es una nueva era definida por la accesibilidad, que pone herramientas con calidad de cine al alcance de más visionarios y les permite mayor libertad creativa a la hora de contar sus historias. Con cámaras de cine más compactas, el verdadero poder de la tecnología de imagen se revela: no como una limitación para la imaginación, sino como una liberación.

About DJI

Since 2006, DJI has led the world with civilian drone innovations that have empowered individuals to take flight for the first time, visionaries to turn their imagination into reality, and professionals to transform their work entirely. Today, DJI serves to build a better world by continuously promoting human advancement. With a solution-oriented mindset and genuine curiosity, DJI has expanded its ambitions into areas such as renewable energy, agriculture, public safety, surveying and mapping, and infrastructure inspection. In every application, DJI products deliver experiences that add value to lives around the world in more profound ways than ever before.

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