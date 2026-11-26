DoGo Power presenta su sistema de almacenamiento de energía inteligente para la formación de redes en GENERA 2026 Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 26 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- DoGo Power presentó sus sistemas de almacenamiento de energía (ESS) destinado a la formación de redes inteligentes y soluciones para aplicaciones comerciales, industriales (C&I) y a gran escala durante la celebración de GENERA 2026 en Madrid, España, y organizó un taller con el tema "Orientado a escenarios + GFM + IA". Centrándose en el DG1000-1672kWh, la presentación sirvió para demostrar la solución completa, que abarca desde la planificación y el dimensionamiento hasta llegar a la implementación del sistema, dando respuesta a las necesidades de los clientes C&I para acortar los plazos de entrega, garantizar el suministro eléctrico y optimizar la asignación de inversiones.

Los requisitos de la red eléctrica de España, junto a los objetivos de capacidad de almacenamiento de energía, están imponiendo nuevas exigencias a las capacidades del sistema. El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) de España establece un objetivo de almacenamiento de energía de 22,5 GW para el año 2030. El almacenamiento de energía no solo debe almacenar electricidad, sino que también necesita proporcionar activamente soporte de tensión y frecuencia durante las fluctuaciones de la red.

Con el fin de satisfacer las necesidades de despliegue y consumo de energía, el DG1000-1672kWh integra sistemas fotovoltaicos, almacenamiento de energía, un generador diésel y sistemas de gestión en un contenedor de 10 pies con el objetivo de facilitar su transporte. Frente a las soluciones convencionales, puede reducir el espacio ocupado en un 35%, acortar los plazos de entrega del proyecto entre 5 y 7 días, y reducir el cableado y la puesta en marcha in situ. En lo que respecta al suministro de energía, el sistema utiliza la plataforma 4S GFM para coordinar el funcionamiento de EMS, BMS, PCS y PMS, proporcionando soporte para la regulación activa de frecuencia y voltaje. Su tiempo de conmutación entre conexión a la red y desconexión a la red es inferior a 20 milisegundos, por lo que puede satisfacer las necesidades de cargas sensibles, al tiempo que un transformador de aislamiento integrado puede mitigar el impacto del arranque del motor. Habiendo sido diseñado para proyectos a gran escala, el DG2000-2508kWh también está altamente integrado en un contenedor de 10 pies, lo que permite un transporte más flexible y una entrega más eficiente, mientras que las estrategias de despacho de IA y SOC de alta precisión ofrecen mayores beneficios. Durante la planificación de inversiones, EcoSizing puede completar el dimensionamiento basado en simulaciones para centrales eléctricas a escala de GW en cinco minutos, lo que ayuda a los clientes a comparar y seleccionar mejores configuraciones a través de simulaciones horarias anuales completas, análisis de carga y evaluaciones económicas.

De forma paralela a la celebración de la exposición, el taller "Orientado a escenarios + GFM + IA" atrajo a numerosos contratistas EPC, distribuidores y promotores con una sólida presencia local. José Donoso, consejero delegado de la Asociación Española de Energía Solar Fotovoltaica (UNEF), compartió su visión del mercado local de energía solar y almacenamiento, al tiempo que el equipo de ventas y servicio de DoGo Power realizó presentaciones y participó en debates sobre el diseño de soluciones para diferentes escenarios de consumo energético, el soporte de suministro eléctrico GFM y las aplicaciones de IA en la planificación y operación. También se celebraron ceremonias de firma de proyectos de almacenamiento de energía con SUNPIN, BK Energies e Integrated Energy Systems, lo que permitió ampliar las conversaciones hacia la colaboración en proyectos específicos.

Para la entrega y el servicio, DoGo Power puede enviar productos rápidamente desde almacenes locales en Europa, con el apoyo de equipos de servicio e ingenieros locales que cubren el mercado europeo para satisfacer las necesidades de los clientes en cuanto a un suministro eficiente y servicio in situ. Esto es un reflejo entorno a la visión de DoGo Power de "Iluminar el mundo" proporcionando a sus clientes electricidad verde económica, fiable y estable a través de productos y servicios profesionales.

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