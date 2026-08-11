DogPack y Healthy Paws se asocian para integrar el seguro para mascotas en la plataforma DogPack

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta nueva integración ofrece acceso directo al seguro para mascotas en la plataforma DogPack, facilitando a los dueños la protección de sus perros.

MONTREAL, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- DogPack, la plataforma global líder que conecta a los dueños de perros a través del descubrimiento, el contenido social y las experiencias del mercado, anunció hoy una asociación estratégica que presenta su mercado de Estados Unidos a Healthy Paws, una empresa de Chubb y un proveedor líder de cobertura de seguros para mascotas de accidentes y enfermedades para perros y gatos.

Gracias a esta colaboración, los usuarios de DogPack ahora tendrán acceso directo a opciones de seguro para mascotas dentro de la aplicación, lo que les permitirá proteger a sus perros con una cobertura sencilla y transparente. DogPack continúa expandiéndose más allá del descubrimiento, la comunidad y los viajes, ofreciendo servicios esenciales para los dueños de mascotas.

Con esta colaboración, los usuarios de Estados Unidos podrán explorar opciones de seguro de una manera natural, personalizada y alineada con su experiencia diaria en la plataforma. Según el perfil de su perro, podrán ver las opciones de cobertura relevantes y completar el proceso de inscripción de forma ágil y sencilla.

"Siempre nos hemos centrado en crear una plataforma que realmente apoye a los dueños de perros", afirmó Jonathan Punski, consejero delegado de DogPack. "Esta alianza nos permite ir un paso más allá. Nuestros usuarios no solo quieren descubrir parques o conectar con otros dueños de perros, sino que también quieren cuidar de sus mascotas en todos los sentidos. Contar con el socio asegurador adecuado es fundamental para lograrlo".

Healthy Paws se distingue por sus planes sencillos, la rapidez en la tramitación de siniestros y su enfoque centrado en el cliente. La mayoría de los siniestros se procesan en dos días, y los dueños de mascotas tienen la libertad de acudir a cualquier veterinario autorizado sin restricciones de red. Respaldada por Chubb, líder mundial en seguros, Healthy Paws ofrece una protección fiable y a largo plazo para las mascotas y sus familias.

"En Healthy Paws siempre hemos creído que cada mascota merece la mejor atención posible, y eso comienza por facilitar el acceso a una excelente cobertura", afirmó Alex Faynberg, vicepresidente ejecutivo de Healthy Paws. "La alianza con DogPack nos brinda la oportunidad de conectar con los dueños de mascotas donde ya se encuentran: en una comunidad basada en el amor por sus perros. Juntos, estamos facilitando más que nunca que las familias protejan a las mascotas que más les importan".

Esta colaboración refleja una tendencia más amplia hacia la integración de servicios esenciales para mascotas directamente en las plataformas donde los dueños de mascotas ya pasan su tiempo. Al combinar la audiencia global y comprometida de DogPack con la confiable oferta de seguros de Healthy Paws, ambas compañías buscan simplificar el acceso de los dueños de mascotas a la atención y protección.

Acerca de DogPack

Fundada en Montreal por los hermanos Jonathan, Dov, Eric y Aryeh Punski, DogPack es la plataforma líder mundial para dueños de perros, que combina descubrimiento, comunidad, viajes y comercio en una experiencia integral. La plataforma cuenta con un mapa interactivo con más de 200.000 destinos que admiten perros en más de 20 países, un feed social con miles de publicaciones diarias, un mercado de mascotas en rápida expansión y una alianza global con Booking.com para facilitar los viajes con mascotas.

Con más de 2,5 millones de usuarios en todo el mundo, DogPack ayuda a los dueños de perros a descubrir nuevos lugares, conectar con otros amantes de los animales y explorar el mundo con confianza. DogPack también es la creadora del popular podcast sobre perros "Goldie & Frenchie". Para más información, visite dogpackapp.com o siga a @officialdogpack en redes sociales.

Acerca de Healthy Paws

Healthy Paws, una compañía de Chubb, es un proveedor líder de seguros de salud para mascotas en Estados Unidos, dedicado a ayudar a los dueños a proporcionar a sus mascotas la mejor atención médica posible. Fundada en 2009, Healthy Paws ofrece un plan sencillo y transparente que cubre accidentes recientes, enfermedades, cáncer, atención de emergencia, afecciones genéticas y más. Con una aplicación móvil fácil de usar, procesamiento rápido de siniestros y un enfoque centrado en el cliente, Healthy Paws ofrece una experiencia fluida y compasiva. Como parte de Chubb, la aseguradora de propiedad y accidentes que cotiza en bolsa más grande del mundo, Healthy Paws cuenta con el respaldo de una solidez financiera excepcional y una amplia experiencia en el sector. Los productos de seguros para mascotas de Healthy Paws se ofrecen a través de Chubb Insurance Solutions Agency Inc. (CISA) (licencia de California n° 0D12120). Más información en www.healthypawspetinsurance.com.

Acerca de Chubb

Chubb es líder mundial en seguros. Con operaciones en 54 países y territorios, Chubb ofrece seguros comerciales y personales de propiedad y responsabilidad civil, seguros de accidentes personales y de salud complementarios, reaseguros y seguros de vida a una amplia gama de clientes. La compañía se distingue por su extensa oferta de productos y servicios, su amplia red de distribución, su excepcional solidez financiera y sus operaciones locales a nivel global. Su empresa matriz, Chubb Limited, cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CB) y forma parte del índice S&P 500. Chubb emplea aproximadamente a 45.000 personas en todo el mundo. Puede encontrar información adicional en: www.chubb.com.

Contacto para medios: Aryeh Punski, aryeh@dogpackapp.com

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