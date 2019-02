Dojo By BullGuard ofrece la primera plataforma inteligente de seguridad IoT (1)

Publicado 18/02/2019 8:02:08 CET

- Dojo By BullGuard ofrece la primera plataforma de seguridad IoT habilitada para computación periférica y 5G para redes de banda ancha fijas y móviles

Esta completa solución de ciberseguridad basada en software como servicio ofrece a los proveedores de servicios de comunicación el único servicio de seguridad IoT mediante plataforma disponible en el mundo que admite tanto la arquitectura de 5G como la de computación periférica de acceso múltiple (MEC, por sus siglas en inglés).

SAN FRANCISCO y HERZLIYA, Israel, 18 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Dojo by BullGuard [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2376019-1&h=205583290&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2376019-1%26h%3D913798788%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdojo.bullguard.com%252Fservice-providers%252F%26a%3DDojo%2Bby%2BBullGuard&a=Dojo+by+BullGuard], el líder del mercado en plataformas de seguridad IoT para proveedores de servicios de comunicación, ha anunciado hoy la incorporación de DIP EDGE a la plataforma inteligente de seguridad IoT de Dojo (DIP). DIP EDGE [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2376019-1&h=2484255561&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2376019-1%26h%3D26404459%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdojo.bullguard.com%252Fservice-providers%252Fuser-cases%252Fmobile-network%252F%26a%3DDIP%2BEDGE&a=DIP+EDGE] es una pasarela segura de IoT basada en software, que admite 5G y la virtualización de las funciones de red (NFV) compatible con la computación periférica de acceso múltiple (MEC). DIP EDGE es una pasarela de seguridad IoT con una arquitectura altamente distribuida pensada para los proveedores de servicios de comunicación. Cuenta con un conjunto completo de funcionalidades de detección y reducción de amenazas relacionadas con el IoT. La plataforma inteligente de seguridad IoT de Dojo es la primera plataforma de seguridad IoT que permite a los proveedores de servicios de comunicación ofrecer servicios completos de seguridad IoT a través de redes de banda ancha fijas y móviles. El sistema de virtualización de las funciones de red de DIP EDGE puede implementarse en cualquier plataforma de computación, desde un servidor sin sistema operativo ("bare metal") hasta una plataforma NFV (visualización de funciones de red) completamente virtualizada, lo cual proporciona a los proveedores de servicios de comunicación opciones de implementación flexibles en toda su infraestructura de red. DIP EDGE está diseñado para prestar servicio en aplicaciones de seguridad IoT tanto fijas como móviles (4G y 5G), y permite a los proveedores de servicios de comunicación ofrecer a sus clientes un servicio de seguridad IoT continuo y sin fisuras, independientemente de la red a la que estén conectados. Dojo by BullGuard presentará sus funcionalidades de seguridad IoT habilitadas para computación periférica y 5G para proveedores de servicios de comunicaciones en el Mobile World Congress Barcelona, que se celebrará del 25 al 28 de febrero en el recinto Fira Gran Via, Sala 5 - 5E41, dentro del Pabellón de Israel.

https://mma.prnewswire.com/media/517773/BullGuard_Dojo_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/517773/BullGuard_Dojo_Logo.jpg]

"La unión del 5G con el IoT presenta un enorme potencial empresarial y de innovación de servicios para los proveedores de servicios de comunicación y los consumidores, pero también nos abre un nuevo conjunto de amenazas respecto a la ciberseguridad en el ya vasto panorama de las amenazas existentes, lo que exige un enfoque completamente nuevo para proteger la enorme cantidad de dispositivos vulnerables que funcionan con el IoT", ha afirmado Yossi Atias, director general de Seguridad IoT de BullGuard. "Como primera empresa del mundo en ofrecer una plataforma de seguridad IoT basada en red y diseñada para la arquitectura de redes móviles modernas, estamos orgullosos de ofrecer a los proveedores de servicios comunicación y a sus clientes un servicio integrado de seguridad IoT. DIP EDGE proporciona una experiencia completa y extremadamente cómoda para el usuario. Los usuarios simplemente se registran en el servicio, y cualquier dispositivo que utilice el hogar o la red móvil queda protegido automáticamente".

Creada conforme a la escala de los proveedores de servicios comunicación, la plataforma inteligente de seguridad IoT (DIP) de Dojo está pensada desde cero para ofrecer los servicios de seguridad IoT y los controles parentales más avanzados. La plataforma DIP está diseñada para detectar y mitigar de forma inteligente una amplia gama de amenazas cibernéticas relacionadas con el IoT y el filtrado de contenidos, y puede integrarse fácilmente en la red existente del proveedor a través de API abiertas.

La arquitectura de la plataforma inteligente de seguridad IoT de Dojo, altamente distribuida y basada en contenedores, proporciona a los proveedores de servicios de comunicación la flexibilidad necesaria para prestar servicios basados en la red que se ejecutan en cualquier plataforma de virtualización. DIP facilita el equilibrio de carga, la escalabilidad y el desplazamiento de sus funciones a través de recursos de hardware distribuidos de una forma totalmente automatizada. Además, DIP permite actualizaciones continuas de seguridad y filtros de contenido, sin interrupciones para los clientes del proveedor de servicios de comunicación.

La plataforma inteligente de seguridad IoT de Dojo, utiliza una sofisticada tecnología multicapa que cubre una gran variedad de usos de seguridad IoT y controles parentales para redes fijas y móviles.

-- Entre sus funcionalidades de ciberseguridad destacan: La detección automática de dispositivos, un escáner inteligente de vulnerabilidades, un cortafuegos inteligente, un sistema inteligente de gestión de la prevención y detección de intrusiones, un proxy seguro para la web, aprendizaje automático (ML) y análisis de comportamiento basado en IA, y prevención de ataques de denegación de servicio (DDoS). -- Entre sus funciones de control parental se encuentran las siguientes: Filtrado de URL según el usuario y el dispositivo, control de la hora de dormir (hora de Internet) y control de uso para dispositivos sin pantalla.

Según un reciente informe de Accenture Ready, Set, Smart: CSPs and the Race to the Smart Home [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2376019-1&h=1758649800&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2376019-1%26h%3D3831388841%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.accenture.com%252Fus-en%252Fsmart-home%26a%3DReady%252C%2BSet%252C%2BSmart%253A%2BCSPs%2Band%2Bthe%2BRace%2Bto%2Bthe%2BSmart%2BHome&a=Ready%2C+Set%2C+Smart%3A+CSPs+and+the+Race+to+the+Smart+Home] (Preparados, listos, inteligente: los proveedores de servicios comunicación y la competición por las casas inteligentes), el mercado del IoT representa una oportunidad de beneficio de 100.000 millones de dólares para el sector de los proveedores de servicios de comunicación. Los datos de la encuesta del informe, obtenidos a partir de 26.000 consumidores, señalaron que no disponen de mucho tiempo, que les gusta la comodidad y que están deseosos de contar con un único proveedor de confianza que pueda ofrecer apoyo, seguridad y la comodidad de una experiencia "llave en mano". El 80 por ciento de los encuestados dijeron que prefieren que un proveedor gestione sus necesidades digitales y el 71 por ciento elegiría a un proveedor de servicios comunicación para un hogar conectado.

Póngase en contacto con bullguard@wearemgp.com[mailto:bullguard@wearemgp.com] si desea concertar una cita durante el Mobile World Congress Barcelona 2019 y obtener información personalizada.

(CONTINUA)