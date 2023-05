Dos semanas de inolvidables creaciones inspiradas en Campari en el 76º Festival de Cannes

Iconic model, Alessandra Ambrosio, attends the Campari: Discover Red event experience during the 76th Festival de Cannes, celebrating the unforgettable creations of cinema.

Iconic model, Alessandra Ambrosio, attends the Campari: Discover Red event experience during the 76th Festival de Cannes, celebrating the unforgettable creations of cinema. - CAMPARI/PR NEWSWIRE

CANNES, Francia, 28 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Como socio oficial de la 76ª edición del mundialmente famoso Festival de Cannes , Campari, icono de la cultura del cóctel, inspiró a través de una serie de eventos que celebraron las inolvidables creaciones de la mixología y de la industria cinematográfica.

El Campari Lounge del Palais des Festivals fue el centro de la actividad, acogiendo al reparto de La Chimera y la grabación de un podcast en directo con la estrella de Firebrand, Alicia Vikander, todo ello con la Alfombra Roja y la Croisette como telón de fondo, ambas visibles desde el Lounge. La icónica presencia roja de Campari también se dejó sentir a lo largo de la Croisette de Cannes, con eventos que tuvieron lugar en la playa del Palais de Stephanie, en la playa de la Barrière y en el Hotel Martinez, incluida la fiesta posterior a la película a concurso Black Flies.

Cada momento organizado por Campari dio vida a la única cosa que los cócteles y el cine de Campari tienen en común: iconos en su corazón que elevan la experiencia para llevarla más allá de lo esperado.

DOS DE EVENTOS SEMANAS INOLVIDABLES

Además de acoger eventos asociados, un momento cumbre para Campari durante el Festival fue el evento Discover Red; una noche comisariada por la icónica marca de aperitivos rojos que ofreció a los invitados creaciones inolvidables del chef con dos estrellas Michelin, Christian Sinicropi, y el barman jefe de Camparino in Galleria, Tommaso Cecca. La velada comenzó con un aperitivo al que asistieron la estrella de May December, Charles Melton, y el legendario actor Luke Evans, seguido de una experiencia de maridaje de cócteles comisariada por Christian y Tommaso.

Ningún evento repleto de estrellas estaría completo sin el creador de contenidos virales de famosos y habitual de la alfombra roja, Cole Walliser, conocido por sus ediciones a cámara lenta de talentos en eventos de alto nivel y que capturó a invitados de Discover Red como Alessandra Ambrosio.

Durante todo el Festival, el Campari Lounge y el Palais de Stephanie Beach se transformaron en el escenario de las afterparties de las inolvidables creaciones estrenadas en el 76º Festival de Cannes. En la playa, Campari recibió al reparto de Black Flies, incluido Tye Sheridan, y al director Jean-Stéphane Sauvaire con una velada que celebró el éxito del estreno. Campari también organizó un aperitivo en el Lounge con el reparto de La Chimera, incluida Isabella Rossellini, seguido de una fiesta en la playa del Palais de Stephanie.

The Hollywood Reporter grabó una presentación especial de su podcast insignia, Awards Chatter, en directo desde el Campari Lounge del Festival Internacional de Cine de Cannes, con una entrevista individual con Alicia Vikander y el Editor Ejecutivo de Premios de THR, Scott Feinberg, patrocinada por Campari.

Campari tuvo el orgullo de ser el patrocinador de la Fiesta Variety de los Globos de Oro, que acogió a las estrellas, creadores y ejecutivos más influyentes. La noche contó con la presencia de Cate Blanchett, Charles Melton, Tye Sheridan y Shaunette Renée Wilson y los asistentes disfrutaron de una selección de los cócteles más icónicos del mundo en una imperdible barra de Campari.

En la fiesta posterior al estreno de THE IDOL, Campari sirvió sus bebidas icónicas en una barra imperdible, invitando a los invitados a celebrar otra creación inolvidable. Al evento asistieron miembros del reparto, como Abel Tesfaye (The Weeknd) y Lily Rose-Depp junto a una serie de talentos de renombre mundial.

Además de acoger a repartos de películas repletos de estrellas, Campari acogió a Jury Un Certain Regard, entre los que se encontraban John Reilly, Emilie Dequenne y Davy Chou, que visitaron la sala para disfrutar de una hora de Aperitivo, y los actores estadounidenses Tyler Hoechlin e Ian Bohen, que visitaron la sala para disfrutar de un aperitivo.

Campari también acogió eventos enraizados en la industria cinematográfica y la celebración de la pasión y el talento en el cine. Stampede Ventures y EST Studios organizaron una velada en el Campari Lounge para celebrar las inolvidables creaciones de la excitante ola del cine asiático; la noche reunió a ejecutivos, distribuidores y celebridades asiáticas y de AAPI en un espacio compartido.

Campari acogió una vez más a Breaking Through The Lens (BTTL), una organización que aboga por una industria cinematográfica más equitativa poniendo en contacto a directores de género marginado con la financiación. Tras el éxito de su primera colaboración en el Festival de Cannes de 2022, este año la iniciativa acogió una mesa redonda moderada por la célebre Wendy Mitchell, en la que participaron agentes de cambio del sector como Frederic Boyer, director artístico de Tribeca; Shruti Haasan, actriz y activista protagonista de The Eye; Mounia Wissinger, directora de marketing de Protagonist, y Molly Manning Walker, guionista y directora de How To Have Sex, que se estrenó en Un Certain Regard en el festival de este año.

Durante una velada dedicada a celebrar la creatividad y la pasión de Campari, se reunieron cinco de los mejores bartenders del mundo para CAMPARI: Celebrating Unforgettable Creations. Cada barman diseñó sus propios cócteles, servidos por Camparino in Galleria, y en el centro de cada uno de ellos estaba el glamour de la Croisette de Cannes, la esencia del festival de cine más prestigioso del mundo y la magia del cine, todo ello respaldado por el icónico aperitivo rojo Campari.

Julka Villa, directora de Marketing Global del Grupo Campari, explicó: "Mirando hacia atrás en estas dos semanas, es increíble ver los eventos en los que hemos participado; desde acoger a talentos de la A-List en nuestro Campari Lounge, a patrocinar eventos glamurosos en la Croisette, llevando los icónicos cócteles Campari y el excepcional servicio de Camparino in Galleria a las estrellas y, por supuesto, organizando nuestra propia noche inolvidable en el Hotel Martinez. Durante cada evento, nuestro objetivo era inspirar y sumergir a los invitados en el mundo del cine mundial, a través de la lente roja de Campari, y al nivel de elevación que se espera tanto de Campari como del Festival de Cannes. Ahora, esperamos con impaciencia el próximo año".

