DREO presenta la tecnología TurboCool™, impulsando una nueva serie de ventiladores con nebulizador en CES 2026

LAS VEGAS, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- DREO ha presentado hoy una nueva generación de productos en CES 2026, con importantes avances tecnológicos en las categorías de confort del aire y cocinas inteligentes. En directo desde la feria, la empresa ha mostrado cómo sus nuevas innovaciones en refrigeración y cocina se alinean con su evolución hacia la IAoT y la respaldan.

Tecnología TurboCool™: redefiniendo la refrigeración cotidiana En el centro de los lanzamientos de DREO en CES 2026 se encuentra TurboCool™, una tecnología de refrigeración de última generación que redefine las posibilidades de los ventiladores nebulizadores. Diseñado como un sistema totalmente integrado, TurboCool™ va más allá del flujo de aire tradicional o la nebulización por sí sola, resolviendo la eterna disyuntiva entre la potencia de refrigeración y la usabilidad en interiores.

Al combinar un flujo de aire de alto rendimiento con nebulización ultrasónica, TurboCool™ ofrece una refrigeración rápida y cuantificable con una experiencia de refrigeración estable y constante. Ofrece un mayor impacto que los ventiladores convencionales, evita el problema de humedad de los enfriadores evaporativos y proporciona una nebulización predecible sin humedad, a diferencia de las opciones de ventiladores nebulizadores tradicionales disponibles en la actualidad.

La clave de este equilibrio es el uso de partículas de nebulización ultrafinas por parte de TurboCool™, que alcanzan un tamaño de hasta 17 μm en su modelo insignia, diseñado para situarse en el punto óptimo entre la evaporación y la sensación de refrigeración. Lo suficientemente pequeñas como para evaporarse rápidamente sin mojar las superficies, pero lo suficientemente sustanciales como para proporcionar una sensación real de refrigeración, este enfoque hace que la nebulización sea una parte práctica y fiable del confort diario.

Diseñado para establecer un nuevo referente en cuanto a comodidad durante el verano, TurboCool™ hace su debut en la recién lanzada serie de ventiladores con nebulizador TurboCool™ de DREO, liderada por el emblemático ventilador con nebulizador DREO TurboCool™ 765S, posicionado como el ventilador con nebulizador ultrasónico 3 en 1 más fresco de su clase. La gama también incluye el TurboCool™ Misting Fan 516S para espacios compactos y el TurboCool™ Outdoor Misting Fan 711AS, que amplía TurboCool™ a escenarios de refrigeración personal, de toda la habitación y al aire libre.

Se espera que la serie TurboCool™ Misting Fan se lance en abril de 2026, desafiando a la categoría a replantearse cómo debe ser la refrigeración real.

Experiencias de confort más intuitivas DREO también ha presentado la tecnología MotionSync™, que ofrece una forma adicional e intuitiva de guiar el flujo de aire. Junto con la aplicación, el control por voz y el mando a distancia, MotionSync™ permite a los usuarios apuntar el mando en la dirección deseada, lo que permite ajustar el flujo de aire en tiempo real de forma natural y sin esfuerzo. La tecnología se estrena en el ventilador DREO TurboPoly™ Fan 765S.

Como complemento, la tecnología Neon RGBIC™ proporciona información visual sutil sobre las condiciones ambientales, como la calidad del aire, la temperatura y la humedad. Presente en productos como el purificador de aire inteligente DREO 530S, esta tecnología ayuda a que el confort sea más perceptible a través de indicadores ambientales tranquilos.

La cocina inteligente amplía el bienestar diario DREO también ha ampliado su gama de productos para la cocina inteligente con la introducción del espumador de leche BaristaMaker Nano y dos nuevos sistemas de filtración de agua para encimera, el filtro de agua de 3 litros 112 y el filtro de agua de 5 litros 115, ambos diseñados para simplificar las rutinas diarias.

Además, la empresa presentó demostraciones de cocina asistidas por IA gracias a la próxima serie de freidoras combinadas ChefMaker 2, que ofrecen una visión de cómo la orientación inteligente puede complementar la cocina casera diaria.

Avanzando en la dirección AIoT de DREO La comodidad no debería requerir un esfuerzo constante, explicó Joshua Gunn, vicepresidente de DREO. Nos centramos en desarrollar tecnologías que funcionen silenciosamente en segundo plano, para que las personas puedan disfrutar de una vida más saludable y cómoda sin tener que pensar en ello.

En conjunto, estas innovaciones muestran cómo DREO está avanzando en su orientación hacia la AIoT mediante la incorporación de inteligencia en los sistemas centrales que dan forma al confort diario, desde el flujo de aire y la detección ambiental hasta la interacción intuitiva y las rutinas cotidianas. Al habilitar entornos que pueden adaptarse de forma natural, DREO pretende apoyar el bienestar como parte integrante de la vida cotidiana.

Experimente DREO en CES 2026 Los visitantes podrán experimentar las últimas tecnologías y productos de DREO en el expositor de DREO en la Venetian Expo, pabellones A-D, expositor número 52332, del 6 al 9 de enero de 2026, con demostraciones en directo que mostrarán la refrigeración TurboCool™, el flujo de aire guiado por el movimiento y las experiencias de confort habilitadas por IA. Más información en dreo.com.

ACERCA DE DREO DREO, pionera en tecnología doméstica que transforma el confort diario a través de la innovación y el diseño elegante, sigue redefiniendo la vida moderna. Especializada en soluciones de confort del aire y cocinas inteligentes, DREO se ha ganado la confianza de más de 20 millones de usuarios. Orgullosa de convertirse en la marca número 1 de ventiladores domésticos y calefactores en Amazon Estados Unidos durante dos años consecutivos* y la marca número 1 de ventiladores de torre en Estados Unidos**, los productos de DREO son conocidos por su excepcional rendimiento, eficiencia energética y perfecta integración en el hogar inteligente, lo que proporciona comodidad y sostenibilidad a los hogares de todo el mundo.

