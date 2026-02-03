DXC nombrado uno de los tres principales proveedores de TI en Europa por Whitelane Research

(Información remitida por la empresa firmante)

Lidera a todos los proveedores en contratos superiores a 20 millones de euros

ASHBURN, Va., 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), socio líder en tecnología e innovación empresarial, ha confirmado su posición como proveedor líder de servicios de TI en el Estudio Europeo de Contratación de TI 2025/2026 de Whitelane Research. DXC se ubicó entre los tres primeros en satisfacción general del cliente (según los proveedores que recibieron más de 150 evaluaciones) a nivel europeo, por segundo año consecutivo. Además, DXC fue clasificado como el principal proveedor de servicios de TI en términos de satisfacción del cliente, con un valor contractual anual superior a los 20 millones de euros.

Whitelane Research, una de las organizaciones de investigación más prestigiosas de Europa, encuestó a más de 2.500 organizaciones de los sectores público y privado en ocho países y regiones europeas. A partir de entrevistas con 224 clientes, DXC obtuvo una clasificación de Alto Rendimiento en todas las categorías de servicios, incluyendo Servicios de Aplicaciones, Servicios de Nube e Infraestructura, Servicios para el Lugar de Trabajo y un Rendimiento Excepcional en Servicios de Seguridad.

"DXC es reconocido como proveedor líder en la mayoría de los países europeos encuestados, lo que le ha permitido consolidar una sólida reputación como socio de confianza para sus clientes. En un mercado altamente competitivo, la alta y constante satisfacción del cliente de la compañía resulta especialmente destacable", afirmó Jef Loos, director de Investigación en Europa de Whitelane Research.

DXC obtuvo una alta calificación en varios sectores, incluyendo el sector público, donde fue reconocido como una empresa con un desempeño excepcional, con un índice de satisfacción del cliente del 84%. DXC cuenta con décadas de experiencia en el sector público, colaborando con docenas de organizaciones gubernamentales líderes en Europa, como Consip, la rama de compras del Ministerio de Economía y Finanzas italiano y la Agencia Espacial Europea.

"DXC continúa ofreciendo experiencias de cliente excepcionales, alcanzando uno de los índices de satisfacción más altos en un mercado altamente competitivo", explicó Juan Parra, director general de DXC para Europa. "Como proveedor líder de servicios de TI en múltiples sectores, mantenemos nuestro compromiso de ayudar a nuestros clientes a afrontar desafíos complejos mediante soluciones innovadoras que impulsen el crecimiento", añadió Parra.

DXC es la columna vertebral del proceso de modernización de sus clientes. Con una profunda experiencia en ingeniería e industria, nuestro objetivo es hacer realidad las cosas, dominando la complejidad de un mundo en constante cambio. Por ejemplo, DXC colabora con líderes en servicios financieros como Banco Sabadell en España y PKO Bank en Polonia, proveedores de telecomunicaciones como Telenor en Suecia, y gigantes de la industria aeroespacial y del transporte como Airbus y Alstom en Francia. Al combinar la innovación con la ejecución práctica, DXC convierte iniciativas ambiciosas en resultados tangibles.

Acerca de DXC

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un contexto de cambio exponencial con gran rapidez. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunos de los parques tecnológicos más complejos del mundo. Más información en dxc.com .

