DXC Technology destaca por su alto desempeño en el estudio de Whitelane Research

- DXC Technology es nombrada empresa de alto desempeño en el estudio europeo de abastecimiento de TI 2023/2024 de Whitelane Research

El proveedor global de servicios de tecnología, DXC Technology, obtuvo una puntuación alta en el ranking general de satisfacción del cliente.

ASHBURN, Va., 2 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), un proveedor líder de servicios de tecnología global de Fortune 500, se ha asegurado una de las cinco primeras posiciones en el estudio europeo de abastecimiento de TI 2023/2024 de Whitelane Research. Es el segundo año consecutivo que DXC mejora su clasificación, lo que demuestra su compromiso continuo de ofrecer valor y excelencia a sus clientes.

Whitelane Research, una de las organizaciones de investigación más prestigiosas de Europa, encuestó a más de 2.000 empresas y organizaciones del sector público en ocho países y regiones europeos. El estudio destacó la fortaleza de DXC en satisfacción general del cliente y calidad del servicio, con una puntuación del 77 y 78 % respectivamente y ubicándolo entre los cinco primeros en ambas categorías.

"En 2023, logramos nuestros mayores avances en la mejora de nuestra puntuación de servicios de aplicaciones. Esto es un testimonio de nuestros colegas a nivel mundial y del éxito de nuestro viaje de transformación a largo plazo, en el que hemos invertido y hecho crecer nuestros servicios empresariales globales (GBS) para proporcionar las últimas y más innovadoras tecnologías a nuestros clientes", afirmó Howard Boville, director general de servicios de aplicaciones e inteligencia artificial de DXC Technology.

Habiendo conseguido ya una de las tres primeras posiciones en cada uno de los estudios de abastecimiento de TI de 2023 de Whitelane para Francia, España y Suiza, este último informe reconoce la transformación año tras año de DXC en las experiencias de los clientes en toda Europa.

"Estamos muy impresionados con el progreso constante que realiza DXC cada año", comentó Jef Loos, director de investigación en Europa de Whitelane Research. "La respuesta positiva que recibimos demuestra su capacidad para innovar y cumplir con lo que importa a los clientes de toda Europa".

"Estamos orgullosos de ser reconocidos como líderes del mercado y continuaremos ofreciendo soluciones innovadoras, como la inteligencia artificial, que abordan los desafíos organizacionales modernos y se ganan la confianza de nuestros clientes", continuó Boville.

Puede consultar aquí un extracto del estudio europeo de abastecimiento de TI 2023/2024 de Whitelane Research.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas globales a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica mientras modernizan la TI, optimizan las arquitecturas de datos y garantizan la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas y organizaciones del sector público más grandes del mundo confían en DXC para implementar servicios que impulsen nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en sus activos de TI. Obtenga más información sobre cómo brindamos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

