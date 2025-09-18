Eagl recauda 825.000 € para automatizar el cierre mensual con agentes de IA para equipos financieros

(Información remitida por la empresa firmante)

La startup belga está construyendo la plataforma financiera de próxima generación para eliminar el trabajo manual, mejorar la precisión de los datos y dar a los líderes financieros información en tiempo real para decisiones más rápidas e inteligentes.

GANTE, Bélgica, 18 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La startup Eagl ha recaudado 825.000 € para expandir su equipo de IA e ingeniería, impulsar su expansión en Europa y acelerar el desarrollo de su plataforma financiera basada en agentes de IA. La plataforma se conecta con sistemas ERP y contables, automatiza procesos de contabilidad y control, supervisa la calidad de los datos en tiempo real y resuelve anomalías con el contexto empresarial. Al garantizar datos precisos y estructurados, Eagl ayuda a los equipos financieros a reducir errores, agilizar los cierres y acortar los ciclos de auditoría.

La ronda está liderada por Syndicate One y CNBB Equity Partners (ExactOnline, Yuki), con el apoyo de destacados fundadores SaaS como Matthias Geeroms (Lighthouse), Joris Van Der Gucht (Silverfin, Ravical), Jeroen De Wit (Teamleader), Lorenz Bogaert (Rydoo, StarApps), Louis Jonckheere (Showpad), Roeland Delrue (Aikido Security) y Jorn Vanysacker, Gilles Mattelin y Wouter Van Respaille (Henchman).

La mayoría de los equipos financieros están sobrecargados, resolviendo problemas en lugar de generar valor , dijo Samuel Van Innis, CEO y cofundador. Eagl convierte días de revisiones manuales en información instantánea, permitiendo a líderes financieros enfocarse en temas estratégicos y ofreciendo a los auditores datos más fiables.

Frederik Bakx, CFO y cofundador, añadió: Más allá de la automatización, supervisamos la calidad de los datos en tiempo real y resolvemos anomalías al instante. Esto permite cierres más rápidos, mayor eficiencia y menos estrés en los equipos de finanzas y auditores.

Matthias Geeroms, fundador y CFO de Lighthouse, afirmó: Eagl está abordando uno de los mayores cuellos de botella de los equipos de finanzas con tecnología que realmente entiende el contexto empresarial. Por eso muchos en el ecosistema SaaS creen que Eagl cambiará fundamentalmente cómo operan los equipos financieros.

Fundada en abril de 2025 por Samuel Van Innis, Benoit Baervoets, Brecht Carnewal y Frederik Bakx, Eagl está construyendo la organización financiera del futuro, integrando contabilidad y control en una sola plataforma inteligente.

