EcoHash, la filial de Cango, inicia sus operaciones comerciales

(Información remitida por la empresa firmante)

-EcoHash, la filial de Cango especializada en computación de alto rendimiento e inferencia de IA, inicia sus operaciones comerciales

DALLAS, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Compañía"), una minera de Bitcoin líder que aprovecha sus operaciones globales para desarrollar una plataforma integrada de computación de energía e IA, anunció hoy el lanzamiento del portal digital oficial de su filial, EcoHash Technology LLC ('EcoHash' o la 'Filial'). Accesible en www.ecohash.com , esta plataforma sirve como interfaz principal para las operaciones de computación de alto rendimiento (HPC) e inferencia de IA de EcoHash. El sitio está diseñado para optimizar la interacción estratégica con dos públicos clave: desarrolladores de IA que buscan computación de baja latencia y cercana a la fuente, y operadores de computación de alto consumo energético que buscan vías modulares para la diversificación de la infraestructura.

Goldman Sachs Research pronostica que la demanda de energía de los centros de datos en EE. UU. podría alcanzar los 700 TWh para 2030, impulsada principalmente por las cargas de trabajo de inferencia de IA. Sin embargo, el suministro máximo disponible se mantiene ligeramente por encima de los 300 TWh, lo que subraya una brecha estructural de aproximadamente 400 TWh entre la creciente demanda de computación y el retraso en el despliegue de infraestructura. EcoHash aborda estos desafíos aprovechando la huella energética global de Cango para implementar módulos de computación estandarizados y listos para usar, junto con su plataforma de orquestación EcoLink, de propiedad exclusiva. Este sistema integrado unifica y programa la capacidad de computación geográficamente dispersa para brindar disponibilidad de nivel empresarial mediante conmutación por error inteligente. El resultado: computación elástica de baja latencia que se escala sin problemas y se activa bajo demanda.

Cango destinará un espacio en su planta minera de 50 MW en Georgia a esta iniciativa. Aprovechando la infraestructura y el acceso a la energía existentes, el sitio operará modelos de contenedores de serie completa como una "sala de exhibición viviente". Esta instalación está diseñada no solo para demostrar el rendimiento en condiciones reales con diversas configuraciones térmicas y de potencia, sino también para servir como un centro estratégico de prueba de concepto para colaboradores de la industria en todo el ecosistema de infraestructura digital y minería. Al mostrar la viabilidad comercial de estos módulos plug-and-play, Cango busca invitar a socios globales a integrarse en la red EcoHash. Este enfoque colaborativo tiene como objetivo construir una red eléctrica de IA robusta y distribuida globalmente, replicando el modelo de Georgia en sitios de alto potencial tanto dentro como fuera de la red actual de Cango.

Jack Jin, director de tecnología de EcoHash, comentó, "EcoHash representa el eje central de nuestra estrategia para diseñar una plataforma preparada para el futuro y servir como nuestro próximo motor de crecimiento, entrando ahora en una fase de comercialización acelerada. Nuestra capa de orquestación patentada, el sistema nervioso central de nuestra red, está diseñada para permitir la asignación inteligente de recursos en tiempo real. Esto conecta los activos energéticos descentralizados directamente con las demandas de la inferencia LLM, la IA generativa y un espectro creciente de aplicaciones de alto consumo computacional a medida que nuestra infraestructura de nodos se expande".

Contacto: ir@cangoonline.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2933411...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/ecohash-la-filial-de-cango-inicia-sus-operaciones-comerciales-302740507.html