El ecosistema HSM abre nuevos caminos para un futuro digital (1)

- El ecosistema HSM abre nuevos caminos para permitir a los desarrolladores globales crear un futuro digital

SHENZHEN, China, 17 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- En la Huawei Developer Conference 2020 (Together) hoy, Huawei compartió actualizaciones sobre Huawei Mobile Services (HMS) Ecosystem. Al pronunciar el discurso de apertura titulado "Together, Let's Play with HMS", Zhang Ping'an, presidente de Consumer Cloud Service, Huawei Consumer Business Group, destacó sus logros de 2020, y anunció que hay 1,8 millones de desarrolladores registrados en el ecosistema HMS, duplicando el de HDC.2019.

"El ecosistema HMS es ahora el tercero más grande del mundo, y el núcleo del HMS logró una mejora tremenda. Junto con los muchos equipos Huawei, hicimos posible lo imposible en un año", dijo Zhang.

HMS -- El tercer ecosistema más grande del mundo

A partir de agosto de 2020, 96.000 aplicaciones globales se han integrado con HMS Core. Las aplicaciones HMS se continúan lanzando a nivel mundial, con aplicaciones de contenido como HUAWEI Music, HUAWEI Video, HUAWEI Themes, HUAWEI Reader y HUAWEI GameCenter ocupando el protagonismo en varios países y regiones.

AppGallery tiene ahora 73.000 aplicaciones en el extranjero, frente a 6.000 el año pasado, llegando a 700 millones de usuarios en todo el mundo. Las aplicaciones y servicios locales siguen estando a bordo todos los días, de acuerdo con la estrategia "Global + Local" de AppGallery, lo que brinda a los consumidores una experiencia en todo el escenario. De enero a agosto de 2020, las aplicaciones de AppGallery, las 3 mejores aplicaciones de tienda, se han distribuido 261.000 millones de veces.

"Las ventas globales de teléfonos móviles HMS crecen rápidamente desde mayo de este año, desde el fuerte apoyo de desarrolladores, socios y especialmente consumidores globales. Con esto, invitamos a más desarrolladores y socios a unirse a nosotros activamente, a medida que damos vida a sus innovaciones con nuestras capacidades totalmente abiertas, para beneficiar a más consumidores", dijo Zhang.

HMS presenta cinco motores de servicio básicos

Huawei presentó cinco motores de servicio básicos a los desarrolladores globales, incluyendo búsqueda, mapa, pago, navegador y anuncios.

El motor de búsqueda HSM está disponible en más de 170 países y regiones de todo el mundo. Ofreciendo una experiencia de búsqueda innovadora y diversa en más de 20 industrias verticales, incluyendo aplicaciones, deportes, finanzas y más, es compatible con más de 50 idiomas.

El motor de mapas HMS ha recopilado más de 180 millones de piezas de información POI y 11 capacidades abiertas como la planificación de rutas, el diseño de escenas 3D de arrastrar y soltar, las capacidades de computación espacial de escena completa y la navegación precisa a pie de RA. Actualmente, más de 2.000 aplicaciones en el extranjero se han integrado con el motor de mapas HMS.

El motor de pago HMS proporciona a los desarrolladores capacidades de pago móvil globales y localizadas, lo que ayuda a los desarrolladores a alcanzar el éxito empresarial. Desde HDC 2019, el número de solicitudes en el extranjero integradas con los servicios IAP ha aumentado en un 619%.

Huawei Browser proporciona servicios de navegación web inteligentes, precisos y de alta calidad, así como soporte para la distribución de aplicaciones rápidas.

HUAWEI Ads proporciona servicios eficientes de monetización del tráfico para los desarrolladores, para lograr un mayor éxito comercial. Proporciona servicios eficientes de monetización del tráfico para los desarrolladores que se expanden a los mercados globales. Con más de 3.100 aplicaciones en el extranjero conectadas a HUAWEI Ads, los desarrolladores globales están acelerando su éxito comercial.

HMS Core 5.0: Que toda innovación venga a la vida

HMS Core 5.0 se lanza oficialmente en HDC.2020, cubriendo capacidades abiertas en siete áreas principales, incluyendo App Services, Gráficos, Medios, IA, Dispositivo Inteligente, Seguridad y Sistemas.

Para gráficos, Computer Graphics Kit proporciona capacidades abiertas centradas en la tecnología GPU para apoyar a los desarrolladores de juegos con un marco de renderizado de alto rendimiento y una serie de complementos de renderizado para mejorar la eficiencia de la representación de la pantalla del juego. La aplicación de juego logró cerca del 11% tanto en el aumento de la velocidad de fotogramas promedio como en la reducción en el consumo medio de energía mediante la integración del Computer Graphics Kit de HMS Core.

En el área de IA, ML Kit proporciona abundante texto, voz, lenguaje, imágenes, así como servicio de detección de rostros y cuerpos para ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones de IA de forma fácil y eficiente. Actualmente, esta función se admite en seis idiomas: chino, inglés, francés, alemán, italiano y español. Las aplicaciones integradas en ML Kit pueden cubrir fácilmente todas las plataformas y todos los dispositivos.

La plataforma audiovisual Huawei VR proporciona a los desarrolladores una plataforma técnica completa para ofrecer una experiencia audiovisual subversiva e innovadora a los consumidores.

Image Kit abre la capacidad de los temas de HUAWEI, proporciona efectos de animación y plantilla ya hecha, lo que permite a los desarrolladores producir rápidamente contenido creativo. Miles de líneas de código eran necesarias previamente para lograr el efecto, después de integrar, sólo se requieren dos o tres líneas de código, y más fácil establecer parámetros simples para lograr efectos creativos más brillantes.

Huawei proporciona a los desarrolladores globales un servicio operativo integral y altamente eficiente a través de AppGallery Connect, que incluye 68 servicios, lo que constituye un aumento de 27 servicios desde HDC 2019. El número de aplicaciones que utilizan AGC aumentó un 90%.

Huawei Mobile Services ha creado 6 centros regionales, 7 DIGIX LAB, con expertos técnicos locales y personal de operaciones, para proporcionar servicios a los desarrolladores y socios locales. Huawei permite a los desarrolladores de todas las regiones innovar y ofrece soporte completo para ayudarles a llevar sus innovaciones locales a la etapa global, permitiendo que el ecosistema HMS florezca al mismo tiempo.

"Las estrellas iluminan el futuro. En el último año, crecimos hasta llegar al tercer ecosistema más grande del mundo. Seguiremos trabajando con nuestras estrellas desarrolladoras de todo el mundo para dejar brillar el fuego de la innovación", añadió Zhang.

