(Información remitida por la empresa firmante)

HDC 2026 Global Eco Summit: El ecosistema de Huawei acelera el crecimiento de sus partners en China y a escala global

DONGGUAN, China, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la celebración del HDC 2026 Global Eco Summit, Huawei reunió a partners del ecosistema global, marcas y desarrolladores para explorar cómo sus tecnologías innovadoras están transformando la interacción digital en un mundo cada vez más interconectado y multidispositivo. La Summit, que abarcó sectores como el comercio de lujo, el turismo, los servicios financieros y las plataformas digitales, sirvió para destacar cómo las empresas están aprovechando el ecosistema de Huawei para impulsar la innovación y el crecimiento empresarial. Los partners clave compartieron casos de colaboración reales y perspectivas prácticas.

Conquistando el mercado chino: Estrategias narrativas e inteligencia de audiencia con IA para impulsar el crecimiento de marca

El ecosistema de Huawei se ha consolidado como una potente plataforma que permite a las marcas desenvolverse en el mercado de China con precisión y creatividad. Gracias a las avanzadas capacidades de IA de Petal Ads y a su profundo conocimiento del consumidor, las marcas acceden a perfiles de audiencia multidimensionales, señales de comportamiento en tiempo real y herramientas de medición omnicanal. El ecosistema proporciona además acceso a segmentos de consumidores de alto poder adquisitivo, incluyendo a más de 22 millones de viajeros internacionales anuales, de los cuales el 76% pertenece a grupos de consumo medio-alto con un gran interés en artículos de lujo, tecnología y estilos de vida exclusivos.

Una firma de lujo líder a nivel mundial demostró cómo estas capacidades se traducen en un crecimiento significativo en China. Para conectar con consumidores de alto poder adquisitivo, la marca se asoció con Huawei para aprovechar la segmentación precisa de Petal Ads, llegando a audiencias premium, incluyendo usuarios de dispositivos plegables, con imágenes inmersivas en la pantalla de inicio optimizadas para dispositivos Huawei. Las campañas generaron decenas de millones de impresiones y altas tasas de clics. Desde entonces, la asociación se ha expandido a colaboraciones experienciales e iniciativas en tiendas, combinando la tradición de la marca con la tecnología inteligente de Huawei.

Una oficina nacional de turismo del sudeste asiático demostró cómo la estrategia para el mercado de China se vuelve más efectiva cuando se conectan medios, contenido, dispositivos y experiencias presenciales. Esta colaboración aprovechó Petal Ads, Huawei Wearables, SkyTone y experiencias de venta minorista tradicionales para crear un viaje inmersivo de 360 grados para los consumidores chinos, incluyendo esferas de reloj personalizadas con las mascotas del destino y colaboraciones con influencers. La campaña generó cientos de millones de visualizaciones, aumentó significativamente el reconocimiento de la marca y consolidó el destino como una de las principales opciones para los viajeros chinos.

Ampliando horizontes globales: los partners extranjeros fortalecen el ecosistema global de Huawei

A medida que los viajes y el consumo transfronterizos crecen, los partners internacionales se integran cada vez más en el ecosistema de Huawei para ofrecer experiencias fluidas y localmente relevantes a los usuarios en el extranjero, incorporando servicios esenciales como la compra de entradas, los pagos y la conectividad directamente en su vida digital cotidiana.

Una plataforma líder de venta de entradas de Hong Kong se asoció con Huawei para redefinir las experiencias de eventos y viajes transfronterizos para los viajeros chinos. Aprovechando la arquitectura híbrida de Huawei, el soporte localizado y las capacidades de Huawei Login, la plataforma creó una aplicación de alto rendimiento y multidispositivo para conciertos, eventos deportivos y servicios de viaje en Hong Kong y Asia. Más allá de la venta de entradas, la integración abarca todo el proceso de viaje: los usuarios pueden reservar entradas, navegar hasta los recintos mediante Petal Maps y mantenerse conectados a través de SkyTone, todo dentro del ecosistema de Huawei, transformando las transacciones aisladas en momentos de viaje continuos y conectados.

BonusFlaş, la plataforma de pagos digitales y cartera inteligente de Garanti BBVA y una de las soluciones de pago digital líderes en Turquía, demostró cómo el ecosistema de Huawei permite transacciones seguras y sin interrupciones. Gracias a esta alianza, BonusFlaş habilitó los pagos sin contacto basados en NFC en HUAWEI WATCH 5, HUAWEI WATCH GT 6 y otros dispositivos portátiles compatibles con NFC, permitiendo a los usuarios realizar pagos seguros con un solo toque en millones de terminales de punto de venta en toda Turquía directamente desde sus muñecas. La plataforma mejorada de BonusFlaş integró tarjetas, pagos digitales, campañas exclusivas y marcas favoritas en una interfaz única y fácil de usar, ampliando su base de usuarios y estableciendo un nuevo estándar para la colaboración entre fintech y dispositivos portátiles en Turquía.

Construyendo juntos un futuro conectado

El HDC 2026 Global Eco Summit reafirmó el papel de Huawei como un puente global abierto y colaborativo, que conecta marcas, desarrolladores y consumidores para impulsar un crecimiento compartido. A medida que se expanden el comercio y los viajes transfronterizos, Huawei está preparada para empoderar a sus socios con sus tecnologías innovadoras y su amplio ecosistema. Huawei invita a todas las marcas, desarrolladores y socios del ecosistema a nivel mundial a unirse para construir un mundo inteligente y totalmente conectado que convierta los desafíos transfronterizos en oportunidades.

Acerca de HUAWEI Consumer BG

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