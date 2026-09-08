ECOVACS gana dos Gold Awards de IDG en la feria IFA Berlín 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- ECOVACS, empresa global especializada en robótica de servicio, ha sido galardonada con dos Gold Awards en los IDG Global Product Technology Innovation Awards 2026, anunciados durante la IFA Berlín, una de las principales ferias de electrónica de consumo y electrodomésticos. Estos dos galardones reconocen la innovación de ECOVACS al extender las soluciones de limpieza inteligente de interiores a exteriores y refuerzan su liderazgo tecnológico en el sector global de robots de servicio inteligentes.

El robot limpiacristales ECOVACS WINBOT W2S PRO OMNI recibió el Gold Award a la Innovación en Robots Limpiacristales por sus revolucionarias tecnologías de limpieza automatizada de ventanas, que incluyen detección inteligente de marcos, limpieza profunda sistemática y mecanismos de seguridad mejorados que brindan un mantenimiento de ventanas confiable y sin necesidad de intervención manual para los hogares modernos. Por su parte, el robot cortacésped inteligente ECOVACS T1000 4WD Pro obtuvo el Gold Award a la Innovación en Tecnología de Recorte Inteligente de Bordes, en reconocimiento a su rendimiento de recorte de bordes de alta precisión, movilidad con tracción en las cuatro ruedas, desempeño en todo tipo de terreno y planificación inteligente de rutas que se adaptan perfectamente a diseños de césped complejos.

Creados por IDG en 2014, los premios anuales Global Product Technology Innovation Awards se encuentran entre los galardones más prestigiosos de la industria global de la electrónica de consumo. Evaluados según criterios rigurosos que incluyen la innovación tecnológica, el valor para el usuario y el impacto en el mercado, los premios se entregan cada año en la feria IFA de Berlín, donde destacan a las marcas pioneras y presentan sus innovaciones a audiencias en Europa y en todo el mundo.

Con casi tres décadas de amplia experiencia en robótica de servicios, ECOVACS sigue abriendo nuevos caminos para una vida inteligente en múltiples escenarios, ampliando su cartera de productos más allá de la limpieza de suelos interiores para incluir el cuidado profesional de ventanas y el mantenimiento autónomo de jardines. Estos premios subrayan el compromiso constante de ECOVACS con la I+D y la innovación de productos, y refuerzan aún más su posición en el mercado global de la robótica de servicios.

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