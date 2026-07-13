Los editores están perdiendo sus lectores a causa de la IA. La división tecnológica «The Washington Post» ha creado una

(Información remitida por la empresa firmante)

ARC XP lanza Ask The News, una herramienta que permite a los editores de noticias responder a las preguntas de los lectores con su propio periodismo y quedarse con los datos de audiencia, las conversiones y los ingresos que las plataformas de IA están captando sin que te des cuenta.

WASHINGTON, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cada día, millones de lectores que antes visitaban una web de noticias ahora obtienen sus respuestas de ChatGPT, Perplexity o AI Overviews de Google, sin que el editor registre ni una sola vista en su página, recopile ningún dato o gane ni un céntimo. Arc XP, el sistema operativo multimedia creado por The Washington Post, va a lanzar un producto diseñado para evitarlo.

Los nuevos datos ponen de relieve la urgencia. Según el Informe de Noticias Digitales 2026 del Instituto Reuters (publicado en junio de 2026), solo el 4 % de los usuarios de chatbots con IA afirman que siempre o a menudo hacen clic para acceder a las fuentes de noticias originales, frente al 19 % que llegan a través de los buscadores. A medida que los lectores recurren a la IA para sus consultas, los editores ven cómo el tráfico de referencia se va con ellos.

Ask The News es una herramienta de respuestas basada en IA que los editores incorporan directamente en sus propios activos digitales. Cuando un lector tiene una pregunta, Ask The News la responde utilizando los propios reportajes del editor, con la debida atribución, límites editoriales y medidas de protección contra el riesgo de alucinaciones propio de la web abierta que caracteriza a las herramientas de IA genérica. El editor es el dueño de la interacción, de los datos sobre la intención que esta genera y de todas las oportunidades de negocio que se derivan de ella.

El sector lleva años preocupándose por Google y las redes sociales. La siguiente amenaza es más silenciosa y rápida: los lectores aprenden a preguntar a la IA en lugar de visitar un sitio web de noticias. Ask The News permite que los editores vuelvan a participar en esa conversación, afirmó Joey Marburger, vicepresidente de Inteligencia de contenido de Arc XP. La cuestión es si son las editoriales las que se quedan con ese momento de curiosidad del lector, o si se lo queda otro.

Desde hace décadas, el artículo ha sido la unidad principal de interacción con las noticias digitales. Ask The News presenta una nueva sección centrada en las preguntas de los lectores. En lugar de que el público tenga que echar un vistazo a los titulares o salir del sitio web de un medio para entender una noticia, Ask The News te muestra preguntas relevantes, te permite hacer preguntas de seguimiento y resume las respuestas a partir de los propios artículos del medio. El producto se niega automáticamente a responder cuando no hay suficiente información de las fuentes para hacerlo con seguridad, una medida de seguridad que lo diferencia claramente de las herramientas de IA de uso general.

Ask The News tiene el potencial de cambiar la forma en que el público disfruta de nuestro periodismo, señaló Martin Kautz, jefe de Tecnologías de medios de RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland). Ofrece a los lectores una forma más intuitiva de explorar nuestros reportajes, a la vez que nos ayuda a mantener el control sobre la relación con los lectores y a entender mejor lo que la gente quiere saber.

El producto sale al mercado con tres funciones principales. Los elementos incrustados conversacionales permiten a los editores integrar Ask The News en artículos, páginas de inicio y aplicaciones, con preguntas sugeridas generadas automáticamente y una interfaz de lenguaje natural basada en los contenidos periodísticos del editor. Una puerta de enlace de suscripción cuenta las respuestas en lugar de los artículos, y muestra un mensaje de conversión cuando el lector ya ha obtenido algún beneficio, momento en el que la intención de compra es mayor que con un muro de pago tradicional. Además, la publicidad contextual con IAB Topic Intelligence clasifica las preguntas y respuestas de los lectores en tiempo real, generando señales basadas en la intención que se canalizan a través de la estructura publicitaria existente del editor sin ceder los datos de la audiencia a terceros.

La búsqueda muestra enlaces. La IA genérica ofrece respuestas extraídas de la web abierta. Ask The News responde con el periodismo, las normas y el modelo de negocio de una editorial, añadió Marburger. Se trata de crear un hábito de lectura duradero: cuando tengas alguna duda, lo primero que hagas sea acudir a tu medio de comunicación de confianza.

Ask The News ya está disponible para los socios editores de Arc XP, con una implementación independiente para los editores que no utilizan Arc XP a través de una incrustación de JavaScript. Arc XP tiene previsto ampliar el producto para convertirlo en una plataforma de inteligencia más completa, con funciones futuras que incluirán resúmenes personalizados, conversaciones guardadas, seguimiento de temas, paneles de control de inteligencia editorial y experiencias proactivas para los lectores.

Enlace a un vídeo de 1 minuto en el que se muestra cómo funciona Ask The News: https://hubs.la/Q04p95kY0

Acerca de Arc XP

Arc XP es la plataforma de contenidos y el sistema operativo diseñados para impulsar el crecimiento de las empresas de medios con grandes ambiciones. Desarrollado por The Washington Post, Arc XP lo utilizan las principales organizaciones de medios de comunicación de todo el mundo, entre las que se encuentran The Irish Times, Libération, L'Express, Madsack, Graham Media Group y Sky News. La plataforma de Arc XP ayuda a las empresas de medios a innovar rápidamente, a gestionar directamente la relación con su público y a aumentar sus ingresos independientes. Arc XP da soporte a más de 3000 sitios web en todo el mundo y genera miles de millones de visitas a páginas cada mes. Obtenga más información en www.arcxp.com.

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