EICMA 2026: siempre como la primera vez, pero nunca tan grande

(Información remitida por la empresa firmante)

La 83.ª edición se convierte en la más grande jamás celebrada en Fiera Milano Rho: diez pabellones de exposición, más de 300.000 metros cuadrados, 754 expositores y 2.120 marcas de 52 países. Del 3 al 8 de noviembre, con los dos primeros días reservados para la prensa y los profesionales del sector.

MILAN, 14 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- "Siempre la primera vez. Un nuevo descubrimiento cada año". Bajo este lema, EICMA presentó hoy en Milán su 83.ª edición, marcando un nuevo hito en la historia del Salón Internacional de las Dos Ruedas.

Por primera vez desde su traslado a Fiera Milano Rho, EICMA ocupará diez pabellones, uno más que en 2025, convirtiéndose así en la edición más grande jamás celebrada en este recinto. La exposición abarcará más de 300.000 metros cuadrados y contará con la presencia de 754 expositores y 2.120 marcas procedentes de 52 países.

Estas cifras confirman el liderazgo mundial de EICMA: el 74 % de las marcas participantes son internacionales, mientras que aproximadamente el 30 % de los expositores directos son empresas que regresan o que participan por primera vez. Este notable crecimiento refuerza el papel estratégico de EICMA como plataforma global para los negocios, la innovación y la cultura del motociclismo.

La edición de 2026 ofrecerá a los visitantes un programa sin precedentes de exposiciones, competiciones, entretenimiento y experiencias inmersivas.

Entre las principales atracciones destaca "Speed Legends", una exposición extraordinaria que celebra la historia de la categoría reina de MotoGP. Desarrollada gracias a la colaboración entre EICMA.SHIFT UP y MotoGP, la muestra exhibirá más de 30 motos de carreras históricas junto a las cinco motos de MotoGP que competirán en 2026, todo ello complementado con experiencias interactivas y una zona dedicada a los videojuegos (Gaming Arena).

El Rally Dakar también regresa gracias a la renovada colaboración con ASO, trayendo al Pabellón 22 motos de rally históricas y modernas, así como un contenedor oficial del Dakar.

En el exterior de los pabellones, MotoLive ofrecerá una vez más espectaculares carreras y entretenimiento en una superficie de más de 60.000 metros cuadrados. Entre lo más destacado se incluyen competiciones de motos bicilíndricas, Freestyle Motocross, exhibiciones de trial con el invitado especial *Toni Bou y la Champions Charity Race Legend, que reunirá a iconos del motociclismo como Troy Bayliss, Marco Melandri y Stefan Everts.

Los visitantes también podrán disfrutar de pruebas de conducción gratuitas en Y.U.M. – Your Urban Mobility, que contará con más de 40 vehículos, mientras que EICMA Adventouring y el Área de Start-ups —con el apoyo de la Agencia Italiana de Comercio Exterior (ITA)— exhibirán propuestas de turismo de aventura y soluciones de movilidad para el futuro.

"Cada edición aporta novedades y, al mismo tiempo, conserva la emoción de una primera experiencia", afirmó el presidente de EICMA, Pietro Meda. "Nuestra misión es seguir sorprendiendo a los visitantes, conectando generaciones y generando valor para toda la industria".

El consejero delegado de EICMA, Paolo Magri, destacó la fortaleza internacional de la feria: "Estas cifras demuestran la capacidad constante de EICMA para atraer inversiones, acoger a nuevas empresas y representar a la industria mundial de la motocicleta".

Un plan integral de movilidad, desarrollado en colaboración con ATM, Trenord y el Ayuntamiento de Milán, facilitará el acceso mediante transporte público y ofrecerá aproximadamente 15.000 plazas de aparcamiento gratuitas.

EICMA 2026 se celebrará del 3 al 8 de noviembre; las jornadas reservadas a la prensa y a los profesionales tendrán lugar los días 3 y 4 de noviembre, y la apertura al público general será del 5 al 8 de noviembre.

Las entradas están disponibles en www.eicma.it.

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