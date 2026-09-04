Eightco Holdings informa de que sus activos totales ascienden a aproximadamente 380 millones de dólares (3)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa de que sus activos totales ascienden a aproximadamente 380 millones de dólares, incluyendo OpenAI, Beast Industries, más de 16.000 ETH y cerca de 302 millones de tokens WLD

Composición de la tesorería de Eightco al 2 de septiembre de 2026: 90 millones de dólares en acciones de OpenAI (indirectas), 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, 16.278 ETH, casi 302 millones de tenencias de WLD y 122 millones de dólares en efectivo y equivalentes, por un total aproximado de 380 millones de dólares.

Eightco recompró recientemente más de 25 millones de acciones ordinarias el mes pasado en el marco de su programa de recompra de acciones de 125 millones de dólares anunciado previamente.

Eightco participó anteriormente en la ronda de financiación de 52,5 millones de dólares de World Foundation, liderada por Pantera con la participación de Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto y otros inversores.

Eightco ofrece exposición indirecta a algunas de las empresas privadas más innovadoras, incluidas OpenAI y Beast Industries.

EASTON, Pa., 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o la "Compañía") actualizó hoy su cartera de activos, destacando su posición en activos digitales e inversiones estratégicas en empresas tecnológicas privadas líderes. Durante el último mes, Eightco recompró más de 25 millones de acciones ordinarias en el marco de su programa de recompra de acciones de 125 millones de dólares, anunciado previamente.

A fecha de 2 de septiembre de 2026 a las 20:00 (hora del este de EE.UU.), las tenencias de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de SPV) en OpenAI, una inversión financiada de 18 millones de dólares en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD) a 0,37 dólares por WLD (según Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) y aproximadamente 122 millones de dólares en efectivo y stablecoins, para un total de tenencias de aproximadamente 380 millones de dólares.

Principales titulares que marcan la pauta informativa:

La dirección de Eightco cree que la cartera de tesorería de la compañía contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro sistema financiero digital y basado en la IA. Los titulares más destacados de esta semana incluyen:

El 2 de septiembre, World anunció la publicación del código fuente de ProveKit, un conjunto de herramientas de verificación de identidad de conocimiento cero. Este lanzamiento pone ProveKit a disposición de desarrolladores externos a World. ProveKit está integrado en World ID y potencia las funciones de protección de la privacidad que hacen que la verificación de identidad humana sea útil para empresas, plataformas de consumo y desarrolladores (World).

El 1 de septiembre, SB Energy, una empresa de infraestructura energética basada en IA y respaldada por Softbank, OpenAI y Nvidia, presentó una solicitud para una posible salida a bolsa. En su solicitud inicial, la empresa afirmó que depende sustancialmente del rendimiento de OpenAI, tanto como arrendatario como inversor de capital en SB Energy (CNBC).

El 1 de septiembre, MrBeast publicó un libro junto a uno de los autores más vendidos del mundo, James Patterson, titulado The Most Dangerous Games (HarperCollins).

(HarperCollins). El 31 de agosto, OpenAI anunció que su negocio de publicidad, ChatGPT Ads, alcanzó los mil millones de dólares en ingresos anualizados a menos de 200 días de su lanzamiento. La plataforma es utilizada actualmente por decenas de miles de anunciantes y continúa expandiéndose a nivel mundial (Axios).

El 31 de agosto, OpenAI anunció su apoyo al Proyecto de Ley 1119 del Senado de California para promover la seguridad de la IA entre los jóvenes. Esta legislación busca establecer salvaguardias significativas sobre cómo los jóvenes utilizan la IA, preservando al mismo tiempo su acceso a herramientas que les ayuden a aprender, crear y prepararse para el futuro (OpenAI).

El 21 de agosto se anunció la colaboración entre peaqOS y World ID para habilitar la verificación de identidad humana para robots y máquinas. Una máquina puede comprobar que la persona que tiene delante es un ser humano real, y la misma que realizó el pedido. Nunca aprende un nombre, un rostro ni un número (peaq).

"Las acciones de empresas de IA han estado bajo presión últimamente, en parte como resultado del rechazo a los centros de datos. Este parece ser un tema que preocupa a los votantes", declaró Tom Lee, miembro del consejo de administración de ORBS. "Pero a pesar de este revés, el progreso de la IA continúa a un ritmo acelerado, como lo demuestran los numerosos anuncios importantes de la última semana".

"Eightco realizó recompras adicionales de acciones, ya que la compañía consideró que la adquisición de acciones que genera valor es una forma de utilizar el capital con alta rentabilidad", declaró Lee.

Eightco: exposición a las principales megatendencias

Eightco se estructura en torno a tres megatendencias que la compañía prevé que darán forma a la próxima década de innovación: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores, con posiciones en cada tendencia a través de inversiones indirectas en OpenAI (24 % de las tenencias de tesorería de ORBS), Worldcoin (29 %) y Beast Industries (5 %).

Inteligencia artificial — OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente 90 millones de dólares en vehículos de propósito especial con exposición a participaciones accionariales en la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 24 % de los activos propios, una de las concentraciones más altas divulgadas de cualquier vehículo cotizado.

ChatGPT, la aplicación de OpenAI para consumidores, es la aplicación de IA para consumidores número 1 a nivel mundial (Sensor Tower). El 31 de julio de 2026, OpenAI anunció que sus modelos ya llegan a más de mil millones de usuarios activos y a más de dos millones de empresas. Seis meses después de registrarse, los usuarios envían aproximadamente un 50 % más de mensajes al día y utilizan ChatGPT para casi el doble de tareas.

Identidad digital — Token WLD

Eightco posee cerca de 302 millones de WLD, aproximadamente el 8,3 % de la oferta circulante, la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial y aproximadamente el 29 % de los activos de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de Prueba de Humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la Fundación World. Sus dispositivos Orb emiten una identificación World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único, no un agente de IA.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan una tarifa por cada verificación, mientras que la verificación del usuario final sigue siendo gratuita. Tanto los emisores de credenciales como el protocolo World monetizan la autenticación humana verificada. World identifica una oportunidad de ingresos potenciales combinados de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, que abarcan la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA con agentes (según Tools for Humanity).

Creator Economy — Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, lo que representa aproximadamente el 5 % de sus activos propios.

Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de venta directa al consumidor del mundo, con una base de seguidores combinada de más de 500 millones en diversas plataformas, liderada por MrBeast, la persona más vista en YouTube a nivel global. A medida que la IA convierte la producción de contenido en un bien de consumo, la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en bolsa y que está implementando una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su tipo, brindando a los inversores una exposición indirecta, a través de un solo símbolo, a tres de las tendencias que definen este ciclo: la inteligencia artificial mediante su inversión indirecta en OpenAI, la identidad digital a través de su posición como el mayor poseedor público de WLD y del protocolo Proof of Human, y la economía de los creadores a través de su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Respaldada por inversores institucionales líderes como Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA con agentes.

Para más información, contacte con:X: @iamhuman_orbsSitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en bolsa en Nasdaq. ORBS ofrece exposición indirecta a OpenAI y Beast Industries, y posee una de las mayores posiciones divulgadas públicamente en Worldcoin (WLD).

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee cerca de 302 millones de WLD, aproximadamente el 8,3 % de la oferta circulante y la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial.

¿Qué es la Proof of Human?

Proof of Human es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona real y única, no un bot ni un agente de IA. Constituye la infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio basado en agentes y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor poseedor institucional de Worldcoin (WLD), el token que impulsa la red World's Proof of Human, del que se tiene constancia pública.

¿Quién es el consejero delegado de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el consejero delegado de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). El consejo de administración de la compañía incluye a Tom Lee (socio gerente y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) y, como asesor del consejo, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos podrían considerarse prospectivas, incluidas, sin limitación, declaraciones sobre: las expectativas de la Compañía de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía del creador darán forma a la próxima década de innovación; la creencia de la gerencia de que la cartera de tesorería de la Compañía contiene algunos de los componentes más críticos para el futuro sistema financiero digital y de IA; la creencia de la gerencia de que la adquisición de acciones de manera acreciente es un uso de capital de alto rendimiento; declaraciones de que el progreso de la IA continúa a un ritmo rápido; declaraciones sobre la oportunidad de ingresos direccionables de World de 6,35 billones de dólaresen industrias que abarcan banca, comercio electrónico, juegos, redes sociales e IA de agentes; declaraciones de que la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos a medida que la IA convierte la producción de contenido en mercancía; declaraciones de que la Compañía está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA de agentes; declaraciones de que Proof of Human es infraestructura fundamental para redes sociales, banca, comercio de agentes y sistemas que requieren identidad humana verificada; declaraciones sobre que la Compañía proporciona exposición indirecta a tendencias definitorias a través de sus inversiones en OpenAI, WLD y Beast Industries; y declaraciones sobre la recompra continua de acciones en el marco del programa de recompra de acciones de la Compañía por valor de 125 millones de dólares. Palabras como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería", "posicionado", "visión" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluyendo, sin limitación: la incapacidad de la Compañía para dirigir la gestión u operaciones de negocios privados donde no es un accionista controlador, incluyendo OpenAI y Beast Industries; riesgo de pérdida o depreciación en las inversiones estratégicas de la Compañía, incluyendo su posición indirecta en acciones de OpenAI (mantenidas a través de vehículos de propósito especial), su posición en WLD y su posición en acciones de Beast Industries; la capacidad de la Compañía para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costes, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la Compañía o de otro modo retrasen el despliegue de capital; incapacidad para obtener capital suficiente para financiar o escalar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; volatilidad en los precios de los activos digitales, incluyendo WLD y ETH, que podría afectar materialmente el valor de las tenencias de tesorería de la Compañía; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impactan negativamente los activos digitales, la adopción de inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología Proof of Human y la red World; incertidumbre con respecto al ritmo y la trayectoria del despliegue de IA agente en aplicaciones empresariales y de consumo; incertidumbre con respecto a la hoja de ruta de productos de OpenAI, desarrollos de modelos de negocio y cualquier evento de liquidez futuro; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para lograr sus proyecciones de crecimiento; competencia en los mercados de identidad digital e infraestructura de IA; dependencia de fuentes de terceros para la valoración de ciertas inversiones; incertidumbre con respecto al éxito continuo de MrBeast y el rendimiento del modelo de negocio impulsado por creadores de Beast Industries; riesgos relacionados con las posiciones concentradas de la Compañía en ciertos activos digitales e inversiones en empresas privadas; riesgos relacionados con el programa de recompra de acciones de la Compañía, incluido el momento, el precio y el monto de cualquier recompra; posiciones públicas y gubernamentales cambiantes sobre activos digitales o industrias relacionadas con la inteligencia artificial, incluida la posible reacción adversa contra los centros de datos; riesgos relacionados con el momento, las características y la recepción comercial de los lanzamientos de modelos de OpenAI; Riesgos relacionados con el negocio publicitario de OpenAI y su capacidad para mantener el crecimiento de los ingresos; y riesgos de que la dinámica de la oferta de WLD no genere los efectos de mercado previstos. Dados estos riesgos e incertidumbres, se recomienda no depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres, y otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría causar que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026, el Informe Trimestral en el Formulario 10-Q presentado ante la SEC el 15 de mayo de 2026 y otros documentos presentados ante la SEC que están disponibles públicamente. Toda la información en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de las declaraciones prospectivas aquí contenidas para reflejar los resultados reales o cualquier cambio en sus expectativas.

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