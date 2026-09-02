La electricidad limpia suministró el 40 % de la nueva demanda energética en 2025 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-La electricidad limpia suministró el 40 % de la nueva demanda energética en 2025. Un despliegue más rápido y avances sectoriales pueden reducir las emisiones de forma permanente, según el informe anual Energy Transition Monitor

Una paradoja del progreso: La electricidad limpia crece a más del doble de la velocidad del suministro energético total, pero las emisiones aún no disminuyen, ya que la demanda general de energía fósil y limpia se expande simultáneamente, impulsada por los centros de datos, las mayores necesidades de refrigeración y la industria pesada.

La electricidad limpia crece a más del doble de la velocidad del suministro energético total, pero las emisiones aún no disminuyen, ya que la demanda general de energía fósil y limpia se expande simultáneamente, impulsada por los centros de datos, las mayores necesidades de refrigeración y la industria pesada. Una transición a dos velocidades: Aproximadamente el 60 % de las emisiones globales, principalmente de la generación de energía y el transporte por carretera, se están abordando rápidamente mediante la electrificación limpia con poco o ningún coste adicional. El progreso es más lento en el 40 % restante de las emisiones, procedentes de la aviación, el transporte marítimo, la industria pesada y la agricultura, que requieren soluciones con un coste adicional por ser ecológicas o que se encuentran en las primeras etapas de su desarrollo comercial.

Aproximadamente el 60 % de las emisiones globales, principalmente de la generación de energía y el transporte por carretera, se están abordando rápidamente mediante la electrificación limpia con poco o ningún coste adicional. El progreso es más lento en el 40 % restante de las emisiones, procedentes de la aviación, el transporte marítimo, la industria pesada y la agricultura, que requieren soluciones con un coste adicional por ser ecológicas o que se encuentran en las primeras etapas de su desarrollo comercial. Cuatro factores clave siguen sin abordarse en gran medida: el uso del carbón, las emisiones de metano, la deforestación y la lenta ampliación de la eliminación de carbono.

LONDRES, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La inversión mundial en energías limpias alcanzó la cifra récord de 2,1 billones de dólares en 2025. La energía solar, las baterías y los vehículos eléctricos superaron nuevamente todas las previsiones. Sin embargo, el aumento de la demanda energética implica que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero solo se están estabilizando, no disminuyendo. El mundo ya ha superado los 1,5 °C de calentamiento global y se mantiene en camino de alcanzar los 2,5 °C, según el Informe Energy Transition Monitor 2026 de la Energy Transitions Commission (ETC), publicado hoy.

A medida que los incendios forestales y las intensas olas de calor causan daños económicos y humanos generalizados, y los costes de la seguridad energética aumentan desde el cierre del estrecho de Ormuz, la demanda de alternativas limpias a los combustibles fósiles volátiles ha crecido. La evaluación anual de la Secretaría de ETC, que representa a una coalición global de líderes de energía, industria y finanzas, revela que las energías renovables suministraron el 99 % del crecimiento de la generación mundial de electricidad en 2025, mientras que la generación a partir de carbón y petróleo se contrajo. La capacidad global de energías renovables casi se ha duplicado desde 2022 y se prevé que vuelva a duplicarse para 2030, aproximadamente 900 GW por debajo del objetivo de triplicar la capacidad prometido en la COP28.

Sin embargo, la energía limpia persigue un objetivo en constante cambio: dado que la electricidad representa solo una quinta parte del consumo total de energía final, este crecimiento de la electricidad limpia cubrió apenas el 40 % del aumento de la demanda energética mundial, mientras que los combustibles fósiles suministraron el resto, a medida que la demanda de los edificios, la industria pesada y el transporte de larga distancia siguió aumentando.

Es necesario implementar tecnologías limpias con mayor rapidez para satisfacer esta creciente demanda. El informe también identifica otros cuatro factores clave para la reducción de las emisiones globales que siguen sin abordarse en gran medida: el uso del carbón, las emisiones de metano, la deforestación y la ampliación de la eliminación de carbono.

El informe describe una transición a dos velocidades. Alrededor del 60 % de las emisiones globales podrían reducirse únicamente mediante la electrificación limpia, con poco o ningún coste adicional, principalmente en la generación de energía y el transporte por carretera, donde la electrificación ya se está acelerando.

Sin embargo, persisten obstáculos. La capacidad de la red eléctrica es un importante cuello de botella para esta aceleración: cerca de 375 GW de energías renovables y 455 GW de almacenamiento en baterías están estancados en las listas de espera para la conexión y la obtención de permisos en Europa; aproximadamente 2.300 GW esperan la conexión a la red en Estados Unidos; y casi el 10 % de la producción eólica y solar de China se vio reducida debido a limitaciones de la red en el primer semestre de 2026. Apoyar las energías renovables de bajo coste mediante contratos a largo plazo también puede acelerar la electrificación.

El 40 % restante de las emisiones globales, procedentes del calor industrial a alta temperatura, la aviación, el transporte marítimo y algunos sectores de la agricultura, requiere soluciones que impliquen un coste adicional por su carácter ecológico o que se encuentren en las primeras etapas de su desarrollo comercial. De los aproximadamente 1.000 proyectos industriales limpios anunciados a nivel mundial, menos del 20 % han llegado a una decisión final de inversión. La fijación de precios del carbono se está fortaleciendo, lo que hace que los proyectos limpios sean más viables financieramente, pero los compromisos firmes de compra de emisiones siguen siendo una brecha importante.

"La energía limpia ahora está superando el crecimiento fósil, pero la velocidad de implementación por sí sola no reducirá las emisiones. Sin eliminar los cuellos de botella de la red, asegurar el compromiso de los compradores de productos industriales limpios y lograr avances en los costes en el transporte marítimo y la aviación, las emisiones seguirán estabilizándose y no disminuyendo", afirmó Adair Turner, copresidente de ETC.

"El carbón no se está reduciendo gradualmente, las emisiones de metano no están disminuyendo, los bosques todavía se están talando y la eliminación de carbono no se acerca en absoluto a la escala requerida. Debemos actuar para abordarlos. Sólo así podremos detener el rápido calentamiento del planeta, y estamos viendo los efectos de esto en tiempo real", afirmó Jules Kortenhorst, copresidente de ETC.

"El Energy Transition Monitor deja claro que el desafío ya no radica en la escalabilidad de las tecnologías de energía limpia, sino en su capacidad para implementarlas con la suficiente rapidez para satisfacer la creciente demanda y reducir las emisiones simultáneamente. A medida que la demanda de electricidad se acelera, contamos con todos los recursos necesarios para diseñar soluciones energéticas que combinen energía limpia abundante con eficiencia, flexibilidad y redes modernizadas. El informe señala soluciones para superar las barreras de permisos y conexión y acceder a los recursos a la escala que representa esta oportunidad. Al combinar la electrificación limpia con un uso más inteligente de la energía, podemos fortalecer la seguridad energética y acelerar la reducción de emisiones, al tiempo que impulsamos el crecimiento económico", afirmó Jon Creyts, consejero delegado de RMI, miembro de la Energy Transitions Commission.

El panorama varía notablemente según la región:

China : Construyendo electrificación limpia más rápido que en cualquier otro lugar del planeta. Suministra el 83 % de los equipos de energía renovable del mundo y el 45 % de los equipos para plantas industriales limpias. Instala más de la mitad de la energía eólica y solar del mundo. En 2025, el 56 % de las ventas de vehículos de pasajeros nuevos fueron eléctricos, y 13 de las 19 decisiones de inversión globales en la industria pesada limpia se tomaron en China durante el primer semestre de 2026.

: Construyendo electrificación limpia más rápido que en cualquier otro lugar del planeta. Estados Unidos: La intervención federal frena la aceleración de la transición, pero no la detiene por completo. Desde enero de 2025, se cancelaron 21 GW de energía limpia. La capacidad instalada de combustibles fósiles aumentó un 71 % entre 2025 y 2026. Sin embargo, el crecimiento de las energías renovables se ralentizó solo un 2 %. Los centros de datos presentan la contradicción más marcada: representan la mitad de todos los nuevos contratos de energía limpia, al tiempo que impulsan el mayor aumento en la capacidad de generación de energía a partir de combustibles fósiles.

La intervención federal frena la aceleración de la transición, pero no la detiene por completo. UE y Reino Unido: Las principales economías registran el mayor progreso en la reducción de emisiones, aunque el impulso se ha ralentizado recientemente. Las instalaciones de energías renovables están en auge y aproximadamente 1 de cada 5 turismos nuevos comprados son eléctricos. El plan de acción de electrificación de la Comisión Europea busca un cambio radical en el ritmo de despliegue. Alrededor de 375 GW de energías renovables y 455 GW de almacenamiento en baterías están estancados en las listas de espera para obtener permisos y conectarse a la red.

Las principales economías registran el mayor progreso en la reducción de emisiones, aunque el impulso se ha ralentizado recientemente. India: Las energías renovables más baratas del mundo, pero se instalan 9 veces más lento que en China. El crecimiento de la demanda de electricidad más rápido para una economía importante es del 6,4 % anual, pero la nueva capacidad limpia está siendo absorbida por la creciente demanda en lugar de desplazar al carbón.

Las energías renovables más baratas del mundo, pero se instalan 9 veces más lento que en China. Asia (excluyendo China e India) y Australia: Las energías renovables aportaron el 62 % de la nueva capacidad energética en 2024, pero el progreso en toda la región es desigual. Los elevados precios de los combustibles fósiles, provocados por el cierre del estrecho de Ormuz, han impulsado la necesidad de seguridad energética y energías limpias en la región. Países como Corea del Sur e Indonesia aceleraron sus objetivos en materia de energías renovables.

Las energías renovables aportaron el 62 % de la nueva capacidad energética en 2024, pero el progreso en toda la región es desigual.

Acerca de la Energy Transitions Commission (ETC)La Energy Transitions Commission es una coalición global de líderes del sector energético comprometida con lograr cero emisiones netas para mediados de siglo, al tiempo que apoya el crecimiento y el desarrollo económico. Este informe fue elaborado por la Secretaría de la ETC y no debe interpretarse como una aprobación por parte de los miembros de todas las conclusiones o recomendaciones. La ETC está alojada en SYSTEMIQ Ltd.

Todos los datos de este comunicado provienen del Energy Transition Monitor 2026, que puede descargarse aquí: https://www.energy-transitions.org/publications/energy-transition-monitor-2026

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