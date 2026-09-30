La electricidad resistió las turbulencias energéticas de 2026, pero el almacenamiento y la flexibilidad deben avanzar

(Información remitida por la empresa firmante)

BRUSELAS, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En un contexto de tensiones geopolíticas y fenómenos meteorológicos extremos, el sistema eléctrico europeo demostró que puede proteger a los consumidores y a la industria frente a la volatilidad de los combustibles fósiles, según muestra el Power Barometer 2026 de Eurelectric. Los precios de la electricidad en la UE aumentaron un 22,8 % entre febrero y agosto de 2026, mientras que los precios del gas se dispararon un 88,4 %. El informe muestra cómo la generación de electricidad limpia amortiguó el impacto, al tiempo que destaca la necesidad de reforzar el almacenamiento, las redes y la flexibilidad para fortalecer la resiliencia de Europa.

Tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, los precios del gas aumentaron un 41% entre febrero y mayo, mientras que los precios de la electricidad en la UE cayeron un 7%. Posteriormente, un verano de calor récord impulsó al alza los precios de la electricidad, ya que el gas alcanzó nuevos máximos, la producción hidroeléctrica nórdica se debilitó y la disponibilidad nuclear disminuyó debido a las elevadas temperaturas de los ríos, los bajos niveles de agua y las labores de mantenimiento programadas. Sin embargo, durante todo el período, la electricidad demostró ser significativamente más resistente al choque de los combustibles fósiles.

2026 ha estado marcado por graves perturbaciones en los mercados energéticos mundiales, poniendo una vez más de relieve los riesgos de depender de combustibles fósiles importados. En medio de la turbulencia, estamos viendo pruebas reales de que la apuesta de Europa por la electricidad limpia está dando sus frutos, afirmó Kristian Ruby, secretario general de Eurelectric.

El informe concluye que el 72 % de la generación eléctrica de la UE procedió de fuentes limpias en 2026, lo que ayudó a limitar el impacto de los combustibles fósiles en los precios de la electricidad. Sin embargo, para aprovechar plenamente los beneficios de una generación eléctrica local, es necesario acelerar el despliegue de soluciones de almacenamiento y flexibilidad.

Bulgaria ilustra el impacto del almacenamiento: tras desarrollar 5,4 GW de capacidad de baterías, sus precios mayoristas de la electricidad pasaron de estar un 21 % por encima de la media de la UE en 2024 a situarse solo un 8,3 % por encima en 2026, gracias a una menor dependencia de los caros combustibles fósiles durante los períodos de mayor demanda. Sin embargo, Europa sigue rezagada: la capacidad de almacenamiento a escala de red alcanzó 64 GW en 2025. Incluso con 78 GW de capacidad adicional prevista, sigue estando muy por debajo del objetivo de 200 GW fijado por la UE para 2030.

Para reforzar la seguridad energética y la competitividad de Europa, Eurelectric pide acelerar los procedimientos de autorización para redes, almacenamiento y generación limpia, aumentar los incentivos para la flexibilidad y garantizar un marco de inversión estable que preserve señales de mercado eficientes en apoyo de la electrificación.

El informe también ofrece datos clave sobre la electrificación, la demanda, las emisiones y otras tendencias. Léalo aquí.

Nota para los editores:

Eurelectric representa los intereses comunes de la industria eléctrica europea. En representación de más de 3.500 empresas eléctricas, promovemos el papel de la electricidad en el progreso de la sociedad.

Contacto de prensa:Chiara CARMINUCCIAsesora de Prensa y Relaciones con los Mediosccarminucci@eurelectric.org+32476871575

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