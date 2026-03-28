(Información remitida por la empresa firmante)

- ELEGOO debuta en PAX East con una exhibición inmersiva de impresión 3D, que incluye la primera muestra de la Centauri Carbon 2 Combo

BOSTON, 28 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca en rápido crecimiento en la fabricación inteligente global, hizo su debut en PAX East, marcando un hito importante al ingresar a uno de los escenarios de videojuegos más influyentes del mundo. En la feria, ELEGOO ofreció a los asistentes una experiencia interactiva y práctica de impresión 3D, uniendo la creatividad digital y la fabricación física como nunca antes.

El elemento central del expositor de ELEGOO es la primera aparición de la Centauri Carbon 2 Combo en una importante feria presencial. Presentada como una impresora 3D de escritorio multicolor ideal para toda la familia, se exhibe junto con la gama insignia de ELEGOO, que incluye la Saturn 4 Ultra 16K y la Centauri Carbon.

Experiencias dirigidas por creadores e interacción con cosplay en directo

Durante el evento, ELEGOO contó con la presencia de creadores e influencers populares que lucieron atuendos y accesorios de cosplay impresos en 3D. Interactuaron con sus fans, compartieron anécdotas sobre su experiencia con la impresión 3D y mostraron cómo las impresoras ELEGOO permiten crear modelos altamente detallados, funcionales y artísticos.

Demostraciones prácticas de impresión 3D

Los asistentes pudieron conocer de cerca la tecnología de ELEGOO mediante demostraciones prácticas en vivo. El expositor ofrecía sesiones de impresión en tiempo real, lo que permitía a los visitantes observar todo el proceso —desde el laminado hasta el resultado final— y comprender mejor lo intuitiva y fácil de usar que puede ser la impresión 3D moderna.

Recompensas interactivas y obsequios exclusivos

Los visitantes que se acercaron al expositor participaron en actividades interactivas, como registros y encuestas, para tener la oportunidad de ganar productos de edición limitada y maquetas impresas en 3D de alta calidad. Los participantes también obtuvieron acceso a cupones exclusivos de PAX East, lo que refuerza el compromiso de ELEGOO de hacer que la tecnología avanzada sea más accesible a un público más amplio.

Donde los videojuegos se unen a la impresión 3D

Destacando la sinergia entre los videojuegos y la cultura maker, ELEGOO presentó objetos impresos en 3D inspirados en franquicias icónicas como Minecraft. Estas piezas de exhibición sirvieron tanto para tomar fotos como para demostrar cómo los fans pueden materializar mundos digitales mediante la impresión 3D.

Al combinar la narración interactiva, la participación de creadores y la exploración práctica, la presencia de ELEGOO en PAX East subraya su misión de proporcionar espacios de creación únicos e inteligentes para consumidores diversos, mejorando así su experiencia personalizada.

Acerca de ELEGOO

Fundada en 2015, ELEGOO es una marca en rápido crecimiento en la industria global de fabricación inteligente, especializada en I+D, fabricación y venta de impresoras 3D de consumo, grabadoras láser, kits STEM y otros productos de tecnología inteligente. Ubicada en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la compañía ha vendido millones de productos en más de 150 países y regiones. En 2025, los ingresos totales de la compañía superaron los 300 millones de dólares, con más de 1.000 empleados y más de 430.000 metros cuadrados de oficinas y planta de fabricación. Con un enfoque en la programación y la tecnología de impresión 3D, ELEGOO proporciona espacios de creación únicos e inteligentes para diversos consumidores, mejorando así sus experiencias personalizadas.

Si desea más información visite Elegoo y las plataformas de medios sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord y Reddit.

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