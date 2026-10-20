Elife y Green SM se asocian para impulsar la movilidad ecológica para viajeros internacionales

(Información remitida por la empresa firmante)

HANOI, Vietnam, 20 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Elife, una plataforma global de superaplicaciones B2B para soluciones de movilidad y entrega, ha llevado a cabo la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) junto a Green SM para desarrollar servicios integrados de viajes y movilidad sostenible para viajeros internacionales. Esta alianza representa un hito clave para Elife, ya que sirve de ayuda de cara a las empresas, que pueden acceder a soluciones de movilidad global fiables, expandir su red global mediante la colaboración estratégica y proporcionar experiencias de transporte fiables y consistentes a usuarios de todo el mundo.

En virtud del memorando de entendimiento, ambas partes integrarán los servicios de movilidad de Green SM dentro de la red global de Elife, lo que permitirá a los socios de Elife ofrecer los servicios de Green SM directamente a través de sus propias plataformas. Los usuarios finales podrán reservar viajes y también acceder a los servicios de Green SM mediante sus aplicaciones preferidas sin tener que cambiar de plataforma. Está previsto que la integración se implemente en el sudeste asiático, Europa y Estados Unidos.

Gracias a esta alianza, Green SM va a poder ampliar el acceso a la red global de Elife, sobre todo para los viajeros internacionales que visitan Vietnam. Las plataformas asociadas de Elife atienden en conjunto a aproximadamente 100 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, un dato que permitirá a Green SM llegar a más viajeros y ofrecer experiencias de movilidad fluidas, fiables y de alta calidad en sus destinos.

Por su parte, los socios de la red de Elife podrán añadir los servicios de movilidad eléctrica de Green SM a sus carteras para mejorar la experiencia del usuario. Green SM opera una flota compuesta íntegramente por vehículos eléctricos VinFast, que proporcionan viajes silenciosos y con cero emisiones. Las cómodas cabinas y el excelente rendimiento de los vehículos eléctricos garantizan un viaje placentero, incluso también durante largas distancias.

Tran Thi Thu Phuong, director de ventas de GSM, explicó: "Nuestra alianza con Elife representa un paso más dentro de la estrategia de expansión global de Green SM, creando oportunidades para fortalecer lazos con socios de renombre y acercar nuestra marca a una base de clientes internacionales de un mayor tamaño. A través de la red mundial de socios de Elife, Green SM busca expandir su alcance y hacer que la movilidad eléctrica sea más accesible y adecuada, contribuyendo así a la adopción del transporte ecológico en Vietnam y en los mercados internacionales".

Dan Deng, consejero delegado de Elife, afirmó: "Nuestra misión es ayudar a nuestros socios a ofrecer servicios de movilidad fiables dondequiera que viajen sus usuarios. La integración de la flota totalmente eléctrica de Green SM dentro de nuestra red global permitirá a nuestros socios ampliar su gama de opciones de movilidad ecológica de alta calidad directamente a través de sus propias plataformas, manteniendo al mismo tiempo sus identidades de marca distintivas. Mediante esta colaboración, buscamos contribuir a mejorar la experiencia de viaje de las personas en todo el mundo".

Esta alianza coincide con el sólido crecimiento del mercado global de taxis eléctricos. Mordor Intelligence prevé que el mercado pasará de 29.540 millones de dólares en el año 2025 a 110.560 millones de dólares en 2031, contando con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24,6%. Se espera que el segmento de traslados al aeropuerto y turismo crezca aún más rápido, con una TCAC del 27,6% durante el mismo período.

Elife es una plataforma global de superaplicaciones B2B que permite a las empresas proporcionar servicios de movilidad y entrega fiables repartidos en 182 países a través de una red conectada. Conectamos, verificamos, estandarizamos, coordinamos, gestionamos y supervisamos a los proveedores de flotas locales en todo el mundo, optimizando continuamente las operaciones con el objetivo de garantizar un servicio consistente y fiable. Gracias a una única integración, las empresas pueden lanzar y escalar estos servicios bajo su propia marca, sin necesidad de construir ni mantener la infraestructura subyacente.

Fundada en Vietnam en 2023, Green SM ha creado un ecosistema de movilidad sostenible que integra Vietnam, Laos, Indonesia, Filipinas, India, Kazajistán, Dinamarca, los Países Bajos y Estados Unidos. En su expansión global, Green SM ha realizado cerca de 850 millones de viajes a lo largo de casi 6.000 millones de kilómetros, reduciendo más de 800.000 toneladas de emisiones de CO₂, lo que equivale al carbono absorbido por aproximadamente 36 millones de árboles.

La alianza entre Elife y Green SM sirve para reforzar aún más la conexión entre las plataformas de viajes internacionales y las soluciones de movilidad sostenible, y proporciona experiencias de viaje más cómodas y fiables a nivel mundial. Además, acelera la adopción de vehículos eléctricos, impulsando un futuro más verde e inteligente de cara al turismo y al transporte.

Acerca de Elife

Elife es una plataforma global de superaplicaciones B2B que ayuda a sus socios a integrar servicios de movilidad y entrega en sus propias plataformas en 182 países por medio de una red global. Al conectar y gestionar una red de proveedores locales verificados bajo estándares uniformes, Elife proporciona experiencias de movilidad y entrega fiables y fluidas en todo el mundo. Su modelo de integración única permite a los socios expandir sus servicios globalmente, manteniendo el control de sus marcas y relaciones con los clientes.

Acerca de Green SM

GSM Green and Smart Mobility Joint Stock Company (GSM), fundada por Pham Nhat Vuong, presidente de Vingroup, es pionera dentro del sector de la operativa de servicios de transporte compartido totalmente eléctricos en múltiples plataformas, utilizando vehículos eléctricos VinFast. Green SM es la marca global de transporte compartido de GSM, que opera en múltiples mercados con el compromiso de ofrecer experiencias de movilidad de alta calidad a través de su flota totalmente eléctrica, conductores profesionales y un servicio atento. Además de proporcionar transporte con cero emisiones, Green SM contribuye a promover estilos de vida más ecológicos e impulsar la movilidad sostenible.

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