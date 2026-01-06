(Información remitida por la empresa firmante)

- Elitewheels y evolve impulsan la UCI Pro Team Solution Tech - NIPPO - Rali hacia un posible avance en las Grandes Vueltas en 2026

MILÁN, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Con la llegada de la temporada 2026, el ciclismo profesional entra en una nueva fase de colaboración global. Elitewheels, junto con su marca hermana, evolve, continúa su colaboración con UCI ProTeam Solution Tech – NIPPO – Rali, con el objetivo de impulsar el rendimiento, la innovación y el reconocimiento internacional al siguiente nivel.

Un segundo año más fuerte, mayores ambiciones

Tras una exitosa temporada de debut en 2025, Elitewheels renueva su apoyo al equipo con miras a un posible futuro en Grandes Vueltas. Además del patrocinio de ruedas de Elitewheels, evolve se une a su emblemático cuadro de carretera de alto rendimiento CIMA, en colaboración con su distribuidor panameño Rali.

La temporada 2025 demostró el valor competitivo de la colaboración. Compitiendo con los juegos de ruedas Drive, Drive Helix SS y Velo TT de Elitewheels, el equipo logró podios, victorias de etapa y victorias en la general en eventos como el Giro de Eslovenia y el Giro de Hainan, además de destacar en carreras WorldTour como la Strade Bianche, la Milán-San Remo, el UAE Tour y el Copenhagen Sprint.

"Nuestro primer año con Elitewheels superó nuestras expectativas", explicó Serge, el director del equipo. "Las ruedas nos brindaron confianza en todas partes, desde vientos cruzados hasta sprints a toda velocidad". El siete veces campeón de velocidad Dušan Rajović coincidió en esta opinión, elogiando tanto la rigidez como la velocidad.

Equipos de precisión para 2026

En 2026, el equipo Solution Tech – NIPPO – Rali competirá con tres modelos insignia de Elitewheels:

Drive II: un volante de carreras todoterreno perfeccionado mediante pruebas de CFD y túnel de viento de Silverstone, que ahorra unos 5 vatios en comparación con su predecesor.

Drive Helix CS: un todoterreno prémium con diseño de flujo de aire helicoidal, que ofrece una estabilidad excepcional frente al viento cruzado y una rigidez precisa.

Drive TT: un juego de ruedas específico para contrarreloj validado en Silverstone y optimizado para una eficiencia sostenida a alta velocidad.

Esta selección de equipos refleja el compromiso de Elitewheels con el refinamiento de la ingeniería bajo la presión de una carrera real.

Además del ProTeam, la colaboración también se extiende al Toscana Factory Devo Team, el equipo oficial de desarrollo de Solution Tech – NIPPO – Rali. El Devo Team competirá con la serie Elitewheels Drive y los cuadros CIMA de marca compartida Rali–evolve, lo que garantiza que los jóvenes ciclistas progresen con la misma filosofía de equipamiento de alto rendimiento que el ProTeam.

Más información en: www.elite-wheels.com

evolve avanza con CIMA

evolve incorpora su cuadro CIMA de alto rendimiento a la colaboración para 2026. Fabricado con carbono TORAY T1100, T800 y M40, el cuadro sin pintar de tamaño M pesa tan solo 650 g, lo que equilibra una construcción ultraligera con una rigidez de competición. Las pruebas en el túnel de viento de Silverstone demostraron que el CIMA, combinado con los accesorios aerodinámicos KREUZA, ahorra una media de 4,1 vatios, lo que se traduce en casi 48 segundos en 40 km a 300 W.

Fundada por veteranos de la industria y exciclistas profesionales de la UCI, evolve aplica una filosofía centrada en el ciclista y el rendimiento en el mundo real. El CIMA se ha ganado rápidamente el reconocimiento tanto de profesionales como de aficionados, consolidando a evolve como un competidor serio en el mercado global de ciclismo de carretera.

Más información en: www.evolvebicycles.com

Mirando hacia el futuro

Más que un patrocinio, esta alianza es una colaboración tecnológica. Ingenieros, pilotos y mecánicos trabajan en estrecha colaboración para perfeccionar la aerodinámica, la rigidez y la eficiencia a lo largo de la temporada.

Juntos, representan un mensaje claro: el rendimiento del ciclismo mundial está evolucionando y la presencia de ingeniería de China ahora es firmemente parte del nivel superior del deporte.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852759...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852760...

