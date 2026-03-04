LA EMBAJADA DE UCRANIA PRORROGA EN ESPAÑA LA CAMPAÑA DE APOYO AL SECTOR ENERGÉTICO DEL PAÍS - DTEK

Madrid, 04 de marzo de 2026 – Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala contra Ucrania en 2022, el sistema energético ucraniano se ha convertido en uno de los principales objetivos de la agresión. Según el primer viceprimer ministro y ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmyhal, Rusia ha llevado a cabo 5.796 ataques contra la infraestructura energética del país en estos cuatro años, en los que han muerto 247 trabajadores del sector mientras desempeñaban su trabajo. Se estima que el volumen de financiación necesario para la restauración y modernización del sistema asciende a 90.600 millones de dólares.

Solo desde principios de 2026, el agresor ha lanzado más de 300 misiles y más de 7.000 drones contra instalaciones energéticas ucranianas, atacando los sistemas de generación, transmisión y distribución de electricidad en la mayoría de las regiones del país. Estos ataques, dirigidos deliberadamente contra la población civil y las infraestructuras críticas, tienen por objeto crear condiciones de vida que puedan conducir a la destrucción física del pueblo ucraniano, lo que constituye una violación del artículo II(c) de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Como resultado, el sector energético ucraniano se encuentra en una situación extremadamente difícil, se ha declarado el estado de emergencia en el sector y los equipos de reparación trabajan sin descanso para restablecer el suministro en las zonas afectadas. Al mismo tiempo, los socios internacionales de Ucrania mantienen y refuerzan su apoyo: en las recientes reuniones de la Agencia Internacional de la Energía en París, se comprometieron más de 600 millones de euros adicionales para el sector energético de Ucrania, incluidos más de 250 millones de euros para el Fondo de Apoyo Energético а Ucrania.

En este contexto, la campaña Solidaridad Energética Urgente con Ucrania, impulsada por la Embajada de Ucrania en el Reino de España y sus socios, se ha prorrogado hasta comienzos de abril. Durante la primera fase, desarrollada en febrero en plena ola de frío, se recaudaron algo más de 21.000 euros en España. Los fondos siguen en proceso de recaudación y se transferirán al Fondo de Apoyo Energético a Ucrania al finalizar la campaña, con el objetivo de contribuir a la reparación, protección y modernización de la infraestructura energética de Ucrania antes de la llegada del próximo invierno.

Más información sobre la campaña, las formas de colaborar y la actualización periódica de los fondos recaudados está disponible en la página web oficial del proyecto: www.seucrania.info.

