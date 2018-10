COMUNICADO: El embarazo y el historial reproductivo pueden afectar el riesgo de demencia (2)

Publicado 24/07/2018 15:50:26 CET

Carey E. Gleason, PhD, Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Wisconsin, Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin, Madison, e investigadores de Hartford Hospital, Hartford y la Universidad George Washington, DC, analizaron dos estudios independientes publicados desde WHIMS y WHISCA: el estudio Kronos Early Estrogen Prevention - Cognitive and Affective Study (KEEPS-Cogs); y el ensayo Early v. Late Intervention with Estradiol-Cognitive Endpoints (ELITE-Cog). Los resultados mostraron lo siguiente:

-- No se midió ningún efecto negativo sobre la cognición en mujeres que habían iniciado la terapia hormonal entre las edades de 50 y 54. Por el contrario, quienes iniciaron la terapia hormonal entre los 65 y 79 años demostraron reducciones en la cognición global, la memoria de trabajo y el funcionamiento ejecutivo. -- Las mujeres en terapia hormonal con diabetes tipo 2 también mostraron un mayor riesgo de deterioro cognitivo en comparación con las mujeres no diabéticas en terapia hormonal y las mujeres diabéticas que recibieron tratamiento con placebo, después de controlar la edad.

«Estos hallazgos se suman a nuestra comprensión de los complejos efectos de las hormonas en el cerebro», dijo Gleason. «Estos datos son muy necesarios para orientar la atención médica de las mujeres durante y después de la transición menopáusica, y para ayudar a las mujeres a tomar decisiones personalizadas e informadas sobre el manejo de sus síntomas menopáusicos y la prevención de futuros resultados adversos para la salud».

La ventaja femenina en memoria verbal puede enmascarar las primeras etapas del Alzheimer Pauline Maki, PhD, profesora de Psiquiatría y Psicología, directora de investigación sénior del Centro de Investigación sobre la Mujer y el Género, Universidad de Illinois, Chicago, e investigadores de la Universidad de California, San Diego, examinaron datos de la Iniciativa de Neuroimágenes de la Enfermedad de Alzheimer que sugieren que las mujeres tienen la ventaja de retener la memoria de las palabras y los elementos verbales, no solo durante el envejecimiento normal sino también durante el deterioro cognitivo leve amnésico (IAMC).

Como las pruebas más utilizadas para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer están relacionadas con la memoria verbal, memoria de listas de palabras, historias y otros materiales verbales, los investigadores querían comprender mejor las diferencias sexuales en la memoria verbal y el envejecimiento cerebral y cómo pueden relacionarse con las diferencias sexuales en la presentación y el curso clínico de la enfermedad de Alzheimer.

El estudio encontró que las mujeres parecían mantener su desempeño cognitivo en estadios tempranos de la enfermedad, en comparación con los hombres, a pesar de tener niveles moderados de patología cerebral de Alzheimer. Esto fue medido por tres marcadores cerebrales (atrofia del hipocampo, hipometabolismo cerebral y beta amiloide cortical). Sin embargo, cuando el nivel de gravedad de la enfermedad es elevado, la ventaja femenina en memoria verbal desaparece.

«Estos hallazgos pueden ayudar a explicar por qué las mujeres muestran un declive más rápido en una amplia gama de capacidades cognitivas después de ser diagnosticadas con Alzheimer», declaró Maki. «Si bien la ventaja femenina puede ser beneficiosa desde el punto de vista funcional, podría enmascarar las primeras etapas del Alzheimer, lo que daría lugar a una carga de enfermedad más grave en el momento del diagnóstico, con un deterioro más rápido a partir de entonces».

Cuando se aplicó un enfoque de diagnóstico basado en el género, se mejoró la precisión diagnóstica en ambos sexos. Esto sugiere la necesidad y el valor de enfoques alternativos, como los «puntos de corte» específicos del sexo en las pruebas de diagnóstico, para mejorar la detección temprana en las mujeres.

