Emerald Clinical Trials confirma el plan de transición y continuidad de su consejero delegado

SINGAPUR, 31 de julio, 2025 /PRNewswire/ -- Emerald Clinical Trials, organización líder mundial en investigación clínica, anunció hoy una transición de liderazgo. Mary Gunn ha dimitido con efecto inmediato. La Junta Directiva ha nombrado a Glenn Kerkhof, miembro de larga trayectoria y ejecutivo experimentado de una CRO, como consejero delegado interino.

La Junta Directiva ha iniciado una búsqueda formal de un consejero delegado permanente y ha pedido a Glenn Kerkhof que lidere la organización durante este período para garantizar la continuidad, la estabilidad y una sólida ejecución.

"We thank Mary for her contributions," said Sean Carney, Chair of the Board. "Emerald Clinical Trials is a leading CRO with global capabilities and with Glenn stepping in as Interim CEO, we are confident in our ability to maintain momentum and deliver for our clients," Sean Carney said.

Glenn Kerkhof aporta más de 30 años de experiencia ejecutiva en investigación clínica y servicios farmacéuticos. Anteriormente, fue consejero delegado de Chiltern, donde dirigió la compañía durante una importante expansión internacional, y presidente ejecutivo de George Clinical (ahora Emerald Clinical Trials), contribuyendo a su crecimiento en Asia.

"Las fortalezas de Emerald Clinical residen en nuestro enfoque terapéutico, nuestra profundidad científica y nuestra estrecha colaboración con los clientes", afirmó Glenn Kerkhof. "Me concentro en una transición fluida, una entrega sólida a los clientes y en apoyar a nuestros equipos globales. Me comprometo a aprovechar nuestro impulso y a liderar con claridad y propósito", añadió.

Acerca de Emerald Clinical Trials

Emerald Clinical Trials es una organización líder en investigación clínica con presencia mundial que presta servicios a más de 100 empresas biotecnológicas y a 6 de las 10 principales compañías farmacéuticas. Con sede en Singapur e impulsada por la experiencia operativa y la excelencia científica, la compañía ofrece servicios integrales de ensayos clínicos a clientes de todo el mundo, ofreciendo soluciones en todas las fases del ensayo. Para más información, visite www.emeraldclinical.com.

