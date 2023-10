Emeritus y Leonardo Centre anuncian los resultados del Informe del Director de Sostenibilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

De la sostenibilidad a la estrategia empresarial: Cómo está evolucionando el papel del director de Sostenibilidad para dar forma a las estrategias empresariales

LONDRES, 18 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- En un análisis exhaustivo y pionero de una función empresarial esencial, el Leonardo Centre on Business for Society del Imperial College Business School, en colaboración con Emeritus , líder mundial en hacer accesible y asequible la educación de alta calidad, han publicado las conclusiones de un análisis sobre la evolución de la función del Director de Sostenibilidad. El informe: De la sostenibilidad a la estrategia empresarial: Cómo está evolucionando el papel del director de Sostenibilidad para dar forma a las estrategias empresariales, presenta un modelo exhaustivo de cómo las empresas evolucionan hacia la integración del comportamiento sostenible en la estrategia empresarial.

El cargo de director de Sostenibilidad era antes una función de comunicación especializada, pero en las empresas más avanzadas se ha convertido en un puesto que da forma a la estrategia empresarial. Las iniciativas de sostenibilidad no sólo impulsan el cambio social y medioambiental, sino que las empresas que practican activamente un enfoque sostenible obtienen una ventaja competitiva que puede impulsar la rentabilidad.

Como resultado de la colaboración entre Emeritus , empresa pionera en aprendizaje en línea, y el Leonardo Centre on Business for Society , el informe examina las formas en que el Director de Sostenibilidad ha adquirido una nueva importancia en empresas de todos los sectores.

El informe se basa en entrevistas con 37 directivos de sostenibilidad de grandes empresas multinacionales. Además, el informe utiliza la exclusiva base de datos digital del Leonardo Centre, GOLDEN Sustainability Dataset, que rastrea más de 900.000 iniciativas de sostenibilidad extraídas de más de 45.000 informes de sostenibilidad corporativa publicados por más de 9.000 empresas a lo largo de un periodo de 20 años.

"Los responsables de sostenibilidad desempeñan un papel esencial en las empresas más importantes y progresistas del mundo", afirmó Charlie Schilling, presidente de Desarrollo Empresarial y de la Fuerza de Trabajo de Emeritus. "Nuestro trabajo con el Leonardo Centre en este informe proporciona una visión, inspiración y una hoja de ruta sobre cómo las organizaciones de todo el mundo pueden desplegar eficazmente CSO como forjadores de la estrategia empresarial a medida que las empresas alcanzan sus objetivos de sostenibilidad."

"Las empresas están aprendiendo a considerar el impacto medioambiental y social como una oportunidad para desarrollar estrategias de innovación, diferenciación, cooperación y crecimiento sostenible", afirmó Maurizo Zollo, catedrático de Estrategia y Sostenibilidad en el Imperial College Business School y director científico del Leonardo Centre on Business for Society. "Se trata de un cambio radical respecto a las nociones habituales de RSC como comunicación orientada a las partes interesadas y cumplimiento de la normativa".

Entre las principales conclusiones cabe citar las siguientes:

LA JERARQUÍA IMPORTA. La sostenibilidad se está convirtiendo en un elemento clave de la estrategia empresarial. Influye en la forma en que las empresas compiten, innovan, crecen y colaboran con otras en sus ecosistemas, incluidos sus rivales. El poder de la función para influir en las estrategias empresariales dentro de una empresa depende en gran medida del lugar que ocupe en la jerarquía organizativa. La función de sostenibilidad se está integrando progresivamente en las funciones centrales de la organización o trabaja directamente con el consejero delegado para dar forma a la estrategia empresarial y crear una narrativa integrada con las principales partes interesadas.

EL DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD ESTÁ MUY SOLICITADO. La mayoría de las grandes empresas están experimentando un cambio generacional de rápida evolución, en el que se buscan competencias relacionadas con la sostenibilidad. Los CSO y sus equipos están en una posición única para sacar partido de este creciente reconocimiento

ENTENDER LA MADUREZ DEL IMPACTO EMPRESARIAL. El informe presenta un modelo innovador para evaluar la madurez del impacto empresarial, definido como el grado en que la sostenibilidad impulsa la estrategia empresarial. El modelo examina 10 factores clave, incluido el valor estratégico de las iniciativas de sostenibilidad (por ejemplo, las innovaciones son más valiosas que las donaciones), cada uno evaluado a lo largo de 5 niveles de madurez.

LA MADUREZ DEL IMPACTO ES IMPORTANTE PARA EL RENDIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS. Una cartera de empresas de S&P 500 que sobrepondera las empresas de alta madurez, aquellas que invierten en innovaciones impulsadas por la sostenibilidad más que sus homólogos, obtiene un rendimiento superior en términos de rentabilidad para el accionista (+92% de rentabilidad a lo largo de 12 años en comparación con el índice S&P 500). La misma cartera que sobrepondera empresas menos maduras (mayor porcentaje de donaciones y actividades de comunicación que la media) obtiene un rendimiento inferior al índice en un 70% durante el mismo periodo. Esto demuestra la importancia de la evolución del CSO como parte interesada clave en las decisiones estratégicas, no sólo para el impacto medioambiental y social, sino también para la rentabilidad de los accionistas.

Acerca de Emeritus

Emeritus se ha comprometido a enseñar las habilidades del futuro haciendo que la educación de alta calidad sea accesible y asequible para particulares, empresas y gobiernos de todo el mundo. Para ello, colabora con más de 70 universidades de primer nivel de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, Sudeste Asiático, India y China. Los cursos en línea, bootcamps, programas de grado, certificados profesionales y programas para altos ejecutivos de Emeritus ayudan a las personas a aprender nuevas habilidades y transformar sus vidas, empresas y organizaciones. Su modelo único de tecnología de vanguardia, innovación curricular e instrucción práctica por parte de profesores, mentores y coaches de alto nivel ha formado a más de 300.000 personas en más de 80 países. Emeritus ha sido galardonada recientemente con el premio "Online Education Solution of the Year" por 2022 EdTech Breakthrough Awards. Para más información, visite https://emeritus.org/ .

Acerca del Leonardo Centre on Business for Society, Imperial College Business School

El Leonardo Centre on Business for Society (Leonardo Centre) es un Centro de Excelencia que concibe una sociedad en la que las empresas persiguen el beneficio a cambio del impacto social. Creemos que la destrucción del medio ambiente y la injusticia social y económica no son consecuencias inevitables del crecimiento económico. Reunimos a estudiosos de la ingeniería y las ciencias sociales y médicas con empresas y responsables políticos con el fin de crear conjuntamente soluciones para un futuro más sostenible. Un aspecto único de nuestro trabajo es el conjunto de datos GOLDEN for Impact, un conjunto de datos basado en IA que incluye más de 900.000 iniciativas de sostenibilidad corporativa de más de 9.000 empresas, de los últimos 20 años. Combinando la experiencia y los conocimientos aportados por la colaboración con la evaluación cuantitativa basada en datos de las repercusiones financieras, medioambientales y sociales de las acciones empresariales, pretendemos construir un futuro empresarial verdaderamente sostenible.

