Empire State Building anuncia nuevos servicios para inquilinos y agente de arrendamiento

NUEVA YORK, 20 de julio de 2022/PRNewswire/ -- Empire State Building (ESB) anunció hoy los planes para completar un espacio de servicios moderno exclusivo para inquilinos durante el próximo año e incluir un espacio de reunión en el ayuntamiento para 400 personas, cancha de baloncesto, salón, servicio de comida y bar, y "ESRTees", un salón reservable con dos simuladores de golf. Los nuevos servicios de ESB se construirán en un espacio exclusivo a nivel de vestíbulo con techos abovedados.

Empire State Realty Trust, Inc.(NYSE: ESRT) también anunció que el equipo de Scott Klau de Newmark, una firma líder de servicios y asesoría de bienes raíces comerciales, ha sido designado agente de arrendamiento en el "Edificio más famoso del mundo". ESRT y el equipo Klau de Newmark se han asociado con gran éxito en One Grand Central Place, 1400 Broadway y 111 West 33rd Street.

"Nuestra asociación con Scott Klau y su equipo ha sido tremendamente exitosa. Ahora, con nuestra gran disponibilidad de bloques, ofrecemos un destino para todos los tamaños de inquilinos en sus vuelos hacia la calidad", comentó Anthony E. Malkin, presidente, director general y consejero delegado de ESRT. "Las características superiores del edificio totalmente modernizado, energéticamente eficiente y saludable de ESB con comodidades adicionales inigualables, esfuerzos ESG, servicios llave en mano y ubicación privilegiada son una combinación ganadora".

Además de las ofertas recientemente anunciadas, las comodidades actuales exclusivas para inquilinos en el icónico Empire State Building incluyen un gimnasio de 15.000 pies cuadrados, un centro de conferencias privado y siete opciones para comer en el edificio, que incluyen Tacombi, STATE Grill and Bar, y un nuevo Starbucks Reserve de 23.000 pies cuadrados programado para abrir este año. Los nuevos servicios de ESB ampliarán esta oferta y permitirán a los inquilinos reservar el espacio para albergar a más de 400 personas.

"ESB es una marca icónica con infraestructura moderna, propiedad comprometida, eficiencia energética líder en la industria y calidad ambiental interior, y una ubicación central con fácil acceso a los principales centros de tránsito", explicó Scott Klau, vicepresidente de Newmark. "Cada inquilino de calidad puede proporcionarles a sus empleados una experiencia única y personalizada a un valor inigualable, desde nuestro bloque grande de más de 274.000 pies cuadrados hasta espacios preconstruidos, para las comodidades y ofertas inigualables del edificio. Es una verdadera herramienta de atracción y retención de empleados para el mundo de hoy".

ESB se sometió a una modernización de energía profunda líder en la industria que redujo las emisiones de carbono en un 54% durante la última década con el objetivo continuo de facilitar que los inquilinos alcancen sus propias metas de ESG. El espacio de bloque grande de 274.000 pies cuadrados en ESB abarca ocho pisos completos y parciales, con 24.000 pies cuadrados dedicados de espacio comercial principal.

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) es un REIT que posee y administra activos de oficinas, minoristas y multifamiliares en Manhattan y el área metropolitana de Nueva York. ESRT es propietaria del Empire State Building, el edificio más famoso del mundo, y la atracción n.º 1 en los premios Travelers' Choice Best of the Best 2022 de Tripadvisor en los EE. UU. y la atracción n.º 3 en el mundo, en el recién renovado e icónico Empire State Building Observatory. La compañía es líder en edificios saludables, eficiencia energética y calidad ambiental interior, y tiene las emisiones de gases de efecto invernadero por pie cuadrado más bajas de cualquier cartera de REIT que cotiza en bolsa en la ciudad de Nueva York. Al 31 de marzo de 2022, la cartera de ESRT se compone de aproximadamente 9,4 millones de pies cuadrados alquilables de espacio de oficinas, 700.000 pies cuadrados alquilables de espacio comercial y 625 unidades en dos propiedades multifamiliares. Puede encontrar más información sobre Empire State Realty Trust en esrtreit.com y siguiendo a ESRT en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.

