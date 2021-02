El Empire State Building va a celebrar el Año Nuevo Lunar con una ceremonia de iluminación virtual (1)

- El Empire State Building va a celebrar el Año Nuevo Lunar con una ceremonia de iluminación virtual y una muestra de escaparate en la Quinta Avenida

El edificio más famoso del mundo marcará el inicio del Año Nuevo del Buey en asociación con el Consulado General de China en Nueva York

NUEVA YORK, 9 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- El Empire State Building [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3060999-1&h=2342557058&u...] (ESB) anunció que va a celebrar el Año Nuevo Lunar en asociación con el Consulado General de China en Nueva York con una iluminación el día 10 de febrero de sus famosas torres, y mostrará una nueva exhibición de escaparates dentro del marco del Festival de Primavera en su vestíbulo de la Quinta Avenida, como celebración del Año del Buey.

https://mma.prnewswire.com/media/1434723/CTC6505.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1434723/CTC6505.jpg]

El 10 de febrero de 2021, justo antes de la puesta de sol a las 5 p. m. hora EST, invitados de todo el mundo van a disfrutar de la ceremonia virtual de iluminación en la página de YouTube [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3060999-1&h=2808704402&u...] del Empire State Building y presenciar el "encendido del interruptor" que va a servir para teñir de rojo la famosa torre del edificio antes de que se llegue a la primera luna nueva del calendario lunar el día 12 de febrero. Anthony E. Malkin, consejero delegado, director general y director del Empire State Realty Trust, compartirá su opinión junto al embajador Huang Ping, cónsul general del Consulado General de China en Nueva York. La ceremonia estará disponible por medio del sitio web del Consulado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3060999-1&h=2281783883&u...] General, WeChat e Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3060999-1&h=1594063921&u...] después de la celebración del evento.

El Empire State Building va a celebrar además el Año Nuevo Lunar por medio de una muestra en escaparate con calidad de museo en el vestíbulo de la Quinta Avenida y que se titula "Back to Order", disponible desde el 10 de febrero hasta el 10 de marzo de 2021. Diseñada por United Design Lab en colaboración con China Arts and Entertainment Group Ltd, la muestra expone la historia del buey como un retorno a la normalidad en el año 2021 tras pasar un año sin precedentes. A través de cuatro escenas, el buey da la bienvenida a la primavera, es representado como un símbolo de la paz, se erige como un protector contra las inundaciones para traer un buen clima y da comienzo a una cosecha boyante. Contando con elementos tradicionales como calabazas, nubes favorables, flores de loto, granadas y linternas voladoras, los escaparates respetan la importancia de estos importantes símbolos chinos. Los escaparates del vestíbulo de la Quinta Avenida son accesibles solo para los inquilinos del ESB y también para los visitantes del observatorio del ESB.

"El Año Nuevo Lunar es un evento muy destacado para los chinos y para las personas de ascendencia china a nivel mundial. Las familias viajan para poder celebrar juntas. Dentro de un mundo que se ha visto interrumpido por la COVID, hacemos un homenaje a esta celebración con nuestra especial y significativa iluminación en la torre, además del fantástico escaparate de vitrinas", explicó Jean-Yves Ghazi, director general de la Empire State Building Observatory Experience. "El Empire State Building expresa sus mejores deseos para nuestros amigos que celebran el Año Nuevo Lunar del Buey, con el fin de que el año nuevo nos brinde riqueza y fortuna. El Empire State Building está abierto y preparado para darles a todos de nuevo la bienvenida a la ciudad de Nueva York".

Si desea más información acerca del Empire State Building y de su iluminación especial y eventos, visite https://www.esbnyc.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3060999-1&h=1109481580&u...].

Acerca del Empire State BuildingCon sus 1.454 pies de altura sobre Midtown Manhattan (desde la base hasta el extremo de su antena), el Empire State Building, de propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. , es el "Edificio Más Famoso del Mundo". 2021 conmemora el 90 aniversario del icónico edificio en el centro de la ciudad de Nueva York.

Con nuevas inversiones en eficiencia energética, infraestructura, áreas públicas y servicios, el Empire State Building ha atraído a inquilinos de primer nivel de una gran variedad de industrias de todo el mundo. El Empire State Building forma parte del portafolio de 938.290 metros cuadrados (10,1 millones de pies cuadrados) de ESRT. ESRT es líder en eficiencia energética en entornos arquitectónicos y en sostenibilidad, y es el primer portafolio comercial de bienes raíces de los Estados Unidos en alcanzar la certificación de seguridad en salud WELL, un índice basado en evidencias y verificado por terceros para todo tipo de edificaciones, enfocado en políticas de operaciones, protocolos de mantenimiento, planes de emergencia y capacitación de actores involucrados para abordar el contexto actual de la COVID-19 y otros asuntos de salud y seguridad a futuro.

ESRT obtuvo la calificación 5 estrellas de GRESB, la más alta posible, y el reconocimiento Green Star, así como un puntaje de 88 en la evaluación inmobiliaria de GRESB 2020, un logro que ubica a ESRT en el 20 % superior entre todos los encuestados. GRESB es reconocido en todo el mundo como un estándar riguroso y es ampliamente aceptado entre empresas y fondos inmobiliarios como uno de los mejores indicadores de desempeño en materia de sostenibilidad.

(CONTINUA)