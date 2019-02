Las empresas mundiales de no llegan al 90 % de los millones de pequeños agricultores del mundo

Publicado 12/02/2019 14:01:34 CET

Las empresas mundiales de semillas se centran en el cambio climático y las necesidades nutricionales, pero no llegan al 90 % de los millones de pequeños agricultores del mundo

El Índice de Acceso a las Semillas muestra que la industria de las semillas avanza lentamente en regiones clave, incluida África

East--West Seed de Tailandia va en cabeza, seguida por Syngenta y Bayer

ÁMSTERDAM, 12 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Quinientos millones de pequeños agricultores de todo el mundo representan el 80 % de la producción mundial de alimentos; sin embargo, el 90 % de ellos no puede acceder a las últimas variedades de semillas desarrolladas por las principales compañías de semillas del mundo para hacer frente a entornos cambiantes y para ayudar a combatir el hambre, lo que refleja el lento progreso de los productores mundiales de semillas para llegar a un mercado central, según un nuevo estudio.

Aunque las compañías globales de semillas están adaptando sus productos para combatir el impacto del cambio climático y hacer frente a las necesidades de nutrición, solo una, East-West Seed de Tailandia, tiene un enfoque centrado en los pequeños productores y una base de clientes compuesta casi en su totalidad por pequeños participantes. La empresa privada East-West Seed lidera el camino para llegar a este mercado en Asia, pero cada vez más en África también. Le siguen la suiza Syngenta AG y la alemana Bayer AG.

El Índice de Acceso a las Semillas 2019 -- Compañías de semillas globales [https://www.accesstoseeds.org/index/global-seed-companies/], publicado por la fundación Access to Seeds con sede en Ámsterdam, evalúa a 13 empresas líderes mundiales de semillas para destacar los puntos en los que la industria puede hacer más para aumentar la productividad de los pequeños agricultores, mejorar la nutrición y mitigar los efectos del cambio climático mediante el desarrollo y la difusión de semillas de calidad..

La investigación muestra que las ventas de las 13 compañías globales de semillas solo llegaron a aproximadamente 47 millones de los 500 millones de pequeños agricultores de todo el mundo en 2017, y la mayor parte de la inversión se destinó al sur y sureste de Asia. En estas regiones, las compañías globales invierten intensamente en actividades locales de empresas de semillas: 12 en cultivo y 12 en producción. Pero estas actividades son poco frecuentes en África occidental y central, ya que solo dos empresas invierten en el cultivo local y una en producción.

"Aunque la industria está realizando avances en el desarrollo de variedades más nutritivas y resistentes al clima, está claro que se necesita hacer más", dijo Ido Verhagen, director ejecutivo del Índice de Acceso a las Semillas. "Los cambios materiales no serán posibles sin alcanzar un mayor porcentaje de pequeños agricultores, que representan la mayor parte de la producción mundial de alimentos".

La configuración de los modelos de negocio en función de las necesidades de los pequeños agricultores puede resultar rentable, como lo demuestra East-West Seed, que encabeza el índice gracias a un sólido rendimiento en todas las áreas evaluadas. Su base de clientes se compone en un 98 % de pequeños productores. Syngenta y Bayer se sitúan en segundo y tercer lugar respectivamente.

Llegar a más pequeños agricultores e invertir en otras geografías es fundamental para hacer frente al aumento de la desnutrición([1]) - el número de personas que pasan hambre aumentó de 784 millones en 2014 a casi 821 millones en 2017, en parte debido a la falta de acceso a alimentos nutritivos. Sin embargo, solo seis de las 13 compañías globales de semillas declaran el valor nutricional como una prioridad; dos más que en 2016, el progreso es lento.

La importancia de las variedades de semillas mejoradas que ofrecen un mejor valor nutricional y apoya la diversidad de cultivos se reflejó en un informe reciente de EAT-Lancet Commission([2]). Dicha diversificación implica el suministro de más cultivos y variedades, incluidas leguminosas y cultivos locales.

Doce de las 13 compañías destacaron sus rendimientos y una mayor tolerancia al clima/ tiempo al cultivar, lo que, junto con la formación y el seguro de los cultivos basado en el clima, les permite ayudar a los agricultores a adaptarse al entorno cambiante. En la actualidad, ocho compañías ahora integran estrategias de sostenibilidad a nivel corporativo, en comparación con las tres en 2016.

https://mma.prnewswire.com/media/820197/Access_to_Seeds_Index_2019_Infographic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/820197/Access_to_Seeds_Index_2019_Infographic.jpg]

