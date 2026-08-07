Una encuesta de Omio revela: el 41 % de los viajeros españoles evita reservar destinos cuyos nombres no puede pronunciar

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Los viajeros españoles podrían estar renunciando a descubrir nuevos destinos no por el precio, la logística o la falta de tiempo, sino porque no saben con seguridad cómo pronunciar el nombre del lugar al que quieren viajar

Un nuevo estudio realizado por Omio, la plataforma global de reserva de viajes multimodales, demuestra que esta inseguridad afecta a los viajeros mucho antes de llegar a la fase de reserva. El 41 % de los españoles encuestados afirma que no saber pronunciar el nombre de un destino les impide incluso buscarlo, mientras que un 43 % señala que les frena a la hora de reservar.

Aunque destinos como Liubliana (24 %) y Gdansk (20 %) se encuentran entre los más difíciles de pronunciar a escala internacional para los viajeros españoles, los resultados de la encuesta revelan que esta barrera comienza mucho más cerca de casa. Los viajeros también tienen dificultades con nombres de lugares de su propio país, especialmente aquellos de origen vasco y catalán.

San Juan de Gaztelugatxe, el espectacular enclave coronado por una ermita en la costa vasca, es considerado difícil de pronunciar por el 28 % de los españoles encuestados, lo que lo sitúa a la cabeza de la clasificación nacional. Le siguen Sant Feliu de Guíxols, en Cataluña (16 %); Vilanova i la Geltrú (12 %); Pollença, en Mallorca (11 %); y Zarautz, en el País Vasco (9 %).

La diversidad lingüística de España puede convertirse así en una fuente de dificultad. Esto podría llevar a algunos viajeros a descartar por sí mismos varios de los destinos más atractivos y culturalmente ricos del país simplemente porque perciben su nombre como un obstáculo.

Para algunos viajeros, esta inseguridad está relacionada con la ansiedad social. Entre quienes se sienten afectados, los motivos más citados son el miedo a equivocarse (17 %), parecer maleducados (15 %) y pasar vergüenza (14 %). Además, el 14 % de los encuestados considera que los destinos con nombres difíciles de pronunciar también parecen más complicados o estresantes.

El efecto va más allá de la elección del destino. El 30 % de los viajeros españoles afirma haber evitado pedir un plato cuyo nombre no sabía pronunciar con seguridad durante un viaje al extranjero, lo que demuestra que esta inseguridad también los acompaña durante su estancia. Entre los platos considerados más difíciles de pronunciar se encuentran el cacciucco (30 %), el htipiti (23 %) y el tzatziki (19 %).

Para ayudar a los viajeros a superar esta inseguridad, Omio ha colaborado con el experto en idiomas y políglota Alex Rawlings en la elaboración de una guía práctica de pronunciación para desenvolverse con mayor confianza ante nombres de destinos desconocidos.

Alex Rawlings, políglota y experto en idiomas, comenta: La pronunciación puede parecer una barrera, pero no tiene que ser perfecta. La clave está en centrarse en los sonidos en lugar de intentar reproducir cada letra de forma exacta. Dividir las palabras en partes más pequeñas y practicarlas lentamente puede marcar una gran diferencia. Incluso un pequeño esfuerzo suele ser bien recibido por la población local y puede ayudar a los viajeros a sentirse mucho más seguros al descubrir un nuevo destino.

Facundo Viguie Aleman, director de marketing de Omio, afirmó: Creemos que viajar debe ser una experiencia emocionante y accesible, no intimidante. Con tantos destinos increíbles a los que se puede llegar en tren, autobús, ferry o avión, queremos dar a la gente la confianza necesaria para explorar más allá de lo convencional. Sabemos que incluso las pequeñas barreras, como los nombres de lugares desconocidos, pueden hacer que viajar resulte desconcertante, por lo que colaborar con Alex para elaborar esta guía ayudará a los viajeros entusiastas a descubrir nuevos destinos con facilidad.

La guía de pronunciación ya está disponible en el siguiente enlace y ayuda a los viajeros a superar sus dudas, descubrir nuevos destinos y, en definitiva, comprobar que, si saben pronunciarlo correctamente, pueden llegar más lejos:

https://www.omio.com/travel/pronunciation-guide

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