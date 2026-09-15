ENGWE nombra a la leyenda del fútbol Robin van Persie embajador de la marca de cara al Día sin Coches

(Información remitida por la empresa firmante)

Bajo el lema "GOOD AS G.O.A.T", esta colaboración une la legendaria trayectoria de Van Persie con la visión de ENGWE sobre la movilidad cotidiana: estar presente cuando realmente importa.

BERLIN, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Con motivo del Día sin Coches, ENGWE, marca global de bicicletas eléctricas, ha anunciado hoy que la leyenda del fútbol neerlandés Robin van Persie se convierte en su nuevo embajador de marca. El eje de esta colaboración es el concepto "GOOD AS G.O.A.T": una ingeniosa evolución de la expresión inglesa 'good as gold' (tan bueno como el oro), reinterpretada a través de la idea deportiva de GOAT (siglas en inglés de *'Greatest of All Time', o 'el mejor de todos los tiempos'). Esta iniciativa vincula la trayectoria de Van Persie con una cualidad que trasciende el ámbito futbolístico: ser una persona con quien los demás puedan contar.

Estar presenta cuando más importa

Desde el Feyenoord hasta el Arsenal y el Manchester United, Van Persie forjó una carrera marcada por un título de la Premier League, dos Botas de Oro y su icónico remate de cabeza en plancha durante el Mundial de 2014; todo ello respaldado por años de preparación, disciplina y constancia.

Tras retirarse como jugador, sus facetas han evolucionado del fútbol al entrenamiento y la vida familiar, pero un principio permanece inalterable: estar preparado, presente y ser alguien con quien los demás puedan contar.

Esa misma idea es la que une a Van Persie con ENGWE. Para los usuarios, esto se traduce en una bicicleta en la que pueden confiar en cada trayecto, ofreciendo el rendimiento, la comodidad y la seguridad necesarios tanto para los desplazamientos diarios y los recados como para las salidas de fin de semana.

"Robin representa rendimiento, disciplina y fiabilidad, pero también un estilo de vida activo más allá del fútbol", afirmó un directivo de ENGWE. "Juntos, queremos convertir la movilidad eléctrica en una parte más natural de la vida cotidiana".

Van Persie añadió: "A lo largo de mi carrera, la fiabilidad siempre ha sido fundamental: poder confiar en las personas que te rodean, en tu equipo y en tus decisiones. Ese es uno de los aspectos que me atrajo de ENGWE".

Confiar en cada trayecto

Como parte de esta colaboración, Van Persie utiliza la ENGWE L20 3.0 Series, llevando el concepto "COUNT ON EVERY RIDE" (Confiar en cada trayecto) a la movilidad cotidiana. Diseñada pensando en la comodidad, esta serie combina un cuadro de acceso bajo, suspensión completa, asistencia con sensor de par, carga rápida y funciones de conectividad IoT. Además, el modelo L20 3.0 Pro fue galardonado con el iF DESIGN AWARD 2026.

Más allá de la bicicleta, ENGWE respalda a los usuarios gracias a sus capacidades en I+D, diseño, fabricación, control de calidad y servicio posventa, contando con 15 tiendas propias y más de 400 socios minoristas en toda Europa; así, la confianza se extiende desde el propio trayecto hasta toda la experiencia de propiedad.

Desde el Car-Free Day hasta SOE Spain

Con motivo del Día Europeo sin Coches, que se celebra el 22 de septiembre, ENGWE pondrá en marcha su campaña "Car-Free, Carefree" (Sin coche, sin preocupaciones) del 16 de septiembre al 8 de octubre. La iniciativa invita a replantearse los desplazamientos cortos en coche y a optar por una forma de moverse más activa y flexible, permitiendo ahorrar hasta 685 €.

El 19 de septiembre, Van Persie acompañará a ENGWE en SOE Spain en la que será su primera gran aparición pública con la marca. Los medios de comunicación tendrán la oportunidad de conocer a Van Persie y probar las últimas bicicletas eléctricas de ENGWE.

SOE Spain | 19 de septiembre de 2026 | ENGWE stand G40-F

Acerca de ENGWE

ENGWE es una marca global de bicicletas eléctricas dedicada a ayudar a las personas a encontrar una nueva forma de realizar trayectos cortos, facilitando la movilidad cotidiana y brindando a los usuarios mayor libertad para explorar.

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