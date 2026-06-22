(Información remitida por la empresa firmante)

-ENGWE O20 Boost redefine los estándares de rendimiento de las bicicletas eléctricas plegables a menos de la mitad del precio de los modelos premium

BERLIN, 22 de junio de 2026/PRNewswire/ -- La marca global de movilidad eléctrica ENGWE anunció hoy el lanzamiento de la O20 Boost, una bicicleta eléctrica plegable diseñada para abordar una limitación antigua en la categoría: el compromiso entre portabilidad y rendimiento.

Las bicicletas eléctricas plegables se han caracterizado tradicionalmente por un claro compromiso. Priorizan la compacidad a costa de la comodidad, la autonomía y la potencia. Las bicicletas eléctricas de alto rendimiento solucionan estas limitaciones, pero sacrifican la portabilidad. La O20 Boost se posiciona para cerrar esta brecha al introducir un sistema de conducción de alto rendimiento en un formato plegable.

Posicionada como una bicicleta eléctrica plegable de alto rendimiento sin concesiones, la O20 Boost amplía la gama de movilidad urbana de ENGWE al mejorar la comodidad, la capacidad de la suspensión y el rendimiento de la transmisión en una categoría históricamente definida por limitaciones funcionales en lugar de por su capacidad de rendimiento.

Dentro de la categoría de bicicletas eléctricas plegables, la mayoría de los modelos existentes priorizan la eficiencia urbana, el diseño ligero y la practicidad. La O20 Boost adopta un enfoque centrado en el rendimiento dentro del mismo formato, ofreciendo mayor potencia, mayor comodidad y una autonomía real ampliada por menos de la mitad del precio de los sistemas plegables de gama alta.

La O20 Boost tiene un precio a partir de 1.099 €, rebajado de 1.299 €, con una oferta de lanzamiento por tiempo limitado disponible del 22 de junio al 6 de julio, incluyendo accesorioes.

Características principales

Suspensión delantera de 50 mm y neumáticos antipinchazos de 2,215 pulgadas para mayor comodidad de conducción.

Sistema de almacenamiento antirrobo compatible con AirTag para seguimiento y protección.

Autonomía de hasta 140 km gracias a una batería LG de 720 Wh con BMS.

Sistema de transmisión de alto par de 75 Nm para conducción urbana y en terrenos mixtos.

Sistema de carga rápida de 4 A con carga completa en aproximadamente 3,5 horas.

Sistema de asistencia al pedaleo con sensor de par para una entrega de potencia más suave.

Estructura del cuadro reforzada, optimizada para el uso diario y fácil de plegar.

"La O20 Boost refleja un cambio estructural en lo que los ciclistas esperan ahora de las bicicletas eléctricas plegables", declaró un portavoz de ENGWE.

"Con la O20 Boost, eliminamos la idea de que el diseño plegable deba ir en detrimento del rendimiento".

Acerca de ENGWE

ENGWE es una marca global de movilidad eléctrica fundada en 2014, especializada en bicicletas y patinetes eléctricos para uso urbano y recreativo. La empresa presta servicio a más de 5 millones de usuarios en más de 40 países y regiones. Gracias a su departamento propio de I+D y a sus capacidades de fabricación integradas, ENGWE gestiona todo el proceso, desde el desarrollo hasta la distribución global, ofreciendo soluciones de movilidad prácticas para los desplazamientos diarios.

Para más información, visite el sitio web oficial de ENGWE.

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