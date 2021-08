Un ensayo clínico confirma que el método de diagnóstico CoviDTH es seguro y eficaz en humanos (2)

-Un ensayo clínico confirma que el método de diagnóstico CoviDTH para detectar la respuesta inmunitaria mediada por células T al SARS-CoV-2 es seguro y eficaz en humanos

Yvelise Barrios, MD, PhD, inmunóloga y experta en el uso clínico de la hipersensibilidad de tipo retardado ("DTH"), el mecanismo detrás de CoviDTH, se une a BioVaxys como asesora científica

VANCOUVER, BC y SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA España, 3 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys" o "la Compañía") se complace en anunciar que la inmunóloga Yvelise Barrios, MD, PhD, especialista en Inmunología Clínica en el Hospital Universitario de Canarias, Tenerife, España, se ha unido a BioVaxys como asesora científica para apoyar el desarrollo de CoviDTH, la herramienta de diagnóstico desechable en el punto de atención de la compañía que detecta una respuesta de células T al SARS-CoV-2 en pacientes vacunados o expuestos al SARS-CoV-2. La doctora Barrios es una destacada experta en el uso clínico de la hipersensibilidad retardada ("DTH"), el mecanismo en el que se basa CoviDTH, como herramienta de inmunodiagnóstico.

En junio, las revistas de investigación médica Clinical Immunology y Vaccines publicaron los resultados de dos estudios clínicos [1,2] dirigidos por la doctora Barrios y sus colegas del Hospital Universitario de Canarias en España sobre el uso de la reacción DTH para medir las respuestas inmunitarias celulares al SARS-CoV-2 en pacientes tras la infección y en individuos vacunados con la vacuna de ARNm de Pfizer. Estos estudios en voluntarios humanos realizados por la doctora Barrios y sus colegas son las primeras publicaciones de los resultados obtenidos utilizando la respuesta DTH clásica a la proteína s-spike del SARS-CoV-2 ("proteína s") para evaluar las respuestas inmunitarias de las células T en individuos vacunados, y demostraron que esta prueba asequible y sencilla, que es sustancialmente equivalente a CoviDTH, es eficaz y segura, y puede responder a cuestiones básicas de inmunogenicidad en poblaciones a gran escala.

La doctora Barrios declaró, "El uso de esta prueba proporcionará a los clínicos una herramienta fundamental para responder a cuestiones de inmunogenicidad básicas para entender el tiempo de respuesta inmunitaria de las células T en individuos expuestos y vacunados. Este sencillo método también es ideal para aquellos grupos de pacientes que no tienen fácil acceso a los molestos estudios in vitro, como es el caso de la población joven y pediátrica, siendo extremadamente útil porque puede ser interpretado por cualquier médico no especialista. El estudio de las respuestas inmunitarias celulares en individuos vacunados de Covid también proporcionará información para optimizar la dosis y el tipo de vacunas en diferentes escenarios de grupos seleccionados de pacientes, como los inmunodeficientes y los pacientes trasplantados".

Hay pruebas significativas de que se requiere una respuesta inmunitaria mediada por anticuerpos y por células T para la protección contra el SARS-CoV-2 [3,4] y también de que la inmunidad mediada por células T es un correlato más fiable de la protección de la vacuna que los títulos de anticuerpos en las personas mayores [5], lo que apoya firmemente la necesidad de determinar la respuesta de las células T en el diseño de la vacuna de COVID-19 y el cribado de la población.

Kenneth Kovan, presidente y director de Operaciones de BioVaxys, declaró: "Los resultados de los estudios de la doctora Barrios infieren que nuestro estudio de fase I/II previsto en EE. UU. también encontrará que CoviDTH es eficaz y seguro en humanos. Obviamente, se trata de una noticia muy emocionante para nosotros, ya que los datos clínicos de este estudio han demostrado que CoviDTH tiene el potencial de responder a preguntas básicas sobre la inmunogenicidad del SARS-CoV-2 en poblaciones a gran escala".

La doctora Barrios es especialista en Inmunología Clínica en el Hospital Universitario de Canarias, con un enfoque clínico en histocompatibilidad, enfermedades autoinmunes y alergia, y es consultora sénior de Inmunología para enfermedades de inmunodeficiencia primaria. Su laboratorio es el Laboratorio de Referencia para el trasplante renal de la provincia de Canarias en España. La doctora Barrios se licenció en medicina en la Universidad de La Laguna, Tenerife, España, y realizó su residencia de inmunología clínica en el Hospital Puerta de Hierro. Se doctoró en Inmunoterapia Activa en Tumores de Células B, por la Universidad Autónoma de Madrid, y realizó su postdoctorado en expresión de fragmentos de anticuerpos por visualización de fagos en Inmunotecnología en la Universidad de Lund, Suecia.

La doctora Barrios y sus colegas también colaborarán con BioVaxys en una investigación que explora el uso de la reacción DTH para medir la respuesta inmunitaria celular en una población expuesta a diferentes variantes del SARS-CoV-2, así como para evaluar el uso potencial de las proteínas M y N en CoviDTH.

Referencias:

[1] The Beauty of Simplicity: Delayed-Type Hypersensitivity Reaction to Measure Cellular Immune Responses in RNA-SARS-Cov-2 Vaccinated Individuals.

Barrios Y, Franco A, Sánchez-Machín I, Poza-Guedes P, González-Pérez R, Matheu V.Vaccines (Basel). 2021 Jun 1;9(6):575. doi: 10.3390/vaccines9060575.

[2] A Novel Application of Delayed-Type Hypersensitivity Reaction to Measure Cellular Immune Response in SARS-CoV-2 Exposed Individuals. Barrios Y, Franco A, Sanchez-Machin I, Poza-Guedes P, Gonzalez-Perez R, Matheu V.Clin Immunol. 2021 May;226:108730. doi: 10.1016/j.clim.2021.108730. Epub 2021 Apr 16.

[3] Sariol, A.; Perlman, S. Lessons for COVID-19 Immunity from Other Coronavirus Infections. J. Immun. 53, 248–263

[4] Tay, M.Z.; Poh, C.M.; Rénia, L.; Macary, P.A.; Ng, L.F.P. The trinity of COVID-19: Immunity, inflammation and intervention. Nat. Rev. Immunol. 2020,20, 363–374.

[5] Haq, K.; E McElhaney, J. Immunosenescence: Influenza vaccination and the elderly. Curr. Opin. Immunol. 29, 38–42

Acerca de BioVaxys Technology Corp.

