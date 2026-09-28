Envision Energy acelera la evolución de la tecnología eólica mundial con la certificación DNV para TG Pro

(Información remitida por la empresa firmante)

HAMBURGO, Alemania, 28 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, ha obtenido la Certificación de Tipo de DNV para su aerogenerador TG Pro (EN-206/8.35 60 Hz), lo que supone un hito importante en la colaboración entre ambas empresas y reafirma la madurez técnica y la preparación para el mercado de la plataforma de aerogeneradores de nueva generación de Envision.

El certificado fue entregado durante la feria WindEnergy Hamburg 2026 por Mette Redanz, vicepresidenta de Certificación de Energías Renovables de DNV, y Yimin Lou, vicepresidente sénior y director de producto de Envision Energy. La ceremonia puso de relieve el papel de la certificación independiente y de la colaboración en el sector para impulsar el desarrollo de tecnologías eólicas avanzadas.

Desde su lanzamiento en 2024, TG Pro (EN-206/8.35 60 Hz) ha conseguido numerosos pedidos en China y en mercados internacionales, además de someterse a exhaustivos procesos de validación tanto de prototipos como a nivel comercial. Basada en la plataforma Model TG Pro de Envision, la turbina combina una arquitectura de alto rendimiento, un diseño aerodinámico optimizado y tecnologías de control inteligente para mejorar la captación de energía y la eficiencia de generación en una amplia variedad de condiciones eólicas.

La plataforma TG Pro también ha sido diseñada para garantizar una fiabilidad a largo plazo, incorporando componentes clave reforzados y soluciones de ingeniería adaptadas a entornos operativos exigentes. Su proceso de validación ha comprendido pruebas de componentes, simulaciones mediante gemelos digitales, operaciones con prototipos en múltiples emplazamientos y despliegue comercial, proporcionando así una base integral para evaluar el rendimiento y la fiabilidad de la turbina. La certificación de tipo de DNV ofrece la confirmación independiente de un tercero de que el diseño de la turbina cumple con los requisitos de certificación aplicables.

"El continuo avance de nuestra cartera de turbinas de nueva generación se fundamenta en una validación rigurosa y en su aplicación en condiciones reales", afirmó Yimin Lou, vicepresidente sénior y director de producto de Envision Energy. "La certificación DNV de TG Pro demuestra aún más la madurez de la plataforma y su preparación para atender a clientes en diversos mercados internacionales. A medida que evolucionan los sistemas de energía renovable, Envision seguirá impulsando tecnologías de turbinas inteligentes, fiables y de alto rendimiento para los sistemas energéticos del futuro, permitiendo que la energía renovable genere un mayor valor a gran escala".

"La certificación independiente constituye una base importante para generar confianza en la tecnología de turbinas eólicas, ya que ayuda a fabricantes, promotores y otras partes interesadas a evaluar el rendimiento, la fiabilidad y el cumplimiento normativo de las nuevas plataformas de turbinas. Nos complace apoyar a Envision mediante la certificación de TG Pro", añadió Mette Redanz, vicepresidenta de Certificación de Energías Renovables en DNV.

Además de TG Pro, Envision también presenta su cartera más amplia de aerogeneradores en WindEnergy Hamburg 2026. Su plataforma EN-156/5.0 MW ha obtenido el Certificado de Tipo Provisional de Bureau Veritas. El proceso de certificación se completó en menos de cinco meses, proporcionando una evaluación independiente de terceros sobre el diseño y las capacidades técnicas de la plataforma de cara a su despliegue comercial a mayor escala.

Desarrollado para la región de Asia-Pacífico, el modelo EN-156/5.0 MW se está implementando en el proyecto eólico Manar en Sri Lanka, lo que representa el primer pedido de aerogeneradores a escala de servicio público de Envision en el país. Con una altura de buje de 110 metros y especificaciones anticorrosión mejoradas, la turbina está diseñada para entornos costeros exigentes caracterizados por altos niveles de salinidad y humedad. La combinación de certificación internacional y despliegue real en proyectos demuestra el enfoque de la plataforma en la fiabilidad y la adaptabilidad ambiental, respaldando su aplicación en Sri Lanka y otros mercados de la región.

En conjunto, estos dos hitos de certificación demuestran el compromiso continuo de Envision con una ingeniería rigurosa, la validación independiente y el desarrollo de productos adaptados a mercados específicos. Mediante la colaboración con organismos de certificación internacionales líderes y clientes de diversos mercados, Envision impulsa tecnologías de aerogeneradores que combinan rendimiento, fiabilidad y adaptabilidad para el sistema energético global en constante evolución.

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