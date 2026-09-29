(Información remitida por la empresa firmante)

-Envision Energy impulsa la preparación para el mercado eólico mundial con certificaciones de UL Solutions en Europa y Australia

HAMBURGO, Alemania, 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, anunció durante la feria WindEnergy Hamburg 2026 que varios modelos de aerogeneradores y tecnologías innovadoras de torres han obtenido certificaciones de UL Solutions, lo que reafirma el compromiso continuo de la empresa por fortalecer la adaptación tecnológica, la certificación de productos y el cumplimiento de los requisitos de red en los mercados globales.

Entre estas certificaciones, el modelo de aerogenerador EN-182/6.25MW de Envision Energy ha obtenido oficialmente la certificación de cumplimiento del código de red español a nivel de unidad o equipo, conforme a la norma NTS 2.1. El cumplimiento de los requisitos de red es un requisito técnico fundamental para el despliegue de aerogeneradores y el desarrollo de proyectos en el mercado europeo. Esta certificación confirma que los modelos de aerogeneradores de Envision en cuestión poseen la capacidad técnica para cumplir con la normativa española aplicable, reforzando así su preparación para el mercado europeo y facilitando a los clientes las labores de desarrollo y financiación de proyectos.

Paralelamente, la tecnología de torre de celosía —la torre Nabralift 3.MAX HH188—, implementada junto con el aerogenerador inteligente EN-182/7.8MW de Envision Energy, ha obtenido la certificación de tipo de UL Solutions para el mercado australiano. La configuración certificada cuenta con una altura de buje de 188 metros, lo que aporta una mayor flexibilidad tanto en la configuración del aerogenerador como en el desarrollo del emplazamiento. Al permitir una mayor altura de buje, esta solución facilita el acceso a recursos eólicos más intensos y amplía el potencial de desarrollo eólico en una gama más amplia de ubicaciones en Australia. Asimismo, la certificación proporciona una validación independiente de la solución integrada de aerogenerador y torre de Envision frente a los requisitos técnicos y de ingeniería pertinentes, respaldando así su aplicación y su posible despliegue a gran escala en el mercado australiano.

Estas certificaciones también proporcionan una base técnica para ampliar la cobertura a otras variantes y modelos de turbinas. Envision Energy continúa avanzando en su cartera de certificaciones en otros países europeos y mercados globales. Estos esfuerzos tienen como objetivo abordar la diversidad de códigos de red, normas técnicas, condiciones ambientales y requisitos de los proyectos, permitiendo a Envision ofrecer soluciones eólicas cada vez más adaptadas a las necesidades locales y listas para su comercialización en los mercados globales.

Yimin Lou, vicepresidente sénior y director de producto de Envision Energy, declaró: "A medida que evolucionan los mercados eólicos, la competencia trasciende el rendimiento y el coste de las turbinas para abarcar aspectos como la compatibilidad con la red, la ingeniería estructural, la certificación y el cumplimiento normativo, así como las capacidades a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Estas certificaciones reflejan la capacidad de Envision para transformar tecnología avanzada de turbinas en soluciones robustas, listas para el mercado y adaptadas a las condiciones locales. Al ampliar continuamente nuestra cartera de productos certificados, reforzamos nuestra capacidad para ofrecer soluciones y productos validados de forma independiente que se ajustan a los requisitos locales, impulsando así un desarrollo eólico fiable y a largo plazo en una mayor variedad de mercados".

"Los proyectos eólicos requieren cada vez más tecnologías capaces de adaptarse a diversas condiciones de la red, normas técnicas y requisitos del emplazamiento", afirmó Kai Grigutsch, responsable de DEWIOCC en UL Solutions. "Los logros de Envision en España y Australia reflejan un progreso continuo en la adaptación de sus plataformas de aerogeneradores a las diversas condiciones de los proyectos, contribuyendo así al avance constante de las normas técnicas y de ingeniería en todo el sector eólico. Nos complace apoyar a Envision en este proceso y esperamos seguir colaborando a medida que se acelera la transición global hacia las energías renovables".

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