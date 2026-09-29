(Información remitida por la empresa firmante)

- Envision Energy incluida en la lista "Change the World 2026" de Fortune por su labor en el avance de la convergencia entre la IA y la energía verde

SHANGHÁI, 29 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial dentro del sector de la tecnología verde, ha sido incluida en la lista de Fortune "Change the World 2026", siendo esta la tercera vez que la compañía aparece en ella. Envision fue reconocida por Mission Gobi y su primer proyecto emblemático, Envision Galaxy Campus, que exploró un nuevo modelo para integrar la infraestructura energética y la informática en la era de la IA.

La lista "Change the World 2026" de Fortune reúne a 50 empresas que exploran formas innovadoras de abordar los desafíos sociales y ambientales globales. Abarcando desde Alphabet y Anthropic en IA hasta CATL en energías renovables, las empresas galardonadas representan una amplia gama de industrias y enfoques. El reconocimiento a Envision destaca la exploración de Mission Gobi sobre la convergencia de la IA y la energía verde, y cómo los abundantes recursos renovables pueden sustentar la próxima generación de infraestructura de IA.

Al tiempo que la IA impulsa un rápido crecimiento en la demanda de computación, la energía se está convirtiendo en un pilar fundamental de la era de la IA. En lugar de simplemente añadir nueva demanda a los sistemas de energía existentes, Envision explora cómo acercar la computación a los abundantes recursos renovables, desarrollando conjuntamente la infraestructura energética y de computación.

Lanzada en junio de 2026, Mission Gobi tiene como objetivo desarrollar 5 GW de capacidad de computación de IA verde en regiones desérticas y áridas de todo el mundo para el año 2030, aprovechando los abundantes recursos eólicos y solares. Su primer proyecto emblemático, el Envision Galaxy Campus en Ulanqab, Mongolia Interior, se ha diseñado con el objetivo de poder escalar más allá de los 2 GW de capacidad de computación y soportar hasta un millón de chips simultáneamente, según Fortune. Impulsado principalmente a través de la energía renovable, el proyecto explora cómo las regiones que antes se consideraban con limitaciones energéticas o remotas pueden convertirse en nuevas fuentes de abundancia energética y en nuevas bases para la infraestructura de IA.

"La IA impulsa la inteligencia más allá; la energía verde puede llevar a la civilización aún más lejos", afirmó Lei Zhang, fundador y consejero delegado de Envision. "Envision seguirá explorando su convergencia: transformar la energía, pasando de la escasez a la abundancia, de las limitaciones a la accesibilidad. Que el sol y el viento se conviertan en nuevos dones para la civilización, convirtiendo tierras que anteriormente eran consideradas estériles en nuevos espacios de abundancia energética. Allí donde la energía y la inteligencia se refuerzan mutuamente, pueden surgir nuevas posibilidades para la civilización".

Las tres apariciones de Envision en la lista "Change the World" de Fortune reflejan la evolución de su trayectoria innovadora: Desde la innovación en energías renovables en 2021, pasando por parques industriales a gran escala con cero emisiones netas y tecnologías integrales de hidrógeno verde en 2024, hasta la convergencia de la IA y la energía. En definitiva, se trata de un camino para expandir los límites de lo que la energía puede hacer posible para la humanidad.

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