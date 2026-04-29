(Información remitida por la empresa firmante)

- Envision se une al programa piloto del sistema de certificación de amoníaco de la AEA para acelerar el comercio mundial de amoníaco limpio

SHANGHÁI, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, anunció hoy su participación en la fase piloto del Sistema de Certificación de Amoníaco de la AEA, un sistema de certificación global diseñado por la Asociación de Energía de Amoníaco (AEA) para facilitar el comercio internacional transparente y fiable de amoníaco de bajas emisiones.

El Sistema de Certificación de Amoníaco de la AEA es un sistema voluntario que permite a productores, comerciantes y consumidores demostrar atributos ambientales clave, como la huella de carbono y el origen, utilizando datos verificados de forma independiente. El Registro de Amoníaco de la AEA, desarrollado y operado por MiQ, proporciona a los participantes una infraestructura digital que permite la transferencia segura de datos, la transparencia y la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro de amoníaco, desde la generación del certificado hasta su retiro, pasando por la comercialización.

El programa piloto admite tres modelos distintos de cadena de custodia: segregado, balance de masas y registro y reclamación. Envision utiliza el modelo de registro y reclamación para abordar los desafíos logísticos de la entrega física a larga distancia y facilitar el crecimiento de un mercado global de amoníaco verde. Este modelo permite el intercambio de atributos ambientales sin transporte físico, lo que reduce los costes y las emisiones y desacopla eficazmente los atributos verdes de la cadena de suministro física. Ya existen modelos similares en energías renovables y combustible de aviación sostenible (SAF), y esta es la primera aplicación para el amoníaco.

Nos entusiasma unirnos al Sistema de Certificación de Amoníaco de la AEA y utilizar su función de registro y reclamación para optimizar la distribución global de moléculas verificadas de bajas emisiones, declaró Frank Yu, vicepresidente sénior de Envision Energy. Esto permite a nuestros clientes descarbonizar sus operaciones con confianza, independientemente de su proximidad geográfica a nuestros centros de producción, acelerando la adopción del amoníaco verde como un producto básico rentable y con cero emisiones netas.

Trevor Brown, director ejecutivo de la AEA, explicó: Nos complace dar la bienvenida a Envision como uno de los primeros participantes del programa piloto del Sistema de Certificación de Amoníaco de la AEA. Esperamos demostrar junto a ellos la capacidad de los sólidos modelos de cadena de custodia de nuestro sistema para satisfacer las diversas necesidades de los clientes en los nuevos y dinámicos mercados que vemos surgir para el amoníaco de bajas emisiones en toda la región de Asia-Pacífico.

En marzo de 2026, Envision completó la primera entrega comercial integral de amoníaco verde desde su Parque Industrial de Cero Emisiones Netas en Chifeng, China, hasta el Puerto de Ulsan, Corea del Sur, validando así toda la cadena de valor, desde las empresas de energía renovable hasta la compleja logística marítima internacional. En julio de 2025, Envision inauguró oficialmente la planta de producción de hidrógeno verde y amoníaco con inteligencia artificial más grande y avanzada del mundo, con una capacidad anual de 320.000 toneladas, logrando optimización y estabilidad en tiempo real a escala industrial.

Frank Yu presentará los proyectos de Envision y su participación en el programa piloto del Sistema de Certificación de Amoníaco de la AEA en la Cumbre Mundial del Hidrógeno 2026 en Róterdam, Países Bajos, el 19 de mayo, en una mesa redonda moderada por Trevor Brown de la AEA.

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