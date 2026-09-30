EPAM NEORIS lidera el ranking en inteligencia artificial y se sitúa entre los principales proveedores de servicios TI en

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía obtiene la mejor valoración del mercado español en el uso de inteligencia artificial para mejorar los servicios que presta a sus clientes, según el estudio Spain IT Sourcing de 2026 de Whitelane Research

NEWTOWN, Pa. y MADRID, 30 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) ha anunciado hoy que, bajo la marca EPAM NEORIS, ha sido reconocida como uno de los principales proveedores de servicios TI en España en 2026 por Whitelane Research, una organización independiente especializada en el análisis del mercado de servicios y externalización tecnológica en Europa. La compañía obtuvo, además, la valoración más alta del mercado español por su capacidad para impulsar tecnologías y herramientas de inteligencia artificial que mejoren los servicios que ofrece a sus clientes.

"Nos estamos consolidando como un socio preferente para nuestros clientes en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial aplicadas a su negocio," afirma Luis Álvarez Satorre, Head of Business Iberia de EPAM NEORIS. "Nuestra experiencia en ingeniería, junto con alianzas con compañías líderes del sector, nos permite ir mucho más allá de la mera adopción de herramientas. Acompañamos a nuestros clientes durante todo el proceso de transformación, integrando estas capacidades de forma segura en sus procesos y servicios, desde la idea inicial hasta su puesta en producción, y acelerando la transformación a escala para generar valor sostenible. Ese es nuestro principal diferencial."

El estudio Spain IT Sourcing de 2026, elaborado por Whitelane Research en colaboración con Eraneos, ofrece una de las visiones más completas del mercado español de proveedores de servicios TI a partir de la valoración de sus propios clientes. Más de 330 directivos de algunas de las principales organizaciones que más invierten en tecnología han evaluado más de 1.000 relaciones de contratación de servicios TI y a 34 compañías del sector, teniendo en cuenta distintos indicadores clave de rendimiento y áreas de servicio tecnológico.

Además de liderar el ranking de inteligencia artificial, EPAM NEORIS obtuvo también grandes resultados en las siguientes categorías:

Calidad en la gestión de cuentas : EPAM NEORIS obtuvo una valoración del 87%

: EPAM NEORIS obtuvo una valoración del 87% Servicios de aplicaciones : EPAM NEORIS se situó en primera posición, con una valoración del 86%, y fue reconocida como una de las compañías con mejor desempeño

: EPAM NEORIS se situó en primera posición, con una valoración del 86%, y fue reconocida como una de las compañías con mejor desempeño Prestación de servicios : EPAM NEORIS alcanzó una valoración del 86%

: EPAM NEORIS alcanzó una valoración del 86% Satisfacción general: EPAM NEORIS registró una valoración del 84% y fue reconocida como Exceptional Performer

A medida que evoluciona el mercado de servicios TI en España, la inteligencia artificial se ha convertido en la principal capacidad que las empresas buscan en sus proveedores. Según el estudio de Whitelane Research, el 73% de las organizaciones españolas ya prioriza las capacidades de IA frente a otras competencias, como el conocimiento de los procesos de TI, la ciberseguridad o la experiencia en datos y analítica.

"El mercado español de servicios TI está entrando en una nueva etapa en la que las capacidades de inteligencia artificial deben convivir con las exigencias tradicionales de calidad y consistencia en la prestación de servicios," señala Alex van den Bergh, Head of Research for Europe de Whitelane Research. "Los resultados obtenidos por EPAM NEORIS en inteligencia artificial y servicios de aplicaciones reflejan esta evolución y demuestran que, para los clientes, la innovación aporta valor cuando se integra de forma efectiva en la prestación de servicios."

Otros reconocimientos recientes de Whitelane Research, avalados por la valoración de sus clientes, refuerzan el posicionamiento de EPAM por su capacidad para impulsar a las organizaciones a avanzar hacia modelos empresariales nativos de inteligencia artificial, modernizar sus aplicaciones y acelerar sus procesos de transformación. Entre ellos se encuentran:

Para consultar los resultados completos del estudio, visita: https://whitelane.com/spain-2026

Descubre cómo los equipos multidisciplinares de EPAM ayudan a acelerar la innovación y a desarrollar soluciones escalables para empresas en: https://www.epam.com/services

Sobre EPAM NEORISEPAM NEORIS, compañía de EPAM y uno de los principales aceleradores digitales, combina más de 30 años de experiencia de EPAM en ingeniería y capacidades nativas en inteligencia artificial con más de 25 años de liderazgo regional en Iberoamérica. Especializada en ingeniería de software, inteligencia artificial, transformación cloud y consultoría estratégica, la organización ayuda a las empresas a afrontar sus retos y a alcanzar un crecimiento sostenible en los mercados de habla hispana y portuguesa de todo el mundo.

EPAM NEORIS ayuda a sus clientes a alcanzar sus objetivos mediante soluciones digitales avanzadas, una sólida experiencia en modelos de prestación nearshore y alianzas estratégicas con compañías tecnológicas líderes como SAP, Microsoft, AWS, Google, Databricks y Salesforce. La compañía trabaja con sectores como industria, servicios financieros, gran consumo, retail, telecomunicaciones, medios de comunicación, energía y agroindustria, y cuenta con una cartera de más de 400 organizaciones clientes.

Más información en epamneoris.com y en su perfil de LinkedIn.

Sobre EPAM Systems, Inc.EPAM (NYSE: EPAM) es una compañía global líder en ingeniería para la transformación mediante inteligencia artificial y consultoría integrada, que trabaja tanto con empresas incluidas en Forbes Global 2000 como con startups de alto crecimiento. Con más de 30 años de experiencia en desarrollo de software a medida e ingeniería de productos y plataformas, EPAM ayuda a las organizaciones a convertirse en empresas nativas en inteligencia artificial y a obtener un valor tangible de sus iniciativas de innovación e inversiones digitales.

Reconocida como referente en inteligencia artificial por distintos índices del sector y firmas de análisis líderes, EPAM combina una capacidad de prestación global con un enfoque cercano a cada mercado para hacer realidad el futuro de sus clientes, socios y profesionales.

La compañía ha sido reconocida por Forbes, Glassdoor, Newsweek, Time Magazine, Great Place to Work y kununu como uno de los lugares de trabajo más valorados a nivel mundial. Más información en www.epam.com y en su perfil de LinkedIn.

Forward-Looking StatementsThis press release includes estimates and statements which may constitute forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, the accuracy of which are necessarily subject to risks, uncertainties, and assumptions as to future events that may not prove to be accurate. Our estimates and forward-looking statements are mainly based on our current expectations and estimates of future events and trends, which affect or may affect our business and operations. These statements may include words such as "may," "will," "should," "believe," "expect," "anticipate," "intend," "plan," "estimate" or similar expressions. Those future events and trends may relate to, among other things, developments relating to the war in Ukraine and escalation of the war in the surrounding region, political and civil unrest or military action in the geographies where we conduct business and operate, difficult conditions in global capital markets, foreign exchange markets, global trade, and the broader economy, the adoption and implementation of artificial intelligence technologies by EPAM and its clients, and the effect that these events may have on client demand and our revenues, operations, access to capital, and profitability. Other factors that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied include general economic conditions, the risk factors discussed in the Company's most recent Annual Report on Form 10-K and the factors discussed in the Company's Quarterly Reports on Form 10-Q, particularly under the headings "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" and "Risk Factors" and other filings with the Securities and Exchange Commission. Although we believe that these estimates and forward-looking statements are based upon reasonable assumptions, they are subject to several risks and uncertainties and are made based on information currently available to us. EPAM undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise, except as may be required under applicable.

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