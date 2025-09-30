(Información remitida por la empresa firmante)

- Epigenica AB lanza el innovador EpiFinder™ GenomePro: descifrando el epigenoma con un alto rendimiento y funciones de multiplexación sin precedentes

SOLNA, Suecia, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Epigenica AB, líder en innovación epigenómica, anuncia con orgullo el lanzamiento del producto EpiFinder™ GenomePro, que utiliza su plataforma de vanguardia para la investigación epigenómica avanzada.

EpiFinder™ GenomePro permite a los investigadores explorar el complejo panorama de las modificaciones postraduccionales de las histonas (hPTM) y la metilación del ADN simultáneamente con un alto rendimiento y una rentabilidad incomparables, manteniendo al mismo tiempo una calidad de datos excepcional.

EpiFinder™ GenomePro, la versión de nueva generación de EpiFinder™ Genome, incorpora reactivos optimizados y protocolos más cortos para analizar 24 muestras en una sola ejecución. Con EpiFinder™ GenomePro, los investigadores obtienen datos cuantitativos robustos para 192 perfiles de secuenciación por inmunoprecipitación de cromatina (ChIP-Seq) de todo el genoma para múltiples hPTM y metilación del ADN a partir de volúmenes de muestra mínimos. El menor coste por muestra es una ventaja clave, que facilita que los estudios a gran escala sean más accesibles que nunca.

EpiFinder™ GenomePro tiene un diseño flexible que permite a los investigadores elegir los hPTM deseados con o sin metilación del ADN. El proceso de análisis de datos de código abierto garantiza un análisis optimizado con una transparencia y reproducibilidad inigualables.

"Con EpiFinder™ GenomePro, estamos estableciendo un nuevo estándar en la investigación epigenómica", afirmó Mohamad Takwa, consejero delegado de Epigenica AB. "Nuestra visión es proporcionar una plataforma que aporte información valiosa, permitiendo a los investigadores abordar cuestiones biológicas complejas con una escala y profundidad sin precedentes".

EpiFinder™ GenomePro está preparado para impulsar la investigación en diversas áreas terapéuticas, ayudando a descifrar los mecanismos epigenéticos que impulsan la aparición y progresión de enfermedades, y predicen la respuesta al tratamiento de los pacientes. Al proporcionar datos epigenómicos amplios y de alta resolución, EpiFinder™ GenomePro permite a los científicos descubrir nuevos biomarcadores, mapear procesos patológicos complejos y generar información que fundamenta el desarrollo de terapias de precisión dirigidas. Su versatilidad permite explorar todo el espectro de la regulación epigenética, traduciendo los descubrimientos en estrategias prácticas para comprender y tratar enfermedades.

"El kit EpiFinder GenomePro ofrece un método excelente para laboratorios con poca experiencia previa en ChIP-seq o métodos similares, ya que les permite obtener datos de ChIP-seq de alta calidad sin una inversión de tiempo significativa", comentó Björn Reinius, profesor asociado del Instituto Karolinska, cuya investigación se centra en la compensación de la dosis génica. "Con una optimización mínima, el protocolo permite a los usuarios generar bibliotecas cuantitativas de ChIP-seq y realizar análisis preliminares de datos".

Epigenica AB se dedica a brindar a los investigadores las herramientas para generar datos de alto rendimiento, multiplexados y cuantificables de manera rentable para obtener conocimientos epigenómicos amplios.

Descubra más sobre cómo EpiFinder™ GenomePro puede transformar su investigación visitando el sitio web de Epigenica AB en www.epigenica.se.

Acerca de Epigenica

Epigenica es una empresa de tecnología de ciencias de la vida a la vanguardia de la innovación en investigación epigenética. Su plataforma EpiFinder permite a los investigadores realizar estudios epigenéticos exhaustivos con una velocidad, escalabilidad y asequibilidad sin precedentes. Epigenica está desarrollando una cartera de productos basada en la plataforma EpiFinder para ofrecer perfiles completos de alto rendimiento con diferentes niveles de detalle y una amplia gama de posibles materiales de partida. La plataforma se basa en la tecnología ChIP-seq cuantitativa, multiplexada y de alto rendimiento (hmqChIP), patentada por la empresa, el primer kit comercial de este tipo. Gracias a las ventajas de la plataforma EpiFinder, Epigenica ayuda a los investigadores a impulsar la investigación biomédica, el descubrimiento y desarrollo de fármacos, la medicina de precisión, el diagnóstico y la terapia para el envejecimiento y la longevidad. Epigenica se fundó en Estocolmo (Suecia) en 2020 y cuenta con financiación de capital riesgo.

