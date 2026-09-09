La escasez de personal de enfermería requiere políticas laborales, no solo campañas de captación

Nuevo informe del Global Nursing Workforce Centre (GNWC) - TruMerit

(Información remitida por la empresa firmante)

Un nuevo informe del Global Nursing Workforce Centre (GNWC), iniciativa conjunta del International Council of Nurses (ICN) y TruMerit, analiza los factores que llevan a las personas a elegir la enfermería y los que influyen en su decisión de abandonar la profesión

Estados Unidos, 9 de septiembre de 2026.- La escasez mundial de personal de enfermería no puede resolverse simplemente animando a más personas a incorporarse a la profesión, según un nuevo informe de evidencias del Global Nursing Workforce Centre (GNWC), una iniciativa conjunta del International Council of Nurses (ICN) y TruMerit.



Basado en investigaciones de 42 países, el informe, The Attractiveness of Nursing for Prospective and Current Nursing Students ("El atractivo de la enfermería para los estudiantes de enfermería actuales y potenciales"), concluye que los factores que influyen en la decisión de las personas de elegir la enfermería suelen ser los mismos que determinan si permanecen en la profesión. Las condiciones laborales, la remuneración, el reconocimiento profesional, las oportunidades de desarrollo profesional, las experiencias en el lugar de trabajo y la capacidad de prestar una atención de calidad determinan el atractivo de la enfermería tanto para los profesionales actuales como para los potenciales nuevos candidatos. Los resultados sugieren que los países que buscan reforzar su personal de enfermería deben centrarse no solo en la captación, sino también en hacer de la enfermería una profesión que las personas puedan elegir de manera realista, a la que puedan incorporarse, en la que puedan desarrollarse y en la que puedan permanecer a largo plazo.



"En todo el mundo, los cambios demográficos, los desplazamientos, los desafíos relacionados con el clima, la inestabilidad geopolítica y la transformación digital están redefiniendo las necesidades de personal", afirmó Peter Preziosi, PhD, RN, CAE, FAAN, presidente y CEO de TruMerit. "La enfermería no es una excepción. Este informe de evidencias ofrece conclusiones prácticas sobre qué atrae a las personas hacia la enfermería y qué las motiva a permanecer en ella. El mensaje para los responsables políticos es claro: las políticas laborales basadas en evidencias que apoyen el crecimiento profesional y el bienestar del personal de enfermería, así como su capacidad para prestar una atención de calidad, son esenciales para construir los sistemas sanitarios resilientes de los que depende nuestro futuro".



Howard Catton, CEO del ICN, afirmó: "El sentido de vocación puede llevar a las personas a dedicarse a la enfermería, pero no pone comida en la mesa ni puede proteger al personal de enfermería del agotamiento. La profesión está sometida a presión por ambos extremos: las generaciones más jóvenes esperan, con razón, una remuneración justa, flexibilidad y oportunidades para progresar, mientras que los profesionales con experiencia están abandonando la profesión debido a presiones intolerables. Como profesión predominantemente femenina, la enfermería también debe ofrecer un trabajo digno y oportunidades reales para las mujeres. Los gobiernos han dependido durante demasiado tiempo del sentido de vocación del personal de enfermería; estas evidencias muestran por qué los responsables políticos deben analizar seriamente qué hace que la enfermería sea una profesión sostenible".



Los resultados ponen de relieve un desafío fundamental en materia de políticas laborales para gobiernos, empleadores sanitarios, educadores y responsables de planificación de personal: atraer a más personas hacia la enfermería tendrá un impacto limitado si los sistemas sanitarios no abordan también las condiciones que provocan que los profesionales abandonen la profesión. El informe se ha elaborado de acuerdo con la misión del GNWC de transformar la investigación mundial sobre el personal de enfermería en conclusiones prácticas y basadas en evidencias que respalden la planificación de personal, el desarrollo de políticas y unos sistemas sanitarios sostenibles.



Lo que muestran las evidencias



• El propósito sigue siendo el principal atractivo de la enfermería. Ayudar a los demás continúa siendo la motivación más importante para elegir esta profesión.



• Las condiciones laborales influyen tanto en la captación como en la retención. El agotamiento, la escasez de personal, la presión derivada de la carga de trabajo y el estrés laboral disuaden a las personas de incorporarse a la enfermería y llevan a otras a abandonarla.



• El reconocimiento profesional es importante. La remuneración, el respeto profesional y la percepción pública de la enfermería influyen significativamente en las decisiones profesionales.



• Una nueva generación tiene nuevas expectativas. La flexibilidad, la conciliación entre la vida laboral y personal y las oportunidades de crecimiento profesional son factores cada vez más importantes tanto para elegir la enfermería como para permanecer en ella.



Acerca del Global Nursing Workforce Centre

El Global Nursing Workforce Centre (GNWC) es una iniciativa conjunta del International Council of Nurses (ICN) y TruMerit que actúa como catalizador de políticas laborales basadas en evidencias. Al transformar la investigación mundial sobre el personal de enfermería en conclusiones prácticas, el Centro ayuda a responsables políticos, empleadores, educadores y líderes sanitarios a desarrollar soluciones sostenibles en materia de personal y sistemas sanitarios más sólidos en todo el mundo.



Acerca de TruMerit

TruMerit es líder mundial en el desarrollo del personal sanitario, con casi 50 años de experiencia apoyando la movilidad de profesionales de enfermería y otros trabajadores sanitarios. Anteriormente denominada CGFNS International, TruMerit valida la educación, formación y experiencia profesional de profesionales sanitarios formados en otros países que buscan autorización para ejercer en Estados Unidos y otros mercados. A través de su misión ampliada y del Global Health Workforce Development Institute, TruMerit impulsa investigaciones, estándares y certificaciones que fortalecen el personal sanitario mundial y promueven una movilidad profesional equitativa y sostenible.



Acerca del International Council of Nurses

El International Council of Nurses (ICN) es una federación de más de 140 asociaciones nacionales de enfermería que representan a millones de profesionales de enfermería de todo el mundo. Gestionado por profesionales de enfermería y referente internacional de la profesión, el ICN trabaja para garantizar una atención de calidad para todas las personas y unas políticas sanitarias sólidas a escala mundial. Más información en www.icn.ch.

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