ESGE Days 2026: el procedimiento endoscópico se asocia con una mayor pérdida de peso que la semaglutida oral

(Información remitida por la empresa firmante)

-ESGE Days 2026: Un estudio revela que el procedimiento endoscópico se asocia con una mayor pérdida de peso a corto plazo que la semaglutida oral

MILÁN, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Un estudio comparativo, presentado en ESGE Days 2026, reveló que la gastroplastia endoscópica en manga (ESG) se asocia con una pérdida de peso a corto plazo significativamente mayor que la semaglutida oral en adultos con obesidad.

El estudio de cohorte retrospectivo incluyó a 150 pacientes tratados en la práctica clínica habitual y evaluó los resultados a los seis meses.

Los pacientes sometidos a ESG lograron una pérdida de peso corporal total promedio del 12,7 %, en comparación con el 8,7 % en aquellos que recibieron 14 mg de semaglutida oral, lo que corresponde a una diferencia promedio de aproximadamente el 4,0 % (p = 0,0001). Esta diferencia se mantuvo significativa tras el ajuste por características basales, como edad, sexo, índice de masa corporal y estado diabético, y fue respaldada por múltiples análisis de sensibilidad.

La gastroplastia endoscópica en manga es un procedimiento endoscópico mínimamente invasivo que reduce el volumen gástrico, mientras que la semaglutida es un agonista del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 que promueve la pérdida de peso mediante la regulación del apetito. Las comparaciones directas en la práctica clínica entre los enfoques procedimentales y farmacológicos siguen siendo limitadas, especialmente para las formulaciones orales.

Los pacientes sometidos a ESG también tuvieron mayor probabilidad de lograr una pérdida de peso clínicamente significativa. A los seis meses, el 70 % de los pacientes del grupo de ESG lograron al menos un 10 % de pérdida de peso corporal total, en comparación con el 43 % en el grupo de semaglutida, mientras que el 36 % lograron al menos un 15 % de pérdida de peso, en comparación con el 7 %, respectivamente. Las tasas de eventos adversos fueron comparables entre los grupos y consistieron principalmente en síntomas gastrointestinales leves, sin que se reportaran complicaciones graves ni mortalidad.

El Dr. Nitin G. Jagtap, autor principal del estudio, afirmó que los hallazgos responden a una pregunta clínica común. "En la práctica clínica real, los pacientes suelen preguntar si deben optar por un procedimiento o un medicamento, pero existen muy pocos datos comparativos que guíen esa decisión. Nos centramos en la semaglutida oral porque era la opción más disponible durante el período de estudio, por lo que esto refleja una decisión clínica real, no una comparación artificial."

Y añadió, "La pérdida de peso, aproximadamente un 4 % mayor, con la ESG es significativa y podría traducirse en un mejor control de afecciones relacionadas con la obesidad, como la diabetes y la enfermedad del hígado graso".

El Dr. Jagtap enfatizó que la elección del tratamiento debe seguir siendo individualizada, teniendo en cuenta las preferencias del paciente, el acceso y la adherencia a largo plazo. "Una terapia oral diaria requiere un compromiso sostenido, mientras que la ESG es una intervención única asociada con una pérdida de peso más rápida. Estos enfoques deben considerarse complementarios. El futuro de la atención médica reside en la selección personalizada del tratamiento: adaptar el enfoque adecuado al paciente adecuado", concluyó el Dr. Jagtap.

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